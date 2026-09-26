SCM USV Timișoara a câștigat titlul în Liga de Rugby , după ce a învins-o pe Dinamo cu 28-24, după prelungiri, în finala disputată pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf”.

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Finala campionatului a avut o desfășurare spectaculoasă la București. Când mai erau doar 8 minute, bănățenii au reușit să egaleze după un eseu, însă au ratat transformarea! Scorul a rămas 21-21, astfel că titlul s-a decis în prelungiri.

SCM USV Timișoara, campioana României la rugby

Dinamo a lovit prima în extra-time, după doar 3 minute, printr-un dropgol, și s-a desprins, 24-21. Bănățenii au pus constant presiune și au reușit în cele din urmă să culce balonul în terenul de țintă advers chiar în finalul primei reprize de prelungiri, 28-24.

Formația din „Ștefan cel Mare” a alergat după eseu în ultimele 10 minute, însă n-a reușit să spargă defensiva timișorenilor.

Bănățenii câștigă astfel al 8-lea titlu din istorie și al doilea din ultimii 3 ani. Mai mult, au reușit tripla, după ce au pus mâna în acest sezon și pe Supercupă și Cupă.

Bucureștiul rămâne cu un singur titlu în ultimele 17 sezoane, câștigat de Dinamo în 2023.

SCM USV Timișoara câștigase și sezonul regulat, cu 46 de puncte, unul mai mult decât Dinamo. În semifinale, formația bănățeană a trecut clar de CSA Steaua, scor 36-6, în timp ce Dinamo a învins-o pe CSM Știința Baia Mare cu 39-20.

În finala mică, CSA Steaua a învins-o pe Baia Mare, scor 31-24.

FOTO. Momentul în care SCM USV Timișoara a devenit campioană

Van Heerden s-a retras

Imediat după finala cu Timișoara, Johan van Heerden, sud-africanul din linia a II-a a lui Dinamo, dar și a naționalei României, a ales să pună capăt carierei.

„Am avut posibilitatea să joc pentru România, asta e cel mai important. Am primit și cetățenia și am putut să reprezint o țară minunată, pe care o iubesc mult”, a spus Johan van Heerden înaintea meciului.

Fostul internațional a vorbit și despre planurile sale după retragere și despre felul în care își dorește să lucreze cu tinerii jucători.

„Aș vrea să cresc copiii foarte bine și cu respect, cu tot ce am învățat și eu: disciplină, tot ce înseamnă rugby și să iubească rugby-ul. Să nu fie doar acolo pe teren pentru bani”, a mai spus acesta.

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