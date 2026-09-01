Stanciu, erou în China VIDEO. Românul a marcat golul calificării echipei sale în semifinalele Cupei

Dalian Yingbo - Shanghai Shenhua 1-0. Nicolae Stanciu (33 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat golul decisiv în partida din sferturile de finală ale Cupei Chinei.

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Echipa lui Nicolae Stanciu a început cu stângul meciul, după eliminarea portarului Zihao Huang din minutul 8.

VIDEO. Nicolae Stanciu a marcat golul victoriei pentru Dalian în Cupă

În ciuda faptului că evolua cu un jucător în minus, Dalian Yingbo a rezistat și a încheiat prima repriză la egalitate cu Shanghai Shenhua, scor 0-0.

Jucătorii gazdelor s-au întors motivați de la vestiare și au început în forță repriza secundă. În minutul 54, Dalian a obținut un penalty, după ce șutul lui Nicolae Stanciu a fost blocat cu mâna în careu de un jucător advers.

Internaționalul român a fost cel desemnat să execute lovitura de la 11 metri și nu a dezamăgit. Stanciu a șutat perfect, lângă bara din stânga sa, și a înscris, deși portarul advers ghicise colțul.

Dalian Yingbo a reușit să țină de scor și s-a impus în fața celor de la Shanghai Shenhua, obținând calificarea în semifinalele Cupei Chinei.

Goal, Nicoae Stanciu from penalty pic.twitter.com/MtehJHpRmW — TheFootballZone (@football_t69515) September 1, 2026

La finalul partidei, Stanciu, care a fost desemnat și omul meciului, a declarat:

„Vreau să spun că sunt foarte mândru de această echipă, de coechipieri și de toți oamenii care sunt prezenți aici pe stadion.

Luptăm pentru ei și sunt fericit că ne-am calificat mai departe. Această victorie este pentru ei, pentru fani”, a spus internaționalul român.

De la sosirea sa în China, la începutul acestui an, Nicolae Stanciu a jucat 24 de meciuri, în care a reușit să înscrie 10 goluri și să livreze 4 pase decisive.

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