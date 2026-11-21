Cesc Fabregas (39 de ani), antrenorul lui Como, a vorbit despre problemele de lot pe care le are înaintea partidei cu Cagliari, din etapa #12 din Serie A.

Tehnicianul a dezvăluit și că atacantul Moise Kean (26 de ani) a ajuns la spital după ce a acuzat probleme la antrenament.

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Cesc Fabregas are probleme serioase în atac înaintea duelului de sâmbătă.

Singurul atacant de la Como apt pentru confruntarea cu Cagliari este grecul Anastasios Douvikas.

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Nu mai puțin de patru jucători ofensivi sunt accidentați în acest moment la Como: Assane Diao, Jesus Rodriguez, Jayden Addai și Moise Kean.

Singurul jucător revenit după accidentare care va evolua în duelul cu Cagliari este fundașul central Trevoh Chalobah.

În cadrul conferinței premergătoare meciului din Serie A, Cesc Fabregas a dezvăluit că Moise Kean a ajuns la spital după ce a acuzat câteva probleme medicale la antrenament.

„Kean este mai liniștit acum. Zilele trecute, la antrenament, a avut o problemă, s-a speriat, am chemat ambulanța și l-am trimis direct la spital”, a spus Fabregas, conform gazzetta.it.

Tehnicianul lui Como a explicat ulterior că atacantul italian nu a suferit o problemă musculară, ci una osoasă, la piciorul drept.

„Kean va lipsi cel puțin două luni. Nu este o chestiune de săptămâni. În atac, din păcate, suntem la limită din punct de vedere numeric, avându-l disponibil doar pe Douvikas”, a mai spus Fabregas.

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După duelul cu Cagliari din campionat, pentru Como urmează o perioadă încărcată. Pe 24 noiembrie va juca cu AEK Atena în Liga Campionilor, pe 29 noiembrie o va înfrunta pe Juventus în Serie A, iar pe 2 decembrie se va duela cu Cremonese în optimile Cupei Italiei.

„Faptul că jucăm acasă este important pentru că nu trebuie să călătorim. Acum, în fața propriilor suporteri, trebuie să încercăm să obținem un mic avantaj, un plus de energie într-un moment în care avem puține opțiuni în atac.

De asemenea, trebuie să fim mai eficienți în a găsi dinamici diferite pe parcursul aceluiași meci, folosind aceiași jucători”, a mai adăugat antrenorul spaniol.

6 meciuri a jucat Moise Kean în acest sezon pentru Como. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

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