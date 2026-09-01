Stanciu, erou în China VIDEO. Românul a marcat golul calificării echipei sale în semifinalele Cupei +10 foto
Nicolae Stanciu
Stranieri

Stanciu, erou în China VIDEO. Românul a marcat golul calificării echipei sale în semifinalele Cupei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 20:52
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 20:53
  • Dalian Yingbo - Shanghai Shenhua 1-0. Nicolae Stanciu (33 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat golul decisiv în partida din sferturile de finală ale Cupei Chinei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Echipa lui Nicolae Stanciu a început cu stângul meciul, după eliminarea portarului Zihao Huang din minutul 8.

„Dăcă Tănase s-a transferat, el nu poate?” Lobonț vede încă un jucător de la FCSB capabil să facă pasul în străinătate
Citește și
„Dăcă Tănase s-a transferat, el nu poate?” Lobonț vede încă un jucător de la FCSB capabil să facă pasul în străinătate
Citește mai mult
„Dăcă Tănase s-a transferat, el nu poate?” Lobonț vede încă un jucător de la FCSB capabil să facă pasul în străinătate

VIDEO. Nicolae Stanciu a marcat golul victoriei pentru Dalian în Cupă

În ciuda faptului că evolua cu un jucător în minus, Dalian Yingbo a rezistat și a încheiat prima repriză la egalitate cu Shanghai Shenhua, scor 0-0.

Jucătorii gazdelor s-au întors motivați de la vestiare și au început în forță repriza secundă. În minutul 54, Dalian a obținut un penalty, după ce șutul lui Nicolae Stanciu a fost blocat cu mâna în careu de un jucător advers.

Internaționalul român a fost cel desemnat să execute lovitura de la 11 metri și nu a dezamăgit. Stanciu a șutat perfect, lângă bara din stânga sa, și a înscris, deși portarul advers ghicise colțul.

Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515
Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515

Galerie foto (10 imagini)

Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515
+10 Foto
labels.photo-gallery

Dalian Yingbo a reușit să țină de scor și s-a impus în fața celor de la Shanghai Shenhua, obținând calificarea în semifinalele Cupei Chinei.

La finalul partidei, Stanciu, care a fost desemnat și omul meciului, a declarat:

„Vreau să spun că sunt foarte mândru de această echipă, de coechipieri și de toți oamenii care sunt prezenți aici pe stadion.

Luptăm pentru ei și sunt fericit că ne-am calificat mai departe. Această victorie este pentru ei, pentru fani”, a spus internaționalul român.

De la sosirea sa în China, la începutul acestui an, Nicolae Stanciu a jucat 24 de meciuri, în care a reușit să înscrie 10 goluri și să livreze 4 pase decisive.

Citește și

„Dăcă Tănase s-a transferat, el nu poate?” Lobonț vede încă un jucător de la FCSB capabil să facă pasul în străinătate
Superliga
20:17
„Dăcă Tănase s-a transferat, el nu poate?” Lobonț vede încă un jucător de la FCSB capabil să facă pasul în străinătate
Citește mai mult
„Dăcă Tănase s-a transferat, el nu poate?” Lobonț vede încă un jucător de la FCSB capabil să facă pasul în străinătate
Deadline Day în TOP 5 Europa Cele mai importante mutări din ultima zi de mercato » Barcelona și-a luat atacant + Manchester City, transfer-record
Campionate
19:54
Deadline Day în TOP 5 Europa Cele mai importante mutări din ultima zi de mercato » Barcelona și-a luat atacant + Manchester City, transfer-record
Citește mai mult
Deadline Day în TOP 5 Europa Cele mai importante mutări din ultima zi de mercato » Barcelona și-a luat atacant + Manchester City, transfer-record

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
GOL china nicolae stanciu dalian yingbo
Știrile zilei din sport
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Nationala
16:51
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Citește mai mult
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Superliga
15:32
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Citește mai mult
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Campionate
15:50
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Citește mai mult
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Stranieri
10:06
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Citește mai mult
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:25
Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie de 4 ori peste limita legală!
Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie  de 4 ori peste limita legală!
20:17
Dinamo, în alertă! FOTO. Cîrjan, schimbat înainte de pauză! Poate rata Derby de România
Dinamo, în alertă! FOTO. Cîrjan, schimbat înainte de pauză! Poate rata Derby de România
20:00
Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3
Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3
20:10
Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului
Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
Top stiri
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia,  amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Liga 2
13:25
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia, amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Citește mai mult
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia,  amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
Superliga
11:22
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
Citește mai mult
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
Campionate
16:25
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
Citește mai mult
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde
B365
07:45
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde
Citește mai mult
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share