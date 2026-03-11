Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo +31 foto
Rapidiștii vor juca doar pe Giulești în acest play-off
Superliga

Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 19:07
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 19:11
  • Rapid - Dinamo, în prima etapă a play-off-ului din Liga 1, se va juca sâmbătă de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Derby-ul se va disputa pe stadionul Giulești, acolo unde rapidiștii vor juca toate partidele din a doua parte a sezonului. Nu vor mai merge deloc pe Arena Națională în acest campionat, după cum a anunțat conducerea clubului.

Rapid - Dinamo, giuleștenii au pus în vânzare biletele

Gazdele meciului de sâmbătă au anunțat azi că joi la ora 16:00 va începe vânzarea generală, cu un set de prețuri, iar sâmbătă, în ziua meciului, tarifele pentru aceleași bilete vor crește cu sume cuprinse între 10 și 50 de lei.

Decizia se va menține pe durata play-off-ului. Astfel, cine va dori să achiziționeze tichete de acces pe ultima sută de metri va plăti mai mult.

„Rapidiști, începe Play-Off-ul! Începe partea în care contează, e momentul să fim mai uniți ca niciodată, să cântăm mai tare ca niciodată, să îi susținem pe băieți în fiecare secundă, în fiecare meci, până la capăt!

Prima bătălie: Rapid – Dinamo, ACASĂ, pe Giulești, sâmbătă, 14 martie, de la ora 21:00!

E prima din cele 10 finale și fiecare voce va însemna un jucător în plus pe teren care ne va aduce mai aproape de ceea ce ne dorim cu toții: să ne bucurăm împreună la final!

Cu adversarii de sâmbătă avem 6 victorii și 5 egaluri de la revenirea în prima ligă. O serie deloc întâmplătoare. Și care trebuie să continue!

Biletele pentru derby-ul cu Dinamo sunt disponibile de astăzi, miercuri, 11 martie, ora 16:00, pe www.entertix.ro/fcrapid și la casele de bilete de la Stadionul Rapid – Giulești, dar și din Fan Shop-ul Gara de Nord (Vezi programul mai jos).

Totodată, de la această partidă, prețurile biletelor vor crește în faza a doua de vânzare. Dacă știi că vei fi alături de Rapid pe Giulești, cel mai bine e să-ți asiguri locul din timp.

Nu uita! Abonamentele pentru play off sunt disponibile! Intră aici și ia-ți și tu abonament!”, scrie pe fcrapid.ro.

3.000
de rapidiști, cel puțin, își făcuseră deja abonament pentru play-off până azi la ora 11:30, conform informațiilor furnizate de clubul Rapid

Prețuri bilete Rapid - Dinamo

ZonaPrioritateFaza 1Faza 2
Miercuri 16:00 – Joi 16:00Joi 16:00 – Sâmbătă 12:00Sâmbătă 12:00 – Sâmbătă 21:45
Peluza Nord – Dan Coe404050
Peluza Sud – Tache Macri404050
Family Pack* (Sector 108)505060
Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Periferic (112, 118)555565
Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (113, 117)606070
Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (114, 116)656575
Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (115)707080
Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Periferic (201, 209)555565
Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (202, 208)656575
Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (203, 207)808090
Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (204, 206)858595
Tribuna 0 – Gheorghe Dungu – (101, 105)9090100
VIP Experience Rând 5**500500550
VIP Experience Rând 4**470470520
VIP – Nicolae Manea – Rând 5390390420
VIP – Nicolae Manea – Rând 4330330360
VIP – Nicolae Manea – Rând 3310310340
VIP – Nicolae Manea – Rând 2310310340
VIP – Nicolae Manea – Rând 1280280310
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+31 Foto
labels.photo-gallery

derby suporteri dinamo liga 1 bilete rapid giulesti preturi
