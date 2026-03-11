„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”.  A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare
„V-ați gândit să plecați de la FCSB?” Răspunsul dat de Mihai Stoica: „Sunt vinovatul principal”. A comentat criticile lui Becali și a anunțat o accidentare

Publicat: 11.03.2026, ora 20:07
Actualizat: 12.03.2026, ora 09:14
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, susține că nu a luat în calcul să plece de la echipă.
  • Oficialul roș-albaștrilor a comentat criticile pe care i le-a adresat patronul Gigi Becali și a anunțat că un fotbalist s-a accidentat și va fi indisponibil.

FCSB a ratat calificarea în play-off, iar după înfrângerea cu U Cluj 1-3, Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani) și-au anunțat plecarea de pe banca tehnică a campioanei.

Mihai Stoica: „Nu m-am gândit vreodată să plec”

Prezent în studioul Prima Sport, Mihai Stoica a fost întrebat de moderatorul Dan Udrea, redactor-șef adjunct al GOLAZO.ro, dacă a existat vreun moment în care s-a gândit să plece de la echipă.

Oficialul campioanei a dezvăluit că nu s-a pus niciodată problema să demisioneze, în ciuda faptului că se consideră vinovatul principal pentru stagiunea ratată a roș-albaștrilor.

„Nu m-am gândit să plec. Absolut deloc. Nu știu cine a zis asta, dar e o chestie foarte tare: «Construiesc o casă din cărămizile pe care le aruncă unii în mine”. Mi se potrivește foarte bine.

Acum am văzut și eu cât de mult mă antipatizează anumite persoane și ce prostii pot apărea la adresa mea. În presă e normal să fie ziariști care te antipatizează. Dar așa o înșiruire de minciuni, chiar mi-a făcut plăcere să văd. Cumva mă hrănesc cu chestiile astea”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Nu m-am gândit să demisionez, deși am o mare parte de vină, aici chiar nu exagerez. Sunt vinovatul principal, pentru că în vară ar fi trebuit să realizez eu primul că trebuie să reîmprospătăm lotul. Au venit patru jucători. Eu am considerat că e suficient. N-a fost suficient. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Mihai Stoica, despre criticile lui Gigi Becali: „A fost un concurs de împrejurări”

După victoria cu UTA Arad, scor 4-2, Gigi Becali a anunțat că va înființa un departament de scouting la echipă, fiind nemulțumit de transferurile realizate în acest sezon.

Chestionat cu privire la criticile patronului, Mihai Stoica a replicat:

„N-am nici o vină în iarnă. A fost un concurs de împrejurări. Ceva ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central. Ok, am fost focusat pe Emerllahu (n.r. Lindon, atunci la CFR Cluj)

Am avut șanse foarte mari să-l luăm pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina (n.r. la Polissya Zhytomyr). Eu aveam informații că erau două echipe din Ucraina care îl doreau și nu voia să meargă acolo.

Informațiile erau veridice la momentul ăla. Probabil că s-a mărit foarte mult salariul și a mers și în Ucraina. Eu am pierdut foarte mult timp.

Lindon Emerllahu, fostul mijlocaș al celor de la CFR Cluj/ Foto: sportpictures.eu Lindon Emerllahu, fostul mijlocaș al celor de la CFR Cluj/ Foto: sportpictures.eu
Lindon Emerllahu, fostul mijlocaș al celor de la CFR Cluj/ Foto: sportpictures.eu

Apoi am mers pe o altă pistă pe care putem să o accesăm acum în vară pe un alt mijlocaș foarte, foarte bun. La un moment dat patronul echipei a spus că nu-i de vânzare, el fiind împrumutat la echipa respectivă.

Eu am crezut că o să-l vândă pentru că din vară era liber. E adevărat că am întârziat, dar nu știu dacă neapărat din vina mea. N-am vrut să vin cu un jucător doar așa să-l luăm la număr.

Am avut jucători care au plecat la AFCON (Cupa Africii), care au venit târziu, care au pierdut pregătirea.

Iar mai departe cu Ofri (n.r. Arad), a venit puțin cam târziu. Știam că data de 5 noiembrie a avut o intervenție minore, dar, intervenție chirurgicală și că a dat toate testele posibile.

A fost la vizita medicală. Noi facem vizită medicală foarte amănânțită. Și a arătat foarte bine. Doar că avea deficit de forță și a trebuit 3-4 săptămâni să recupereze asta.

Ieri a făcut o entorsă atât de gravă încât trebuie să stea vreo 10 zile imobilizat. Are cam 4 săptămâni care va absenta”, a concluzionat Mihai Stoica.

