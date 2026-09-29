„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”
Mihai Stoica
Nationala

„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 00:19
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 00:42
  • România - Bosnia 2-4. Mihai Stoica (61 de ani) a făcut o analiză amplă, la cald, a jocului foarte modest făcut de echipa națională.
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Oficialul de la FCSB a criticat dur prestațiile „tricolorilor”, începând cu portarul Ionuț Radu și până la cei transferați pe sume importante în Europa sau care ar trebui să arate că evoluează la un anumit nivel.

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Mihai Stoica: „Nu se poate ca un portar titular în La Liga să ia golul ăsta”

„E un singur câștig în seara asta. Faptul că Gică Hagi știe pe cine să nu mai cheme. Unii s-au prezentat lamentabil. Calitățile lor, între ghilimele, nu îi recomandă pentru națională. Cuplul de fundași centrali a fost de coșmar. Burcă a fost lent toată viața, dar acum joacă numai din mâini.

Gesticula la primul gol, la care avea mare vină. În loc să ia în marcaj adversarul, s-a ascuns după Radu. Mihăilă a pierdut o minge și se uita la coechipier într-un 1 pe 4. Coubiș ne arată că nu poate juca la națională. Sau ne arată că poate doar ca fundaș central.

E logic să se întâmple ce s-a întâmplat. Pe mine mă interesează că Muharemovic s-a vândut cu 40 de milioane la Leeds, că Matei Ilie s-a vândut cu 600.000 de la CFR în Turcia.

Mihăilă nu joacă nici la Rize. Acolo pare mai important Doicaru. Una e să nu joci la PSV, cum e Man, și se vede că are valoare, alta e să nu joci la Rize. Din nefericire, ăștia sunt. Nu sunt convins că puteam face mai mult cu garnitura din Suedia.

Strata joacă la Guimaraes, dar nu arată ca jucător internațional. Mă uitam la Memic, parcă arată a fotbalist. Noi până nu recunoaștem că nu avem lipsă crasă de valoare, nu avem ce face. Unii nu sunt buni deloc, sunt foarte slabi. Dacă nu avem curaj să spunem, avem o problemă. Punem preșul deasupra mizeriei.

Nu mai avem fotbaliști. Suntem într-o situație critică. Când vine Ionuț Radu și face așa ceva... Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor. Nu se poate ca un portar titular în La Liga să ia golul ăsta. E bătaie de joc.

Nu poți să iei golul ăla dacă respecți echipa națională. Nu poți să îți sară mingea din piept. Poate sunt și eu subiectiv, că a îngropat Interul într-un campionat”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1, potrivit gsp.ro.

Primul „11” al României la meciul cu Bosnia:

  • Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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