„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO.  Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
Tenis

„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO. Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 12:33
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 12:33
  • Carlos Alcaraz (23 de ani) a apărut cu o ținută schimbată la meciul cu Wu Yibing, din turul 3 de la US Open, câștigat cu 6-3, 6-4, 6-1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alcaraz a găsit o soluție simplă pentru echipamentul care a stârnit multe comentarii la primele meciuri de la US Open.

Spaniolul a intrat pe teren în primele două tururi purtând un maiou maro, însă la partida cu Wu Yibing a apărut cu un tricou alb fără mâneci pe sub echipament.

Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open „Cred că mi-am văzut prea mult sfârcul”

Întrebat la conferința de presă de ce și-a schimbat ținuta, Alcaraz a oferit un răspuns care i-a făcut pe jurnaliști să zâmbească.

„Ei bine, cred că mi-am văzut prea mult sfârcul în ultima vreme. Am simțit că, știți voi, aș putea să-l ascund măcar pentru un meci.

Va reveni sfârcul? Nu știu. Nu cred. Mă simt foarte confortabil cu celălalt tricou. Așa că probabil voi rămâne așa.

A fost decizia mea. Nu m-ar deranja dacă ar trebui să joc din nou așa, dar dacă putem face ceva în privința asta, cred că a fost bine.

Poate că, știți voi, în turul al doilea a fost puțin deranjant pentru mine, dar nu chiar atât de mult”, a spus Alcaraz.

Eugenie Bouchard a pus presiune

După primul meci al spaniolului la US Open, fosta jucătoare Eugenie Bouchard a reacționat pe contul său de X: „Te iubesc, Carlos, dar trebuie să ascundem sfârcul 🤭”.

După ce Alcaraz a apărut pe teren cu tricoul alb pe sub maioul maro, canadianca a revenit cu o nouă postare, mult mai scurtă: „A ascultat!”

Ținuta purtată de Alcaraz la US Open face parte din colecția Cactus Jack realizată în colaborare de Nike și trapperul Travis Scott.

Citește și

Istvan Kovacs la derby Cum arată brigada de la Dinamo - FCSB: Nicolescu a scăpat de cea mai mare temere
Superliga
21:07
Istvan Kovacs la derby Cum arată brigada de la Dinamo - FCSB: Nicolescu a scăpat de cea mai mare temere
Citește mai mult
Istvan Kovacs la derby Cum arată brigada de la Dinamo - FCSB: Nicolescu a scăpat de cea mai mare temere
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Tenis
19:55
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Citește mai mult
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
us open echipament carlos alcaraz
Știrile zilei din sport
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Superliga
19:48
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Citește mai mult
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Superliga
20:25
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Citește mai mult
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Superliga
20:47
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Citește mai mult
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Superliga
18:01
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Citește mai mult
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:47
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
20:30
LIVE Oțelul - Rapid, în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
LIVE Oțelul - Rapid , în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
21:19
I-a pus mâna în gât! FOTO: Un jucător din Championship riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan
I-a pus mâna în gât! FOTO: Un jucător din Championship riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan
19:48
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Top stiri
Leclerc, accident violent la Monza FOTO:  Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Formula 1
17:56
Leclerc, accident violent la Monza FOTO: Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Citește mai mult
Leclerc, accident violent la Monza FOTO:  Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Superliga
16:23
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Citește mai mult
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
Stranieri
16:26
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
Citește mai mult
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic
B365
05.09
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic
Citește mai mult
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic

Echipe/Competiții

fcsb 132 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 36 rapid 20 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share