Semifinală incredibilă la Melbourne  Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open! S-a doborât un record vechi de 17 ani  

Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) s-a calificat în finala Australian Open după ce l-a învins pe Alexander Zverev (28 de ani, #4 ATP) cu scorul de 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5.

Odată cu încheierea partidei de la Melbourne s-a doborât un nou record. Despre ce e vorba, mai jos.

Carlos Alcaraz, câștigător a 6 titluri de Grand Slam, a ajuns în prima sa finală la Australian Open, care va avea loc duminică, 1 februarie, de la ora României 10:30.

În ultimul act al competiției, liderul clasamentului ATP se va duela cu învingătorul partidei dintre Novak Djokovic și Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open!

Carlos Alcaraz s-a calificat în premieră în finala Australian Open, după ce l-a învins în semifinală pe Alexander Zverev cu scorul de 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5.

Odată cu încheierea partidei, s-a doborât un record vechi de 17 ani!

Partida a durat 5 ore și 27 de minute, devenind, astfel, cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open.

Recordul data din anul 2009, atunci când Rafael Nadal l-a învins în semifinale pe Fernando Verdasco, scor 6-7(4), 6-4, 7-6(2), 6-7(1), 6-4. Acea partidă a durat 5 ore și 14 minute, conform ausopen.com.

Cea mai lungă finală de la Australian Open a avut loc în 2012, atunci când Novak Djokovic și Rafael Nadal s-au confruntat într-o partidă ce a durat, în total, 5 ore și 53 de minute.

Nole a câștigat atunci cu scorul de 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5.

6 titluri de Grand Slam a cucerit Carlos Alcaraz: US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024), Roland Garros (2024, 2025)

Alcaraz, acuzat că a trișat la Australian Open

Prima semifinală de la Australian Open a fost plină de tensiuni. Carlos Alcaraz a început mai bine partida și a câștigat primele două seturi.

În al treilea set, liderul ATP a fost aproape să câștige meciul cu Zverev, atunci când a dus scorul la 5-4.

Cu toate acestea, Alcaraz a început să sufere de crampe, dar pentru aceste probleme jucătorii nu au voie să ceară intervenția medicilor.

Ibericul a acuzat apoi și alte probleme și a primit îngrijiri medicale, lucru care l-a enervat pe Alexander Zverev.

„Sunt crampe. E incredibil că poate fi tratat pentru crampe. Asta e o prostie. Mereu îi protejați pe acești doi tipi (n.r. - Alcaraz și Sinner)”, a spus Alexander Zverev, fiind foarte nervos, citat de eurosport.ro.

😡 Zverev is FURIOUS at Alcaraz taking a medical timeout for what he thinks is cramp, says him and Sinner get ‘protected’ 👇



"It's unbelievable that he gets treated for cramps, it’s BS.



“You are protecting these two guys all the time.” pic.twitter.com/Xqq9xXADL9 — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 30, 2026

Am avut probleme de la mijlocul setului 3, din punct de vedere fizic a fost unul dintre cele mai solicitante meciuri pe care le-am jucat în cariera mea. Am mai fost însă în astfel de situații, am mai fost în astfel de meciuri, știam că trebuie să lupt, pentru că vor apărea șansele. Sunt foarte mândru de modul în care am luptat și am revenit în setul decisiv Carlos Alcaraz

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport