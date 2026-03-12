Anunț important despre Turcia - România Gazdele avertizează înaintea barajului: „Nu ne vom asuma nicio responsabilitate!”

Federația Turcă de Fotbal anunță că biletele pentru barajul cu România nu au fost puse încă în vânzare și avertizează suporterii să nu cumpere bilete din surse neoficiale.

Turcia - România va avea loc pe 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00, în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Federația Turcă de Fotbal (TFF) a transmis un anunț important pentru suporteri înaintea partidei Turcia - România din semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Partida este programată pe 26 martie, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park.

Federația Turcă de Fotbal, anunț despre biletele pentru barajul Turcia - România

Deși mai sunt doar două săptămâni până la meci, oficialii turci au precizat că biletele nu au fost încă puse în vânzare, deși pe internet au apărut deja anunțuri pe diverse platforme.

Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial, federația de la Istanbul avertizează că tichetele achiziționate prin canale neautorizate nu vor fi garantate.

„Informațiile privind vânzarea biletelor pentru toate meciurile echipei noastre naționale, atât pe plan intern, cât și internațional, sunt publicate pe site-ul oficial www.tff.org.

Biletele pentru meciul împotriva României, pe care echipa națională A îl va disputa joi, 26 martie, pe stadionul Beşiktaş Park, în primul tur din play-off-ul preliminariilor europene pentru Cupa Mondială FIFA 2026, nu au fost încă puse în vânzare.

Cu toate acestea, s-a constatat că pe diverse site-uri și platforme se efectuează vânzări de bilete. Nu va fi asumată nicio responsabilitate pentru biletele achiziționate prin canale de vânzare neoficiale.

În momentul în care biletele vor fi puse în vânzare, va fi făcut un anunț prin intermediul site-ului nostru oficial.

Pentru a evita eventuale situații neplăcute, vă rugăm insistent să nu achiziționați bilete înainte de această informare”, a transmis TFF.

Fanii români au achiziționat 2.130 de bilete în 20 de secunde

Interesul pentru confruntarea de la Istanbul este foarte ridicat și în rândul fanilor români.

Federația Română de Fotbal a primit 2.130 de bilete pentru fanii „tricolori”, iar acestea s-au epuizat în doar 20 de secunde din momentul în care au fost puse în vânzare. Tichetele sunt repartizate în Peluza Nord.

27 de euro este prețul unui tichet achiziționat de fanii români la meciul Turcia - România

Schema stadionului Beșiktaș Park

Biletele suporterilor „tricolori” ajung la FRF pe 15 martie

FRF a anunțat că potrivit informațiilor primite de la Federația din Turcia, biletele de acces pentru meci vor fi transmise către forul de la București după data de 15 martie 2026.

De asemenea, FRF recomandă suporterilor români să nu achiziționeze bilete de pe platforme neoficiale, pentru a evita riscul unor bilete invalide sau neconforme.

Federația Română de Fotbal a transmis suporterilor români care au achiziționat bilete pentru partida de la Istanbul următoarele informații importante privind accesul pe stadion și distribuirea tichetelor:

„Organizatorul partidei a informat că, la accesul în stadion, datele înscrise pe bilet vor fi verificate și trebuie să corespundă cu informațiile din documentul de identitate (carte de identitate, pașaport sau certificat de naștere, după caz)”.

„Recomandăm tuturor suporterilor să verifice cu atenție corectitudinea datelor înscrise pe bilet și să efectueze eventualele modificări înainte de termenul menționat”.

„Conform informațiilor primite de la Federația din Turcia, biletele de acces pentru meci vor fi transmise către Federația Română de Fotbal după data de 15 martie 2026”.

„Termenul maxim estimat pentru finalizarea procesului de distribuție către suporteri este 22 martie 2026”.

Pe stadionul lui Beşiktaş J.K. sunt așteptați peste 40.000 de spectatori, într-o atmosferă care se anunță extrem de intensă pentru duelul decisiv din drumul spre turneul final mondial.

FRF încearcă să obțină mai multe bilete pentru fani

FRF a anunțat că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români și le-a recomandat celor care n-au reușit să cumpere tichete în sectorul oaspeților să urmărească informațiile privind punerea în vânzare a altor bilete de către Federația Turcă de Fotbal.

„Conform informațiilor primite, Federația Turcă de Fotbal intenționează să pună în vânzare bilete cu aproximativ o săptămână înainte de meci.

Suporterii români pot încerca să achiziționeze bilete și în acest mod, cu respectarea condițiilor impuse de organizator, condiții care nu au fost deocamdată comunicate oficial”, se arată într-un comunicat FRF.

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni în grupă SUA, Paraguay și Australia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport