Se gândește Hagi să demisioneze?  Declarații ciudate făcute la conferință: „Cu mine, fără mine, nu mai contează!”

- România - Bosnia 2-4. Gică Hagi (61 de ani) a lăsat loc de interpretări la conferința de presă de la finalul meciului din Liga Națiunilor.
După un prim interviu în care a transmis că-și asumă întreaga responsabilitate pentru eșecul drastic, selecționerul a dat de înțeles că ia în calcul un parcurs al naționalei fără el pe bancă.
Gigă Hagi: „Trebuie să duci România iarăși unde a fost. Cu mine, fără mine, nu mai contează”
„Ce văd în continuare, de mâine, e multă muncă. Capul jos și multă muncă. Trebuie să duci România iarăși unde a fost. Cu mine, fără mine, nu mai contează. Nu există altă cale.
Am văzut cu toții. Nu putem să acceptăm acest rezultat niciodată. Niciodată! Că atunci chiar e dureros.
Sunt în continuare optimist, cred că se poate. Dar voi dormi și vorbim mâine. Voi reflecta și vedem. Cu mine, fără mine, trebuie să ajungem departe”, a declarat Hagi la conferință.
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Întrebat ce înseamnă acest lucru în mod concret, Hagi a transmis:
„Cu mine, fără mine. Cum ai auzit. România trebuie să se ducă sus. Să facă țara fericită.
(n.r. - înseamnă că se poate să plecați?) Lasă-mă să dorm o noapte, te rog frumos. Hai să nu ne ducem departe, să nu speculăm.
Nu vreau să vorbesc la cald. Vorbim mâine, ne auzim oricum, vedem ce se întâmplă”.
Gică Hagi: „O să avem o ședință. Vedem în ce direcție trebuie să mergem”
Ulterior, selecționerul a transmis că va avea loc o ședință unde va fi stabilit viitorul naționalei pe termen scurt, tot într-o notă interpretabilă.
„Mâine o să avem o discuție, 100% trebuie făcută o schimbare. Dar avem de lucrat foarte mult. Când m-am întors din Turcia, am zis că România trebuie să construiască o mentalitate de campion.
Eu am planificat, eu sunt vinovatul, vom vedea. Vom reflecta o noapte. O să avem o ședință. Vedem în ce direcție trebuie să mergem”, a mai spus Hagi.
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)