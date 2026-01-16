Iată documentul! Becali o acuză pe Dinamo că minte în privința ofertei pentru Cîrjan, dar GOLAZO.ro are mailul trimis de Metalist Harkov

Gigi Becali a auzit care a fost oferta lui Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan (23 de ani) și s-a enervat.

Dinamo și jucătorul au refuzat echipa de pe locul 7 din prima ligă a Ucrainei.

Patronul de la FCSB o acuză pe Dinamo că minte că ucrainenii i-ar fi propus 4,5 milioane pentru transferul căpitanului.

Gigi Becali s-a supărat pe Andrei Nicolescu! Finanțatorul campioanei nu concepe că alb-roșiii au avut o ofertă tentantă pentru a-l ceda pe Cîrjan, dar dar au refuzat-o.

Gigi Becali o acuză pe Dinamo că minte în privința ofertei pentru Cîrjan

„Ziceam despre transferul lui Louis Munteanu să nu comentez. Ne pricepem şi noi în fotbal.

Dacă se spuneau cifre adevărate sau să fie umflate puţin, atunci nu mă băgam. Bă, dar să spui minciuni aşa? Lasă-mă în pace, noi suntem idioţi? Suntem idioţi înseamnă, dacă ne dai sumele astea. Și nu suntem.

Dacă spui 4 milioane pe Cîrjan, atunci ne iei de proşti. Gata, nu mai vreau să vorbesc.

Mă mir, că Andrei Nicolescu e extraordinar, e de calitate, îmi place de el, aşa mi s-a părut el, dar acum dacă a spus asta mi-am schimbat părerea şi trebuie să fiu atent cu el. Gata! Mă păcălise, dar sunt atent de acum.

Dacă spui 4 milioane pe Cîrjan, trebuie să fiu atent când vorbesc cu tine de acum (n.r. - râde). Lasă-ne în pace, mă, dar suntem proşti, nu ştim nimic de fotbal?”, a spus Gigi Becali, conform orangesport.ro.

GOLAZO.ro are documentul! Suma propusă de Metalist pentru transferul lui Cîrjan

GOLAZO.ro a intrat în posesia ofertei ucrainenilor de la Metalist Harkov pentru căpitanul lui Dinamo.

După ce „câinii” au respins prima propunere, ucrainenii au revenit cu o a doua ofertă:

„FC Metalist 1925 Kharkiv este interesată de transferul definitiv al jucătorului Cătălin Cîrjan, (născut la 01.12.2002). În urma scrisorii dumneavoastră din data de 14 ianuarie 2026, mărim propunerea noastră pentru transferul jucătorului după cum urmează:

4.000.000 de euro care trebuie plătită în patru tranșe egale:

1 .000. 000 de euro până la 1 martie 2026;

1.000.000 de euro până la 1 august 2026;

1.000.000 de euro până la 1 februarie 2027;

1.000.000 de euro până la 1 august 2027;

10% comision de revânzare (comisionul de revânzare trebuie calculat ca fiind comisionul de transfer minus cheltuielile FC Metalist 1925 Kharkiv, conform acordului de transfer).

Maximum 500.000 de euro bonusuri constând în

următoarele realizări ale clubului (fiecare realizare trebuie considerată îndeplinită dacă jucătorul a jucat cel puțin 75% din meciurile oficiale ale clubului într-un sezon (cu excepția perioadei de accidentare a jucătorului).

următoarele realizări ale clubului (fiecare realizare trebuie considerată îndeplinită dacă jucătorul a jucat cel puțin 75% din meciurile oficiale ale clubului într-un sezon (cu excepția perioadei de accidentare a jucătorului). Faza grupelor Ligii Campionilor 200.000 de euro;

Faza grupelor Europa League 100.000 de euro;

Faza grupelor Conference League 50.000 de euro;

Locul 1 în UPL 200.000 de euro;

Locul 2 în UPL 100.000 de euro;

Locul 3 în UPL 50.000 de euro;

Cupa Ucrainei 75.000 de euro.

