România, învinsă în semifinalele Euro Cup „Tricolorele”, surclasate de Danemarca la București: „E inacceptabil” » Duel de foc în finala mică
Naționala de handbal feminin. Foto: Sport Pictures
Handbal

România, învinsă în semifinalele Euro Cup „Tricolorele”, surclasate de Danemarca la București: „E inacceptabil” » Duel de foc în finala mică

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 19:15
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 19:15
  • Danemarca - România 28-20. Eșec pentru naționala feminină în a doua semifinală a EHF Euro Cup.
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„Tricolorele” au avut un ritm bun de meci în prima parte a partidei din Sala Polivalentă de la București, însă nu i-au putut face față vicecampioanei Europei până la finalul celor 60 de minute.

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Danemarca - România 28-20. „Tricolorele”, surclasate de Danemarca

România a reușit o primă repriză foarte bună, în care a luptat de la egal la egal cu formația nordică, reușind să se desprindă inclusiv la două goluri pe tabelă.

Danemarca a preluat ulterior conducerea și a reușit să intre la pauză cu un avantaj de un gol.

În partea secundă, „tricolorele” au reușit să restabilească egalitatea imediat după reluarea jocului, urmând apoi un picaj total al echipei.

Danemarca s-a desprins treptat pe tabelă, jucătoarele noastre reușind să mai marcheze doar de trei ori până la finalul jocului.

Daneza Anna Kristensen a fost declarată jucătoarea meciului, fiind premiată de EHF la finalul meciului.

Ovidiu Mihăilă: „E inacceptabil să marchezi doar 4 goluri într-o repriză”

„Și eu sunt dezamăgit, 4 goluri într-o repriză sunt foarte puține. Este inacceptabil la nivel de echipă națională. Este nevoie de constanță. Trebuie, în plan mental, să avem grijă, să nu cedăm când avem mingea.

Am ratat o minge importantă, iar de acolo totul s-a dus în jos. Eu cred că aici s-a văzut diferența. Ne-am pierdut în anumite momente disciplina tactică, dar, din păcate, am ajuns la finalizare și nu reușeam să dăm gol.

Eu vreau să cred că puteam mai mult astăzi. Toți, începând cu mine, poate puteam mai mult. Trebuie să conștientizăm că atunci când vrei să faci lucruri mari, să câștigi cu Danemarca, trebuie să fii serios.

Este foarte important să vedem pașii pe care i-am făcut în ultima parte a pregătirii și să arătăm că avem putere să ne batem pentru o medalie la această competiție. Ține doar de atitudine, de mândrie și de motivație la meciul de mâine”, a declarat Ovidiu Mihăilă, potrivit digisport.ro.

În prima semifinală, Norvegia a învins Ungaria, scor 27-23, astfel că finala mare se va da între cele două țări scandinave.

România va înfrunta țara vecină în finala mică, duminică, de la ora 14:15.

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