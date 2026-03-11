„Acest guvern corupt ne-a ucis liderul” Ministrul sportului din Iran anunță că naționala nu va participa la CM 2026 » Cum ar putea fi sancționată de FIFA

Ahmad Donyamali , ministrul sportului din Iran, a anunțat că selecționata din Orientul Mijlociu nu va participa la CM 2026, din cauza confictului cu SUA.

, ministrul sportului din Iran, a anunțat că selecționata din Orientul Mijlociu nu va participa la CM 2026, din cauza confictului cu SUA. Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Ahmad Donyamali spune că Iran nu va juca la turneul final, după ce liderul suprem al Republicii Islamice, ayatollahului Ali Khamenei, a fost ucis în urma atacului coordonat lansat de Statele Unite și Israel.

Ahmad Donyamali: „Nu există condiții în care să putem participa la Cupa Mondială”

„Având în vedere că acest guvern corupt l-a asasinat pe liderul nostru, nu există condiții în care să putem participa la Cupa Mondială.

Am fost supuși la două războaie în opt sau nouă luni, iar câteva mii de cetățeni ai noștri au fost uciși. Prin urmare, nu avem nicio posibilitate să participăm în acest fel.

Dacă țara gazdă ar fi fost alta, comunitatea internațională ar fi reacționat cu siguranță și ar fi retras drepturile de găzduire”, a declarat ministrul sportului din Iran, citat de marca.com.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei/ Foto: IMAGO

Ce sancțiuni riscă Iran dacă nu participă la CM 2026

Iran ar putea fi sancționată de FIFA cu 274.000 de euro, deoarece articolul 6 al Regulamentului FIFA spune că fiecare țară calificată la CM 2026 este obligată să-și joace toate meciurile la turneu final până în momentul eliminării, potrivit mundodeportivo.com.

În plus, FIFA poate solicita rambursarea tuturor fondurilor primite pentru pregătirea echipei naționale, precum și banii încasați pentru calificarea la turneul final.

Nu în ultimul rând „dacă o federație participantă se retrage sau este descalificată înainte de finalizarea fazei grupelor, rezultatele tuturor meciurilor sale vor fi considerate nule și fără efect”.

FIFA are dreptul de a anula, schimba data sau reloca unul sau mai multe meciuri la propria discreție și din orice motiv, inclusiv din motive de forță majoră sau din motive de sănătate sau siguranță.

O altă posibilă sancțiune pentru retragerea de la CM ar putea fi reprezentată de excluderea naționalei dintr-o viitoare competiție FIFA.

FIFA are autoritatea de a înlocui Iranul, precum și orice altă țară care se retrage: „Dacă o asociație participantă se retrage sau este exclusă de la Cupa Mondială FIFA 2026, FIFA va decide la discreția sa exclusivă și va lua măsurile pe care le consideră necesare. FIFA poate, în special, decide să înlocuiască acea națională cu o alta”.

Infantino: „Trump a reiterat că Iranul e binevenit la Mondial”

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a dezvăluit că a stat de vorbă cu Donald Trumo, președintele SUA, și a explicat că una dintre temele abordate a fost și cea a războiului.

„Am discutat, de asemenea, despre situația actuală din Iran și despre faptul că echipa iraniană s-a calificat pentru participarea la Cupa Mondială FIFA 2026.

În cadrul discuțiilor, președintele Trump a reiterat că echipa iraniană este, desigur, binevenită să participe la turneul din Statele Unite”, a spus Infantino.

Cu toții avem nevoie de un eveniment precum Cupa Mondială FIFA pentru a aduce oamenii împreună mai mult ca niciodată, și îi mulțumesc sincer președintelui Statelor Unite pentru sprijinul său, deoarece acest lucru demonstrează încă o dată că fotbalul unește lumea. Gianni Infantino, președinte FIFA

Iran e în Grupa G de la CM 2026, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles

cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles

cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

