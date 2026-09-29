Scene de neînțeles FOTO. Ce făcea Coubiș imediat după  umilința cu Bosnia +12 foto
Nationala

Scene de neînțeles FOTO. Ce făcea Coubiș imediat după umilința cu Bosnia

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 00:11
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 00:11
  • România - Bosnia 2-4. Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul naționalei, reacție de neînțeles imediat după fluierul final al partidei din etapa secundă din Nations League.
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România a suferit o nouă înfrângere în Liga Națiunilor, iar șansele de a încheia pe unul din primele două locuri în grupă au scăzut dramatic.

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FOTO. Scene de neînțeles: Ce făcea Coubiș imediat după umilința cu Bosnia

Imediat după eșecul rușinos de pe Arena Națională, camerele TV l-au surprins pe Andrei Coubiș în timp râdea alături de Jovo Lukic, atacantul bosniacilor și fostul său coleg de la U Cluj.

România - Bosnia. Coubiș râde cu Lukic după umilința de pe Arena Națională. Foto - captură Antena 1 (10).jpg
România - Bosnia. Coubiș râde cu Lukic după umilința de pe Arena Națională. Foto - captură Antena 1 (10).jpg

Galerie foto (12 imagini)

România - Bosnia. Coubiș râde cu Lukic după umilința de pe Arena Națională. Foto - captură Antena 1 (1).jpg România - Bosnia. Coubiș râde cu Lukic după umilința de pe Arena Națională. Foto - captură Antena 1 (2).jpg România - Bosnia. Coubiș râde cu Lukic după umilința de pe Arena Națională. Foto - captură Antena 1 (3).jpg România - Bosnia. Coubiș râde cu Lukic după umilința de pe Arena Națională. Foto - captură Antena 1 (4).jpg România - Bosnia. Coubiș râde cu Lukic după umilința de pe Arena Națională. Foto - captură Antena 1 (5).jpg
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Gestul său e de neînțeles după o partidă în care România a avut o prestație rușinoasă pe propriul teren.

N-a vrut să joace pentru România timp de 4 ani

După mai multe convocări la naționalele U19, U20 și U21 ale României, Coubiș a ales să reprezinte Italia începând cu 2023.

Din acel moment a refuzat toate convocările venite din partea României, însă Italia nu l-a chemat. Căpitanul lui AC Milan la Primavera, fundașul n-a reușit să facă pasul spre echipa mare sau spre altă grupare din Serie A, iar la începutul acestui an a ajuns la U Cluj.

A fost momentul în care fundașul și-a exprimat dorința de a juca din nou pentru „tricolor”.

Eșecul cu Bosnia reprezintă a doua înfrângere pentru România în actuala ediție a Ligii Națiunilor. În prima etapă, selecționata tricoloră pierduse în fața Suediei, scor 1-2.

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Galerie foto (76 imagini)

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