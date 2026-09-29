„Ei au pregătit meciul mai bine”  Bîrligea și Cicâldău, după al doilea eșec consecutiv al României: „Greșeala echipei” +12 foto
Foto: Sport Pictures
Nationala

„Ei au pregătit meciul mai bine” Bîrligea și Cicâldău, după al doilea eșec consecutiv al României: „Greșeala echipei”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 01:05
  • România - Bosnia 2-4. Daniel Bîrligea (26 de ani) și Alexandru Cicâldău (29 de ani), marcatorii celor două goluri ale „tricolorilor”, au reacționat după înfrângerea de pe Arena Națională.
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Bîrligea și Cicâldău au marcat în minutele 28, respectiv 62, dar nu a fost de ajuns pentru ca naționala României să evite a doua înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor.

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România - Bosnia 2-4. Daniel Bîrligea: „Au pregătit meciul mai bine”

Atacantul de la Frosinone consideră că „tricolorii” nu au fost pregătiți suficient pentru meciul cu Bosnia.

„E un rezultat trist. Trebuia să luptăm mai mult, să aducem mai mult mingea în faţă şi, înainte de toate, să ne apărăm mai bine.

Cred că au pregătit meciul mai bine, nu am fost atât de focusaţi. Trebuia să ne gândim la cum să-i blocăm, să muncim mai bine şi să dăm totul. Din păcate, cred că nu am dat totul cu toţii.

Nu putem să spunem că e greşeala unuia. E greşeala echipei, am jucat toţi prost. Suntem o echipă şi trebuie să ne asumăm cu toţii. Cu siguranţă a fost un meci greu, urât şi trebuie să muncim mult mai mult”, a declarat Bîrligea, conform as.ro.

Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (12 imagini)

Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1 Golul reușit de Bîrlgea în România - Bosnia / foto: capturi Antena 1
+12 Foto
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Bîrligea a comentat și decizia lui Gică Hagi de a schimba complet sistemul de joc față de meciul cu Suedia.

„Trebuie să experimentăm toţi jucătorii, avem 4 meciuri, e greu să joci din 3 în 3 zile. Sunt alegerile domnului [Hagi], le-a gândit şi nu contează.

Suntem toţi jucători de naţională, trebuie să ne mândrim când venim aici, să luptăm fiecare şi, cu siguranţă dacă suntem aici, fiecare dintre noi merită să fie aici, doar că trebuie să muncim mai mult”.

Mai sunt 4 meciuri. Trebuie să luptăm, să luăm fiecare meci în parte. Mai sunt 12 puncte în joc, nu e nimic pierdut, dar trebuie să facem un mare pas în faţă, să schimbăm ceva. Dacă jucăm aşa, n-avem şanse. Daniel Bîrligea, atacant România

Cât despre reușita sa, Bîrligea a spus: „E un gol care mă ajută, îmi dă moral, dar pentru echipă, ca să fie bine, trebuia să dau 4. Personal, vreau să continui aşa şi să ajut echipa. Trebuie să aducem mai multe mingi în careu şi să avem mai multe ocazii cu toţii, nu doar eu”.

Alexandru Cicâldău: „Nu știu ce nu a mers”

Alexandru Cicâldău nu înțelege de ce naționala României a pierdut cu un asemenea scor în fața Bosniei.

„Prea multe nu prea sunt de spus. Trebuie să mergem și să analizăm ce am făcut greșit. Nu știu ce nu a mers, ne-am dorit să câștigăm, dar din păcate scorul a fost o problemă astăzi.

Sunt sigur că vom putea să jucăm cum cere domnul Hagi, iar pe viitor va fi mai bine. Am pierdut, golul meu e mai puțin important în această seară”, a spus fotbalistul, citat de sport.ro.

Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1
Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (14 imagini)

Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1 Golul doi al României, marcat de Cicâldău / foto: capturi Antena 1
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