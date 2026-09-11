Superliga, etapa #9  Dinamo câștigă fără emoții cu Csikszereda » Ploaie de goluri în Farul - UTA

Dinamo a învins Csikzereda, scor 3-1, în etapa #9 din Superliga.

Mai devreme, Farul a trecut de UTA Arad, scor 4-2.

Toate partidele pot fi urmărite liveSCORE pe GOLAZO.ro și sunt transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.

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După succesul de la Miercurea Ciuc, Dinamo a ajuns la 20 de puncte și continuă să fie lider. „Câinii” sunt urmați de Rapid, și Petrolul, ambele cu câte 15 puncte, dar cu un meci mai puțin.

Universitatea Craiova ocupă locul 4, cu 14 puncte, la egalitate cu Farul, dar cu un meci mai puțin disputat, în timp ce FCSB este pe locul 6, cu 11 puncte.

Astăzi, 11 septembrie

Csikszereda - Dinamo 1-3

Au marcat: Eppel ('5)/ Armstrong ('26), Zandbergen ('36), Soro ('45+1)

Echipele de start:

Csikszereda: Pap - Odor, Szabo, Palmeș, Trif - Paszka - Czekus, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel

Rezerve: Karacsony, Deaky - Tajti, Magyar, Toth, G. Papp, Oniga, Hegedus, Bota, Szalay, Kukovec, Lima

Antrenor: Laszlo Szabo

Pap - Odor, Szabo, Palmeș, Trif - Paszka - Czekus, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel Karacsony, Deaky - Tajti, Magyar, Toth, G. Papp, Oniga, Hegedus, Bota, Szalay, Kukovec, Lima Laszlo Szabo Dinamo : Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Pinto - Zandbergen, Karamoko

Rezerve: Roșca, Ungureanu - Fetai, Opriș, Duțu, Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Hintsa

Antrenor: Nuno Campos

Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Pinto - Zandbergen, Karamoko Roșca, Ungureanu - Fetai, Opriș, Duțu, Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Hintsa Nuno Campos Noul atacant al „câinilor”, Dean Zandbergen bifează primul meci ca titular, după transferul de la VVV-Venlo. A debutat în derby-ul cu FCSB, scor 2-1.

Pe lângă Cătălin Cîrjan, suspendat, Nuno Campos nu-l va avea la dispoziție nici pe Alexandru Musi. El a acuzat o ușoară întindere și nu a fost forțat pentru acest meci, scriedinamo1948.club.

Arbitru : Roman George Cătălin. Asistenți : Badea Marius și Ghiciulescu Raul. Arbitru VAR : Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR : Marcu Claudiu.

: Roman George Cătălin. : Badea Marius și Ghiciulescu Raul. : Popa Cătălin Sorin. : Marcu Claudiu. Stadion: Municipal

Farul Constanța - UTA Arad 4-2

Echipele de start:

Farul: R. Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Gustavo – Sima, Njike, Ahlinvi, C. Ganea – Goncear, Alibec, Radaslavescu

Rezerve : Buzbuchi – Cercel, Larie, Dican, Kaminsiki, Țicu, N. Popescu, Sylvestre, Marincean, Tănasă

Antrenor : Ioan Ovidiu Sabău

R. Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Gustavo – Sima, Njike, Ahlinvi, C. Ganea – Goncear, Alibec, Radaslavescu : Buzbuchi – Cercel, Larie, Dican, Kaminsiki, Țicu, N. Popescu, Sylvestre, Marincean, Tănasă : Ioan Ovidiu Sabău UTA Arad: Brazao – Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Padula – Mino, A. Roman – Abdallah, Papeau, Țăroi – M. Coman

Rezerve: Gorcea – Bădescu, Gueulette, Ivanov, El Sawy, Tzionis, Sinani

Antrenor: Adi Mihalcea

Arbitru : Mladinovici Horia-Gabriel. Asistenți : Vornicu Adrian și Iftode Florin Ionuț. Arbitru VAR : Dumitrache Bogdan. Arbitru AVAR : Feșnic Horațiu

: Mladinovici Horia-Gabriel. : Vornicu Adrian și Iftode Florin Ionuț. : Dumitrache Bogdan. : Feșnic Horațiu Stadion: Central Academia Hagi

Sâmbătă, 12 septembrie

Sepsi - CFR Cluj, live de la ora 18:30

Stadion: Baza Sportivă Sepsi OSK

Rapid - FC Voluntari, live de la ora 21:30

Stadion: Giulești

Duminică, 13 septembrie

FC Argeș - FC Botoșani, live de la ora 15:00

Stadion: Orășenesc

Corvinul - U Craiova, live de la ora 20:30

Stadion: „Francisc Neumann”

Luni, 14 septembrie

U Cluj - Oțelul Galați, live de la ora 18:00

Stadion: Cluj Arena

FCSB - Petrolul, live de la ora 21:00

Stadion: Arena Națională

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 9 20 2 Rapid 8 15 3 Petrolul 8 15 4 U Craiova 8 14 5 Farul 9 14 6 FCSB 8 11 7 FC Botoșani 8 10 8 Corvinul 8 10 9 CFR Cluj 7 10 10 Oțelul Galați 8 10 11 FC Argeș 8 10 12 Sepsi 8 10 13 UTA Arad 8 9 14 U Cluj 7 9 15 FC Voluntari 8 8 16 Csikszereda 9 1

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