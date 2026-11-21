UEFA a tras la sorți barajele Ligii Națiunilor. Unul dintre ele e special, Belarus - Israel, pentru că nimeni nu joacă pe teren propriu din cauza războiului. Unde se dispută cele două meciuri.

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Tragerea la sorți a „sferturilor” Ligii Națiunilor, dar și a barajelor de promovare/retrogradare între divizii, s-a desfășurat vineri.

Se știe că România va înfrunta Estonia pe 27 și 30 martie 2027, primul meci în deplasare, la Tallinn.

Belarus - Israel, baraj între diviziile B și C ale Ligii Națiunilor

Tot în același play-off, între ligile B și C, se va disputa duelul Belarus - Israel.

Turul, pe 25 martie, manșa secundă, trei zile mai târziu.

UEFA trebuie în continuare să găsească soluții pentru aceste două naționale.

Niciuna nu are dreptul să joace acasă din cauza războaielor în care sunt implicate țările lor sau a situației tensionate din regiune.

Belarus - Israel, numai în Ungaria: turul la Budapesta, returul la Debrecen

Unde se vor înfrunta cele două echipe? În orașe diferite, dar în aceeași țară! În locurile în care au evoluat și în grupele Nations League 2026-2027.

Primul meci, cu gazdă Belarus, va avea loc la Budapesta, pe stadionul lui Vasas, „Illovszky Rudolf”.

Al doilea, cu gazdă Israel, se va desfășura pe „Nagyerdei Stadion”, la Debrecen.

Dacă Belarus a jucat până acum cu porțile închise, Israel a avut între 300 și 500 de spectatori la partidele din actuala ediție a Ligii Națiunilor.

Israel caută un nou selecționer. Ran Ben-Shimon, 55 de ani, care antrena naționala alb-albastră din primăvara lui 2024, și-a dat demisia după Nations League B .

Israel a fost pe ultimul loc în grupa a 3-a, depășit de Austria, Irlanda și Kosovo.

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