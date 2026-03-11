Marius Marin, transferul carierei Mijlocașul român este foarte aproape de a semna cu un nume uriaș al fotbalului european

Marius Marin (27 de ani), mijlocașul echipei naționale a României, ar putea ajunge la Sevilla în vara acestui an.

Marin se află de aproape 8 ani la Pisa, gruparea alături de care a obținut promovarea în Serie A, la finalul sezonului trecut. Contractul fotbalistului se va încheia în vară, iar în acest moment el poate negocia cu orice echipă.

Marius Marin ar putea ajunge la Sevilla

Negocierile dintre Sevilla și Marius Marin s-ar afla într-un stadiu foarte avansat, cele două părți fiind aproape de a ajunge la un acord, rămânând să fie puse la punct doar anumite detalii contractuale minore, conform lacolinadenervion.com.

Profilul său este în concordanță cu pretențiile staff-ului de la Sevilla, iar faptul că ar semna liber de contract ar reprezenta un mare avantaj pentru Marin, ținând cont de situația financiară dificială a multiplei campioane din Europa League.

Publicația estadiodeportivo.com scrie că, deși nu există un acord în acest moment, oficialii de la Sevilla se află în permanentă comunicare cu impresarii lui Marin, jucător care își dorește o schimbare, după 10 ani petrecuți în fotbalul italian.

267 de meciuri a jucat Marius Marin la Pisa, începând cu anul 2018, fiind fotbalistul străin cu cele mai multe prezențe din istoria clubului

Sevilla ar fi interesată ca Marius Marin să semneze contractul înainte de barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, acolo unde „tricolorii” vor înfrunta naționala Turciei, pe 26 martie.

Marius Marin a jucat în acest sezon 23 de meciuri în tricoul celor de la Pisa, fără a reuși să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

În acest moment, Sevilla ocupă locul 14 în La Liga, fiind la 6 puncte distanță de Mallorca, echipa de pe locul 18, primul retrogradabil.

Deși nu mai are performanțele din trecut, Sevilla rămâne un nume sonor pe scena fotbalului european, gruparea andaluză având în palmares șapte trofee Europa League, toate câștigate în ultimii 20 de ani.

3 milioane de euro este cota lui Marius Marin, conform Transfermarkt

