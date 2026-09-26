Ciprian Marica (40 de ani) și Bogdan Lobonț (48 de ani), foști internaționali ai României, au analizat înfrângerea cu Suedia, scor 1-2, din prima etapă a Ligii Națiunilor.

Foștii internaționali au remarcat și câteva aspecte pozitive în jocul „tricolorilor”.

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Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak, în minutul 20, Dennis Man a egalat pentru România în minutul 29, iar Viktor Gyokeres a stabilit scorul final în minutul 43.

Ce jucători le-au plăcut lui Marica și Lobonț: „Mi se pare mai bun decât Kounde”

„Cel mai bun jucător al nostru, după părerea mea, este Rațiu. Rațiu ară banda. Chiar dacă e fundaș lateral, ajunge în faza ofensivă cu centrări, cu pase bune. E un jucător care, pe postul lui, eu cred că ar fi făcut față și la generația noastră!

Are încredere în el, se vede că joacă meci de meci, are nerv, potență foarte bună în picioare. E un jucător care îmi dă siguranță. Clar, mult mai bun Rațiu decât Bancu. De puține ori a ajuns Bancu în situații de a centra, de a-și depăși adversarul”, a spus Marica, conform sport.ro.

Fostul atacant a mers și mai departe și l-a comparat pe Rațiu cu Jules Kounde, fundașul Barcelonei.

Mie mi se pare că e mai bun decât Jules Kounde! E pe profilul Barcelonei! Se scria despre Barcelona la un moment dat, mi se părea că se pliază perfect pe jocul ofensiv al Barcelonei. Repet. E un jucător care făcea față și la Barcelona! Ciprian Marica, fost internațional român

Marica a remarcat diferența fizică dintre Vladimir Screciu și Viktor Gyokeres în duelurile directe.

„Mie mi se pare că jucătorii care au intrat de pe bancă de rezerve nu au adus un plus de valoare. Aici mă refer la Tănase, care nu mi s-a părut că a venit cu ceva în plus, a juca și destul de puțin. Mihăilă a avut prea puține mingi și atunci când le-a avut nu a făcut ceva notabil.

Screciu, care intră la pauză și toată lumea zicea că joacă în fața lui Băluță, care e rezerva lui Screciu la Craiova, bă nu mi s-a părut că a intrat Screciu și a fost…

S-a lovit și de Gyokeres de două ori și nu mi s-a mai părut ca în campionatul nostru, cum e Screciu, puternic și tare pe picioare. A avut câteva greșeli, a avut câteva mingi pierdute”, a mai spus acesta.

Lobonț, impresionat de cuplul Rațiu - Man

Bogdan Lobonț a remarcat, la rândul său, jocul de pe partea dreaptă și colaborarea dintre Andrei Rațiu și Dennis Man.

„Cu toate că Rațiu și Man nu au jucat împreună o perioadă lungă de timp, aseară mi-au dat impresia și îmi permit să-i compar cu Dorinel Munteanu - Tibi Selymes, perioada echipa națională și Dinamo. Ceea ce nu s-a întâmplat în partea stângă cu Nicușor Bancu.

Au arătat că se înțeleg bine și cele mai importante ocazii ale noastre au venit pe acest traseu și din partea dreaptă.

Cu un Rațiu super, super ofensiv și pare că această așezare în teren îi priește foarte mult. Ceea ce s-a întâmplat la golul de 1-1 pot să spun că au arătat mai multe lucruri băieții: verticalizare, amplitudine, apoi execuția tehnică a lui Man”, a mai spus fostul portar, conform sursei citate.

FOTO. Golul marcat de Dennis Man în meciul cu Suedia

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