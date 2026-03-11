Așteptat înapoi la FCSB Mesajul lui Mihai Stoica: „Nu mi-am luat rămas bun. Îl las să se liniștească”
Elias Charalambous și Mihai Pintilii
Așteptat înapoi la FCSB Mesajul lui Mihai Stoica: „Nu mi-am luat rămas bun. Îl las să se liniștească"

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 11.03.2026, ora 18:56
Actualizat: 11.03.2026, ora 18:57
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre plecarea lui Mihai Pintilii (41 de ani) de la gruparea roș-albastră.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, iar Elias Charalambous (45 de ani) a ales să renunțe la funcția de antrenor al campioanei.

Odată cu cipriotul a plecat și Mihai Pintilii, antrenorul secund al echipei.

Mihai Stoica: „De la Pintilii nu mi-am luat rămas bun”

Mihai Stoica a anunțat că îl așteaptă înapoi lângă echipă pe fostul mijlocaș.

„De la «Pinti» nu mi-am luat rămas bun pentru că el rămâne omul nostru. Ne vom mai întâlni. Va veni în bază pentru că e casa lui, nici nu se pune problema.

Da, îl las să se liniștească și bineînțeles că ușa rămâne deschisă pentru el. Nu schimbăm butucul (n.r. - de la ușă)”, a spus MM Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Pintilii a fost cooptat în staff-ul lui FCSB în anul 2020, imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător. Acesta a fost inclusiv antrenor principal interimar pentru o scurtă perioadă, în anul 2022.

După plecare cuplului, Charalambous - Pintilii, roș-albaștrii s-au orientat rapid și l-au numit în funcția de antrenor pe Mirel Rădoi (44 de ani).

Mihai Pintili, mesaj emoționant după despărțirea de FCSB

La despărțirea de FCSB, Pintilii a ținut să mulțumească tuturor persoanelor cu care a colaborat în cei 6 ani petrecuți la echipa campioană.

„A venit momentul să închei un capitol important din viața mea.

Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm.

FCSB va rămâne mereu o parte specială din viața mea și din cariera mea. Plec cu recunoștință, respect și cu amintiri pe care nu le voi uita niciodată.

Vă mulțumesc pentru tot!”, a transmis Mihai Pintilii pe Instagram.

Mihai Stoica Mirel Radoi mihai pintilii fcsb
