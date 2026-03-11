„De ce să fiu neliniștit?” Președintele CSM Constanța, despre acuzațiile că Sabrina și Camelia Voinea au luat bani ilegal: „Raportul Curții de Conturi va fi public”

Camelia și Sabrina Voinea au încasat 280.000 de lei de la CSM Constanța, iar sursele GOLAZO.ro susțin că asta ar fi fost ilegal

Președintele Mihai Ochiuleț recunoaște că pe 26 februarie 2026 clubul a fost ținta unui control efectuat de Camera de Conturi, filiala locală a Curții de Conturi

Cum comentează conducerea, în rândurile de mai jos

Cu o zi înainte de controlul autorităților la sediul clubului, GOLAZO.ro a dezvăluit că antrenoarea Camelia Voinea lucra la CSM Constanța (aflat sub aripa primăriei) pentru a o pregăti pe fiica ei, Sabrina, dar în același timp a fost plătită și de clubul Farul Constanța (subordonat Agenției Naționale pentru Sport).

Sursele GOLAZO.ro susțin că nu există cadru legal pentru care gimnasta și mama ei să fie premiate de club pentru performanțele din 2024.

Șeful clubului, care în același timp este și membru USR, a evitat atunci să comenteze: „Sunt în concediu, vă rog frumos să respectați acest lucru”.

Ieri, Mihai Ochiuleț a răspuns apelurilor redacției.

Mihai Ochiuleț: „E un lucru de clarificat?”

Bună ziua, domnule Ochiuleț. Rămăsese că ne auzim după ce vă întoarceți din concediu. În primul rând vreau să vă întreb dacă e adevărat că la club se fac verificări de către Curtea de Conturi, filiala din Constanța?

Da, acest lucru e adevărat.

Întreb pentru că a existat această suprapunere. Dvs. în concediu, iar Curtea de Conturi la club.

Păi și ce legătură are, nu înțeleg? E un lucru de clarificat? Vă ascult în continuare, spuneți.

Camelia Voinea și Sabrina Voinea, conform surselor GOLAZO.ro, au fost plătite fără cadru legal pentru performanțele din 2024. E corectă această informație, din punctul dvs. de vedere?

Nu e adevărat. Nu e niciun sâmbure de adevăr.

Puteți detalia care e acest cadru legal pentru care s-au plătit peste 50.000 de euro de la CSM Constanța familiei Voinea?

Eu v-am spus că nu există niciun sâmbure de adevăr.

Atât?

Da, nu există. Informațiile dumneavoastră sunt eronate. Toate informațiile dumneavoastră sunt eronate.

Doriți să explicați de ce?

Păi, vă zic că sunteți informați greșit. Nu este absolut nicio problemă. Vă ascult în continuare.

Mihai Ochiuleț: „De ce aș sta neliniștit?”

Știți că e deja stabilit că doamna Voinea trebuie să dea niște bani înapoi la Farul Constanța, acolo unde a fost plătită în ciuda faptului...

Nu știu, nu e treaba mea. Astea sunt alte lucruri. Chiar nu mă interesează...

Am înțeles, dar voiam să...

(n.r. iritat) Păi și atunci de ce mi-ați spus mie - „știți că doamna Voinea...”

Pentru că făceam o introducere și ajungeam la întrebare.

Vă rog, eu v-am spus că vă ascult.

Dvs., atunci când ați fost numit în funcția de director al CSM Constanța, în ianuarie 2025, ați verificat sau ați dat dispoziții să se verifice legalitatea contractului doamnei Voinea cu clubul dvs.? Știind, probabil, că e și salariată a clubului Farul Constanța.

Doamna Voinea e, în continuare, angajată a clubului, cu contract de activitate sportivă. Și nu, nu este niciun conflict. Din punctul nostru de vedere, al clubului, nu este niciun conflict. Atâta timp cât ea antrenează sportiva noastră, este antrenoarea noastră, nu este absolut niciun conflict.

Este adevărat că oamenii de la Curtea de Conturi și-au prelungit controlul cu câteva săptămâni?

Dacă aveți informațiile de ce mă întrebați pe mine? Curtea de Conturi a plecat, n-a plecat, veți vedea. Va fi public raportul Curții de Conturi, îl veți vedea, îl veți avea, nu e nimic nelalocul lui. Le veți vedea, pentru că sunt publice. Nu sunt publice raportele?

Nimeni nu știe mai bine decât dvs., de asta vă întrebam. Deci sunteți liniștit cu privire la acest control al Curții de Conturi.

(n.r. râde) Păi, de ce aș fi neliniștit?

Ce spun sursele GOLAZO.ro

„În 2023 și 2024 s-au putut acorda premieri pentru sportivi (n.r. pentru rezultatele din 2022 și 2023), și colectivele tehnice ale acestora, exclusiv prin derogări exprese..

Cât lua sportivul, suma identică o primea și antrenorul acestuia. Dar, pentru anul 2025, O.U.G. nr. 156/30.12.2024 nu mai conține nicio dispoziție derogatorie care să permită acordarea de premii.

O fi fost o scăpare a legiuitorului. Dar asta nu i-a împiedicat pe cei de la CSM Constanța să dea, iar pe familia Voinea să încaseze bani, chiar și fără bază legală”, spun sursele GOLAZO.ro.

Ce spune art. III alin. (3) din O.U.G. nr. 168/2022 și art. IV alin. (4) din O.U.G. nr. 115/2023?

„Prin excepție de la prevederile alin. (2), în anul 2023 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară”.

Surse GOLAZO.ro: „Sabrina Voinea a obținut rezultate bune în 2024. A obținut două medalii de argint la Campionatele Europene de la Rimini plus un loc patru în finala de la sol a Jocurilor Olimpice de la Paris.

Numai că, în 2025, nu mai exista cadrul legal pentru a face plățile de către CSM Constanța pe numele familie Voinea. Pentru că în legea din 2025 nu mai există nicio dispoziție derogatorie care să permită efectuarea premierilor”.

Rezultate 2024

CE 2024, Rimini

Sabrina Voinea

Bârnă, argint – 16.500 ron

Sol, argint – 16.500 ron

Camelia Voinea

Bârnă, argint – 16.500 ron

Sol, argint – 16.500 ron

JO 2024, Paris

Sabrina Voinea

Sol, locul 4 – 21.000 euro (107.000 ron)

Camelia Voinea

Sol, locul 4 – 21.000 euro (107.000 ron)

În total, familia Voinea ar fi încasat ilegal 280.000 de lei, adică aproape 60.000 de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport