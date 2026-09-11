Superliga, etapa #9  Dinamo câștigă fără emoții cu Csikszereda » Ploaie de goluri în Farul - UTA

- Dinamo a învins Csikzereda, scor 3-1, în etapa #9 din Superliga.
- Mai devreme, Farul a trecut de UTA Arad, scor 4-2.
- Toate partidele pot fi urmărite liveSCORE pe GOLAZO.ro și sunt transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.
După succesul de la Miercurea Ciuc, Dinamo a ajuns la 20 de puncte și continuă să fie lider. „Câinii” sunt urmați de Rapid, și Petrolul, ambele cu câte 15 puncte, dar cu un meci mai puțin.
Universitatea Craiova ocupă locul 4, cu 14 puncte, la egalitate cu Farul, dar cu un meci mai puțin disputat, în timp ce FCSB este pe locul 6, cu 11 puncte.
Astăzi, 11 septembrie
Csikszereda - Dinamo 1-3
- Au marcat: Eppel ('5)/ Armstrong ('26), Zandbergen ('36), Soro ('45+1)
Echipele de start:
- Csikszereda: Pap - Odor, Szabo, Palmeș, Trif - Paszka - Czekus, Horvath, Nyitra, Stahl - Eppel
Rezerve: Karacsony, Deaky - Tajti, Magyar, Toth, G. Papp, Oniga, Hegedus, Bota, Szalay, Kukovec, Lima
Antrenor: Laszlo Szabo
- Dinamo : Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Pinto - Zandbergen, Karamoko
Rezerve: Roșca, Ungureanu - Fetai, Opriș, Duțu, Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Hintsa
Antrenor: Nuno Campos
- Noul atacant al „câinilor”, Dean Zandbergen bifează primul meci ca titular, după transferul de la VVV-Venlo. A debutat în derby-ul cu FCSB, scor 2-1.
- Pe lângă Cătălin Cîrjan, suspendat, Nuno Campos nu-l va avea la dispoziție nici pe Alexandru Musi. El a acuzat o ușoară întindere și nu a fost forțat pentru acest meci, scriedinamo1948.club.
- Arbitru: Roman George Cătălin. Asistenți: Badea Marius și Ghiciulescu Raul. Arbitru VAR: Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu.
- Stadion: Municipal
Farul Constanța - UTA Arad 4-2
Echipele de start:
- Farul: R. Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Gustavo – Sima, Njike, Ahlinvi, C. Ganea – Goncear, Alibec, Radaslavescu
Rezerve: Buzbuchi – Cercel, Larie, Dican, Kaminsiki, Țicu, N. Popescu, Sylvestre, Marincean, Tănasă
Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
- UTA Arad: Brazao – Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Padula – Mino, A. Roman – Abdallah, Papeau, Țăroi – M. Coman
Rezerve: Gorcea – Bădescu, Gueulette, Ivanov, El Sawy, Tzionis, Sinani
Antrenor: Adi Mihalcea
- Arbitru: Mladinovici Horia-Gabriel. Asistenți: Vornicu Adrian și Iftode Florin Ionuț. Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan. Arbitru AVAR: Feșnic Horațiu
- Stadion: Central Academia Hagi
Sâmbătă, 12 septembrie
Sepsi - CFR Cluj, live de la ora 18:30
- Stadion: Baza Sportivă Sepsi OSK
Rapid - FC Voluntari, live de la ora 21:30
- Stadion: Giulești
Duminică, 13 septembrie
FC Argeș - FC Botoșani, live de la ora 15:00
- Stadion: Orășenesc
Corvinul - U Craiova, live de la ora 20:30
- Stadion: „Francisc Neumann”
Luni, 14 septembrie
U Cluj - Oțelul Galați, live de la ora 18:00
- Stadion: Cluj Arena
FCSB - Petrolul, live de la ora 21:00
- Stadion: Arena Națională
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|9
|20
|2
|Rapid
|8
|15
|3
|Petrolul
|8
|15
|4
|U Craiova
|8
|14
|5
|Farul
|9
|14
|6
|FCSB
|8
|11
|7
|FC Botoșani
|8
|10
|8
|Corvinul
|8
|10
|9
|CFR Cluj
|7
|10
|10
|Oțelul Galați
|8
|10
|11
|FC Argeș
|8
|10
|12
|Sepsi
|8
|10
|13
|UTA Arad
|8
|9
|14
|U Cluj
|7
|9
|15
|FC Voluntari
|8
|8
|16
|Csikszereda
|9
|1