„Ar arunca cu cărămizi în mine acolo” Motivul pentru care actrița Catherine Zeta-Jones refuză să meargă la meciurile lui Wrexham
Catherine Zeta-Jones. Foto: Imago
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„Ar arunca cu cărămizi în mine acolo” Motivul pentru care actrița Catherine Zeta-Jones refuză să meargă la meciurile lui Wrexham

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 19:53
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 19:53
  • Catherine Zeta-Jones (57 de ani), una dintre cele mai cunoscute actrițe galeze, a explicat de ce nu vrea să apară în documentarul „Welcome to Wrexham”.
  • Producția urmărește parcursul clubului patronat de Ryan Reynolds și Rob Mac.
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Motivul ține de rivalitatea fotbalistică din Țara Galilor. Zeta-Jones este o susținătoare de-o viață a lui Swansea City, una dintre rivalele lui Wrexham din acest sezon.

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Catherine Zeta-Jones, refuz surprinzător pentru Disney+: „Ar arunca cu cărămizi în mine”

Cunoscută pentru roluri în filme precum „The Mask of Zorro”, „Entrapment”, „Chicago” sau „Ocean’s Twelve”, Catherine Zeta-Jones spune că nu se vede mergând la Wrexham nici pentru a vorbi despre Swansea.

„Este foarte greu să le explic americanilor că sunt din Swansea și că am crescut cu Swansea City.

Unchiul meu Bobby a fost director la Swansea atunci când John Toshack ne-a dus în prima ligă. Eu eram în primul rând la parada de sărbătoare. Am fost toată viața suporter al lui Swansea City.

Nu pot să merg la Wrexham. Nici măcar nu pot să merg la Wrexham ca să le spun cât de mult iubesc Swansea. Cred că ar arunca cu cărămizi în mine pe stradă”, a declarat actrița, conform thesun.co.uk.

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este locul ocupat de Wrexham în Championship, cu 10 puncte, în timp ce Swansea conduce clasamentul, cu 17 puncte după 8 etape

Cele două formații s-au întâlnit pe 5 septembrie, pe terenul lui Swansea, iar partida s-a încheiat 0-0. Meciul s-a disputat în fața a peste 20.000 de spectatori.

După preluarea clubului de către Ryan Reynolds și Rob Mac, Wrexham a urcat din National League până în Championship, după trei promovări consecutive.

Parcursul echipei este urmărit în documentarul „Welcome to Wrexham”, lansat în 2022 și disponibil pe Disney+.

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