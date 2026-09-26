S-a însurat din nou la 77 de ani Legendarul antrenor s-a căsătorit cu fosta soție a „secundului” său!

Gregg Popovich (77 de ani) s-a căsătorit cu Mary Barth Budenholzer (61 de ani), fosta soție a celui care i-a fost antrenor „secund” timp de 17 ani la San Antonio Spurs.

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Popovich a fost antrenorul formației din NBA până în 2025 și s-a recăsătorit la mijlocul lunii septembrie, după ce fosta sa parteneră a decedat în 2018, în urma unor probleme de sănătate.

Gregg Popovich s-a căsătorit cu Mary Barth Budenholzer

Femeia cu care s-a căsătorit legendarul antrenor este fosta soție a lui Mike Budenholzer, cel pe care l-a avut în spate ca „secund” timp de 17 ani dintre cei 29 pe care i-a petrecut pe banca celor de la Spurs.

Aceștia ar fi fost văzuți la mai multe partide ale echipei în sezonul precedent, primul fără Popovich la cârma echipei, după ce acesta a preluat funcția de președinte, potrivit people.com.

Alături de Mike Budenholzer, Gregg Popovich a câștigat patru titluri NBA (1999, 2003, 2005 și 2007) la San Antonio Spurs.

Mike a ocupat poziția de „secund” din 1996 până în 2013, iar ulterior a devenit antrenor principal al celor de la Atlanta Hawks.

Ultima dată, acesta a ocupat funcție de antrenor principal la Phoenix Suns, de unde a fost demis în 2025.

Soții Budenholzer au divorțat în 2016, în timp ce Popovich și fosta sa soție au fost împreună timp de 41 de ani, până la decesul acesteia din 2018.

Noul sezon din NBA începe pe 21 octombrie, în timp ce pre-sezonul debutează pe data de 4 octombrie, cu meciul dintre Toronto Raptors și Miami Heat.

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