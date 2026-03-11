Manchester City, umilită pe Bernabeu  Real Madrid a făcut show în prima manșă a optimilor din Liga Campionilor + victorii pentru PSG și Bodo/Glimt

Real Madrid a învins Manchester City, scor 3-0, în turul optimilor de finală din Liga Campionilor.

Bodo/Glimt își continuă și ea parcusul fabulos din acest sezon. Detalii, mai jos.

Ziua de fotbal din Liga Campionilor a fost deschisă de duelul Leverkusen - Arsenal.

Nemții au fost aproape de surpriză, după ce căpitanul Andrich a deschis scorul ('46), însă „tunarii” au obținut in extremis o remiză, în urma unui penalty transformat de Havertz, fostul jucător al „aspirinelor” ('89).

În cea mai așteptată confruntare a serii, Real Madrid a pulverizat-o pe Manchester City, în ciuda multiplelor absențe importante din lot. Căpitanul Federico Valverde a fost eroul formației antrenate de Alvaro Arbeloa.

Uruguayanul a reușit un hattrick de excepţie în prima repriză a meciului de pe „Bernabeu” ('20, '27, '42). Vinicius a avut ocazia să ducă scorul la un improbabil 4-0 pentru Real Madrid, însă a irosit o lovitură de pedeapsă, în minutul 58.

PSG a reușit să-și ia și ea revanșa în fața lui Chelsea în reeditarea finalei Campionatului Mondial al Cluburilor(5-2), iar Bodo/Glimt a făcut un nou meci de senzație și are prima șansă la calificarea în sferturi, după 3-0 cu Sporting.

Real Madrid - Manchester City 3-0

A marcat: Valverde ('20, '27, '42)

PSG - Chelsea 5-2

Au marcat:Barcola ('10), Dembele ('40), Vitinha ('74), Kvaratskhelia ('86, '90+4)/ Gusto ('28), Enzo Fernandez ('57)

Bodo/Glimt - Sporting 3-0

Au marcat: Fet ('32, pen), Blomberg ('45+1), Hogh ('71)

Leverkusen - Arsenal 1-1

Au marcat: Andrich ('46)/ Havertz ('89, pen)

Tabloul UCL în fazele eliminatorii/ Foto: uefa.com

Echipele care se vor califica în sferturi urmează parcursul din tabel până în finală și, la fel ca în rundele anterioare, echipa din rândul de jos al fiecărei perechi va juca returul dublei respective pe teren propriu.

Câștigătoarea semifinalei din partea argintie a tabelului va fi desemnată echipa gazdă pentru finală.

Programul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor:

Optimi de finală: 10/11 și 17/18 martie 2026

Sferturi de finală: 7/8 și 14/15 aprilie 2026

Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026

Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport