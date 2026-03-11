Rapid - Dinamo, în prima etapă a play-off-ului din Liga 1, se va juca sâmbătă de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Derby-ul se va disputa pe stadionul Giulești, acolo unde rapidiștii vor juca toate partidele din a doua parte a sezonului. Nu vor mai merge deloc pe Arena Națională în acest campionat, după cum a anunțat conducerea clubului.

Rapid - Dinamo, giuleștenii au pus în vânzare biletele

Gazdele meciului de sâmbătă au anunțat azi că joi la ora 16:00 va începe vânzarea generală, cu un set de prețuri, iar sâmbătă, în ziua meciului, tarifele pentru aceleași bilete vor crește cu sume cuprinse între 10 și 50 de lei.

Decizia se va menține pe durata play-off-ului. Astfel, cine va dori să achiziționeze tichete de acces pe ultima sută de metri va plăti mai mult.

„Rapidiști, începe Play-Off-ul! Începe partea în care contează, e momentul să fim mai uniți ca niciodată, să cântăm mai tare ca niciodată, să îi susținem pe băieți în fiecare secundă, în fiecare meci, până la capăt!

Prima bătălie: Rapid – Dinamo, ACASĂ, pe Giulești, sâmbătă, 14 martie, de la ora 21:00!

E prima din cele 10 finale și fiecare voce va însemna un jucător în plus pe teren care ne va aduce mai aproape de ceea ce ne dorim cu toții: să ne bucurăm împreună la final!

Cu adversarii de sâmbătă avem 6 victorii și 5 egaluri de la revenirea în prima ligă. O serie deloc întâmplătoare. Și care trebuie să continue!

Biletele pentru derby-ul cu Dinamo sunt disponibile de astăzi, miercuri, 11 martie, ora 16:00, pe www.entertix.ro/fcrapid și la casele de bilete de la Stadionul Rapid – Giulești, dar și din Fan Shop-ul Gara de Nord (Vezi programul mai jos).

Totodată, de la această partidă, prețurile biletelor vor crește în faza a doua de vânzare. Dacă știi că vei fi alături de Rapid pe Giulești, cel mai bine e să-ți asiguri locul din timp.

Nu uita! Abonamentele pentru play off sunt disponibile! Intră aici și ia-ți și tu abonament!”, scrie pe fcrapid.ro.

3.000 de rapidiști, cel puțin, își făcuseră deja abonament pentru play-off până azi la ora 11:30, conform informațiilor furnizate de clubul Rapid

Prețuri bilete Rapid - Dinamo

Zona Prioritate Faza 1 Faza 2 Miercuri 16:00 – Joi 16:00 Joi 16:00 – Sâmbătă 12:00 Sâmbătă 12:00 – Sâmbătă 21:45 Peluza Nord – Dan Coe 40 40 50 Peluza Sud – Tache Macri 40 40 50 Family Pack* (Sector 108) 50 50 60 Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Periferic (112, 118) 55 55 65 Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (113, 117) 60 60 70 Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (114, 116) 65 65 75 Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (115) 70 70 80 Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Periferic (201, 209) 55 55 65 Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (202, 208) 65 65 75 Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (203, 207) 80 80 90 Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (204, 206) 85 85 95 Tribuna 0 – Gheorghe Dungu – (101, 105) 90 90 100 VIP Experience Rând 5** 500 500 550 VIP Experience Rând 4** 470 470 520 VIP – Nicolae Manea – Rând 5 390 390 420 VIP – Nicolae Manea – Rând 4 330 330 360 VIP – Nicolae Manea – Rând 3 310 310 340 VIP – Nicolae Manea – Rând 2 310 310 340 VIP – Nicolae Manea – Rând 1 280 280 310

