„Dinamo e Dinamo” Un nume mare din fotbalul românesc se înscrie pe lista succesorilor lui Kopic: „Când va fi stadionul gata, va fi și mai interesant” +19 foto
Dinamo e un club care atrage în momentul de față
„Dinamo e Dinamo” Un nume mare din fotbalul românesc se înscrie pe lista succesorilor lui Kopic: „Când va fi stadionul gata, va fi și mai interesant”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 22:18
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 22:32

Tehnicianul croat n-are gânduri de plecare, însă condițiile actuale de la Dinamo - stabilitatea financiară și perspectiva noului stadion - atrag mai multe nume importante, care se gândesc să-i succeadă lui Kopic.

Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out
Cifrele sezonului regular  Echipa cu cei mai mulți spectatori din Liga 1, cine deține recordul de posesie + pasatorul genial din play-out

Adrian Mutu: „Dinamo are un echilibru important”

Unul dintre aceste nume este al lui Adrian Mutu, care în momentul de față se ocupă de academia de fotbal care-i poartă numele. Fost atacant al lui Dinamo la finalul anilor '90 și mai târziu director general, el a comentat situația de la club.

„Bineînțeles că este meritul lui Kopic și al staff-ului lui, dar îi am în minte și pe Andrei Nicolescu și pe cei din administrație, care au făcut o treabă bună după căderea lui Dinamo de acum câțiva ani, au reușit să redreseze clubul.

Chiar dacă e echipa cu a treia șansă la campionat, Dinamo are un echilibru important, pe care nu l-a avut nicio altă echipă, și un joc care pe alocuri a fost impresionat. Merită felicitați atât Kopic, cât și administrația, în frunte cu Andrei.

E un proiect frumos, probabil, când va fi stadionul gata, va deveni și mai interesant. (n.r. Mai interesant și pentru tine, poate) Bineînțeles! Dinamo este Dinamo”, a spus Adrian Mutu, conform sport.ro.

Adrian Mutu a antrenat cel mai recent pe prima scenă la Petrolul Ploiești, anul trecut Adrian Mutu a antrenat cel mai recent pe prima scenă la Petrolul Ploiești, anul trecut
Adrian Mutu a antrenat cel mai recent pe prima scenă la Petrolul Ploiești, anul trecut
Pușcaș e un transfer bun pentru Dinamo, căutau un transfer de genul ăsta, e un transfer foarte bun Adrian Mutu
  • Adrian Mutu a îmbrăcat tricoul alb-roșu în două sezoane competiționale, 1998-1999 și 1999-2000, marcând 29 de goluri în 42 de meciuri pentru Dinamo.
  • Cu Mutu în conducerea clubului, Dinamo a câștigat cel mai recent trofeu din palmares, Cupa Ligii în 2017.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

