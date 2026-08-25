AS Roma - Fiorentina 4-0. Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul oaspeților, a avut parte de o seară de coșmar la revenirea în Serie A.

Toate golurile încasate de Fiorentina au fost marcate de lângă internaționalul român!

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AS Roma a defilat, luni, în duelul de pe teren propriu cu formația lui Drăgușin, care s-a aflat la al doilea meci oficial pentru italieni.

Donyell Malen și Paulo Dybala au avut o prestație de seznație. Olandezul a reușit un hattrick, toate golurile venind din pasele italianului.

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Internaționalul român a fost integralist cu AS Roma, dar a avut o seară de uitat. Toate golurile reușite de formația din capitala Italiei au fost marcate de lângă el.

Malen a deschis scorul în minutul 27, după ce Dybala i-a pasat chiar de lângă Drăgușin, în interiorul careului. Olandezul a preluat elegant mingea, a driblat un adversar și a înscris cu ușurință.

Malen și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor în minutul 52, atunci când a fost lansat pe partea stângă de același Dybala.

Olandezul și-a continuat alergarea și a șutat puternic cu piciorul stâng, sub bară, și l-a învins din nou pe David De Gea. Radu Drăgușin intrase prin alunecare pentru a-l bloca, dar fără succes.

Minutul 60 i-a avut din nou în prim-plan pe Malen și Dybala, care și-au păstrat postura de marcator, respectiv pasator.

Argentinianul l-a driblat cu ușurință pe Drăgușin, i-a pasat în fața porții coechipierului său, iar Malen doar a împins balonul în poartă, reușind hattrick-ul.

Fiorentina a încercat să revină în joc, dar nu a reușit să micșoreze din diferență. Deși a forțat revenirea, tot AS Roma a fost cea care a înscris.

Mijlocașul Niccolo Pisilli a stabilit scorul final, 4-0, în minutul 86, după ce a trecut în viteză de Radu Drăgușin și a înscris fără mari probleme.

6,5 este nota primită de Radu Drăgușin, conform Sofascore

Fiorentina nu a avut un start strălucit de campionat, dar va avea oportunitate să obțină cele trei puncte în etapa #2 din Serie A, când va juca cu Frosinone, pe 29 august.

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