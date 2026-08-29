Prandelli, impresionat de Chivu  Ce spune despre șansele lui Inter în Liga Campionilor: „Îmi place cum interpretează fotbalul”
Cesare Prandelli (Foto: IMAGO)
Liga Campionilor

Prandelli, impresionat de Chivu Ce spune despre șansele lui Inter în Liga Campionilor: „Îmi place cum interpretează fotbalul”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 22:07
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 22:44
  • Cesare Prandelli (69 de ani) consideră că Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu (45 de ani), este echipa din Italia care va ajunge cel mai departe în Liga Campionilor.
  • Ce spune fostul mare antrenor despre Napoli, AS Roma și Como, în rândurile de mai jos.
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Prandelli este unul dintre tehnicienii importanți ai fotbalului italian din ultimele decenii. A pregătit, printre altele, echipe precum Fiorentina, Parma, AS Roma, Galatasaray, Valencia sau Genoa.

Sub comanda lui, Italia a disputat finala Euro 2012, pierdută în fața Spaniei cu 0-4.

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Cesare Prandelli laudă Interul lui Chivu: „Singura echipă italiană cu caracterstici europene”

Prandelli a explicat de ce crede că Inter va reuși să aibă un parcurs lung în Liga Campionilor.

„Cred că este singura echipă italiană cu caracteristici europene. Joacă, încearcă să construiască, dar este foarte eficientă și la contraatacuri, prin intensitatea sa. Când pornește la contraatac, vrea mereu să înscrie.

Mie îmi place acest mod de a interpreta fotbalul, în timp ce anumite echipe ale noastre au rămas încă la o construcție foarte lentă, previzibilă.

Fotbalul este modern și evoluează mereu, nu există un fotbal «vechi». Cel de acum doi ani poate fi deja depășit în comparație cu ceea ce vezi acum și cu ce ai văzut la Cupa Mondială.

Inter s-a întărit aducând jucători care au câștigat trofee și știu cum să câștige, cum ar fi Stones și ceilalți englezi. Au mizat pe jucători siguri că vor beneficia de sprijin atât tehnic, cât și moral”, a spus Prandelli, potrivit gazzetta.it.

Dacă mă gândesc la cariera mea de fotbalist, acea Cupă a Campionilor era mult mai dificilă decât cea de astăzi. Erau mai puține echipe, dar numai campioanele, și se juca pe sistemul eliminării directe încă de la început. Dacă greșeai un meci, erai elimina. Astăzi a devenit un campionat. Cesare Prandelli, câștigător CCE 1985, cu Juventus

În stagiunea precedentă, Inter a terminat faza principală a Ligii Campionilor pe locul 10, cu 15 puncte.

Ulterior, formația antrenată de Cristi Chivu avea să fie eliminată surprinzător în șaisprezecimi de norvegienii de la Bodo/Glimt. Nerazzurrii au pierdut ambele partide, 1-3 în deplasare și 1-2 pe teren propriu.

Prandelli a vorbit și despre Napoli, Roma și Como

Fostul selecționer al Italiei le-a analizat și pe celelalte reprezentante ale Italiei din cea mai importantă competiție de pe continent.

„Napoli este Napoli, în sensul că va exista un entuziasm mare și multă dorință de a reuși. Anul trecut a fost eliminată și din cauza numeroaselor accidentări. Max (Allegri) a consolidat echipa, va ști să pregătească bine meciurile. Sunt convins că își va spune cuvântul”.

Luni (n.r. - la 4-0 cu Fiorentina) s-a văzut că Roma este deja cu un pas înainte. Va trece de faza principală. Pe lângă condiția fizică, Roma lui Gasp (Gasperini) are conștiința jocului, știe ce trebuie să facă, mi se pare pregătită.

Din punct de vedere al mentalității, Fabregas este cu ani-lumină înainte. Como de sezonul trecut, atunci când pierdea mingea, dădea dovadă de o agresivitate nebună și o recupera întotdeauna. Construiește, dar joacă foarte mult pe verticală, ceea ce îmi place”.

Pentru a câștiga Liga Campionilor ai nevoie de două echipe care pot aborda un sezon cu convingerea că vor fi mereu în prim-plan, atât în campionat, cât și în Europa. Apoi, trebuie să existe un consens în ceea ce privește deciziile, organizarea și planificarea. Dacă ai aceste baze, poți ajunge departe. Cesare Prandelli, fost mare antrenor italian

Adversarele pe care le vor întâlni echipele din Italia în Liga Campionilor:

  • Inter Milano: Liverpool (Acasă), Club Brugge (A), Shakhtar Donetsk (A), Stuttgart (A), Real Madrid (Deplasare), Borussia Dortmund (D), Feyenoord (D), Slovan Bratislava (D)
  • Napoli: Arsenal (A), Club Brugge (A), Bodo/Glimt (A), Viking (A), Manchester City (D), FC Porto (D), Villarreal (D), Sabah (D)
  • AS Roma: Real Madrid (A), Sporting (A), Lille (A), Slovan Bratislava (A), PSG (D), Manchester United (D), Fenerbahce (D), AEK (D)
  • Como: PSG (A), Manchester United (A), RB Leipzig (A), AEK (A), Barcelona (D), Real Betis (D), Feyenoord (D), Lens (D)

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