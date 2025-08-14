Mai multe voci din fotbalul spaniol dezaprobă decizia Federației Spaniole de Fotbal de a organiza duelul dintre Villarreal și FC Barcelona, din etapa 20 a La Liga, la Miami.

Decizia forului iberic ar fi o premieră la nivel european.

Duelul dintre Villarreal și FC Barcelona s-ar putea disputa în orașul american Miami. Decizia a stârnit mai multe reacții acide din partea rivalelor din La Liga.

Front comun împotriva mutării meciului Villarreal - Barcelona, la Miami

Întrebat despre acest scenariu, Pablo Martinez, căpitanul lui Levante, a catalogat ca fiind nociv pentru fotbalul iberic.

„Cred că corupe competiția (n.r. - decizia federației) și pătează fotbalul spaniol” , a spus Pablo Martinez, pentru Televiziunea Spaniolă, citează as.com.

Cu o poziție asemnătoare, dar mai vocal decât Pablo Martinez, este Inigo Perez, antrenorul lui Rayo Vallecano.

Tehnicianul trupei din Madrid și-a arătat complet dezaprobul față de posibilitatea disputării meciului dintre Villarreal și Barcelona pe continentul american.

„Nu-mi place ca un meci din LaLiga să fie mutat la Miami. E foarte bine să spui asta, dar apoi nu facem nimic ca să ieșim din această situație. Dacă vrei să continui să iei bani, trebuie să accepți, dar nu-mi place”, a declarat Inigo Perez, potrivit marca.com.

Decizia forului național a fost contestată de președintele clubului Getafe și de omologul său de la Athletic Bilbao.

Federația a aprobat: Villarreal - Barcelona, la Miami

Sâmbătă, Federația Spaniolă de Fotbal a aprobat ca duelul din etapa 20 a primei ligi iberice, dintre Villarreal și Barcelona, să se dispute la Miami, pe stadionul „Hard Rock Cafe”.

Partida care e programată pe 13 decembrie, ar fi prima dintr-un campionat din Europa care s-ar desfășura pe alt continent. Până în acest moment, campionatele mari au mai organizat doar Supercupele în afara granițelor, majoritatea în zona Golfului.

Federația Spaniolă de Fotbal a trimis cererea de relocare a meciului către UEFA, pentru ca forul continental să obțină aprobare din partea FIFA.

