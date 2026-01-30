Să ai 2-0 la seturi, 5-4 în al treilea, și să te înșface crampe care nici să mergi nu-ți mai dau voie, dincolo de durerea ascuțită, înseamnă o lovitură de baros în psihic. Frustrarea, ciuda de ghinion, pot să te scoată din minți.

Carlos Alcaraz, nr. 1 mondial, e admirat pentru forța în regim de precizie a loviturilor, viteza de deplasare la nivel Gaël Monfils pe vremuri, îndemânarea la volé-uri și scurtă.

Acum însă, am putut vedea în toată splendoarea lor, inteligența tactică și credința în el însuși ale marelui campion.

A încetinit mult jocul, ajungând să lovească decisiv de pe loc și doar din brațe. A servit moale, dar plasat, ca la un demonstrativ, amintindu-mi de Nadal, în semifinala cu Taylor Fritz, Wimbledon 2022, când a servit ore întregi cu ruptură de mușchi abdominal.

Vă dați seama ce înseamnă să joci cu Zverev, nr 3 mondial, cu gândul că oricând crampele se pot transforma în întindere sau chiar ruptură?

Carlos a croșetat un-doi-uri, încheind punctul cât mai repede. I-a pus o traistă de scurte lui Zverev. O priveliște neverosimilă, cum Alcaraz a îndurat așteptând să-și revină și să ducă meciul în 5 seturi.

Carlos Alcaraz

În decisiv, germanul a avut 5-4 și a servit pentru finală. Alcaraz i-a făcut break, cum, numai el știe, lăsându-i un singur punct în ghem. Meciul era jucat; totuși, poate cel mai bun meci din cariera lui Alexander Zverev.

În adâncul a tot ce am scris până aici, cred că se găsește, ca ultimă cauză a victoriei în cel mai lung meci disputat vreodată la AOpen, băiatul Alcaraz Garfia, dormind pe holul turneului Next Gen, culcat pe geantă sau declarând, la 10 ani, că vrea să câștige Roland Garros și Wimbledon.

În cele mai critice momente, pentru Carlito, jocul de tenis rămâne o joacă!…