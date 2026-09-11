Superliga, etapa #9  Dinamo câștigă fără emoții cu Csikszereda » Ploaie de goluri în Farul - UTA
Superliga. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
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Superliga, etapa #9 Dinamo câștigă fără emoții cu Csikszereda » Ploaie de goluri în Farul - UTA

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 22:57
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 22:58
  • Dinamo a învins Csikzereda, scor 3-1, în etapa #9 din Superliga.
  • Mai devreme, Farul a trecut de UTA Arad, scor 4-2.
  • Toate partidele pot fi urmărite liveSCORE pe GOLAZO.ro și sunt transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.
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După succesul de la Miercurea Ciuc, Dinamo a ajuns la 20 de puncte și continuă să fie lider. „Câinii” sunt urmați de Rapid, și Petrolul, ambele cu câte 15 puncte, dar cu un meci mai puțin.

Universitatea Craiova ocupă locul 4, cu 14 puncte, la egalitate cu Farul, dar cu un meci mai puțin disputat, în timp ce FCSB este pe locul 6, cu 11 puncte.

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Astăzi, 11 septembrie

Csikszereda - Dinamo 1-3

  • Au marcat: Eppel ('5)/ Armstrong ('26), Zandbergen ('36), Soro ('45+1)

Echipele de start:

  • Csikszereda: Pap - Odor, Szabo, Palmeș, Trif - Paszka - Czekus, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel
    Rezerve: Karacsony, Deaky - Tajti, Magyar, Toth, G. Papp, Oniga, Hegedus, Bota, Szalay, Kukovec, Lima
    Antrenor: Laszlo Szabo
  • Dinamo : Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Pinto - Zandbergen, Karamoko
    Rezerve: Roșca, Ungureanu - Fetai, Opriș, Duțu, Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Hintsa
    Antrenor: Nuno Campos
  • Noul atacant al „câinilor”, Dean Zandbergen bifează primul meci ca titular, după transferul de la VVV-Venlo. A debutat în derby-ul cu FCSB, scor 2-1.
  • Pe lângă Cătălin Cîrjan, suspendat, Nuno Campos nu-l va avea la dispoziție nici pe Alexandru Musi. El a acuzat o ușoară întindere și nu a fost forțat pentru acest meci, scriedinamo1948.club.
  • Arbitru: Roman George Cătălin. Asistenți: Badea Marius și Ghiciulescu Raul. Arbitru VAR: Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu.
  • Stadion: Municipal

Farul Constanța - UTA Arad 4-2

Echipele de start:

  • Farul: R. Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Gustavo – Sima, Njike, Ahlinvi, C. Ganea – Goncear, Alibec, Radaslavescu
    Rezerve: Buzbuchi – Cercel, Larie, Dican, Kaminsiki, Țicu, N. Popescu, Sylvestre, Marincean, Tănasă
    Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • UTA Arad: Brazao – Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Padula – Mino, A. Roman – Abdallah, Papeau, Țăroi – M. Coman
    Rezerve: Gorcea – Bădescu, Gueulette, Ivanov, El Sawy, Tzionis, Sinani
    Antrenor: Adi Mihalcea
  • Arbitru: Mladinovici Horia-Gabriel. Asistenți: Vornicu Adrian și Iftode Florin Ionuț. Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan. Arbitru AVAR: Feșnic Horațiu
  • Stadion: Central Academia Hagi

Sâmbătă, 12 septembrie

Sepsi - CFR Cluj, live de la ora 18:30

  • Stadion: Baza Sportivă Sepsi OSK

Rapid - FC Voluntari, live de la ora 21:30

  • Stadion: Giulești

Duminică, 13 septembrie

FC Argeș - FC Botoșani, live de la ora 15:00

  • Stadion: Orășenesc

Corvinul - U Craiova, live de la ora 20:30

  • Stadion: „Francisc Neumann”

Luni, 14 septembrie

U Cluj - Oțelul Galați, live de la ora 18:00

  • Stadion: Cluj Arena

FCSB - Petrolul, live de la ora 21:00

  • Stadion: Arena Națională

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo920
2Rapid815
3Petrolul815
4U Craiova814
5Farul914
6FCSB811
7FC Botoșani810
8Corvinul810
9CFR Cluj710
10Oțelul Galați810
11FC Argeș810
12Sepsi810
13UTA Arad89
14U Cluj79
15FC Voluntari88
16Csikszereda91

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