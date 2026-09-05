„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO.  Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”

Carlos Alcaraz (23 de ani) a apărut cu o ținută schimbată la meciul cu Wu Yibing, din turul 3 de la US Open, câștigat cu 6-3, 6-4, 6-1.

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Alcaraz a găsit o soluție simplă pentru echipamentul care a stârnit multe comentarii la primele meciuri de la US Open.

Spaniolul a intrat pe teren în primele două tururi purtând un maiou maro, însă la partida cu Wu Yibing a apărut cu un tricou alb fără mâneci pe sub echipament.

Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open „Cred că mi-am văzut prea mult sfârcul”

Întrebat la conferința de presă de ce și-a schimbat ținuta, Alcaraz a oferit un răspuns care i-a făcut pe jurnaliști să zâmbească.

„Ei bine, cred că mi-am văzut prea mult sfârcul în ultima vreme. Am simțit că, știți voi, aș putea să-l ascund măcar pentru un meci.

Va reveni sfârcul? Nu știu. Nu cred. Mă simt foarte confortabil cu celălalt tricou. Așa că probabil voi rămâne așa.

A fost decizia mea. Nu m-ar deranja dacă ar trebui să joc din nou așa, dar dacă putem face ceva în privința asta, cred că a fost bine.

Poate că, știți voi, în turul al doilea a fost puțin deranjant pentru mine, dar nu chiar atât de mult”, a spus Alcaraz.

Cue the Carlos Alcaraz break of serve! pic.twitter.com/SB8YyFHLCK — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

Eugenie Bouchard a pus presiune

După primul meci al spaniolului la US Open, fosta jucătoare Eugenie Bouchard a reacționat pe contul său de X: „Te iubesc, Carlos, dar trebuie să ascundem sfârcul 🤭”.

După ce Alcaraz a apărut pe teren cu tricoul alb pe sub maioul maro, canadianca a revenit cu o nouă postare, mult mai scurtă: „A ascultat!”

Ținuta purtată de Alcaraz la US Open face parte din colecția Cactus Jack realizată în colaborare de Nike și trapperul Travis Scott.

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