FC Bacău a fost programată să dispute meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț, 0-2, din runda #3 a Cupei României, la 46 de ore distanță de ultimul joc oficial.

Moldovenii nu au beneficiat de timpul minim de 48 de ore de pauză între partide.

Costel Enache a fost nevoit să schimbe toți jucătorii din primul „11” față de meciul cu Poli Iași, 1-2.

FC Bacău, programată să joace la 46 de ore distanță de la ultimul meci

FC Bacău a fost programată să dispute partida împotriva celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, din runda #3 preliminară a Cupei României, la 46 de ore distanță de ultimul duel disputat, împotriva Politehnicii Iași, 1-2.

Trupa lui Costel Enache trebuia să beneficieze de minim 48 de ore de odihnă între cele două partide, întrucât meciul din campionat a fost disputat în deplasare, la Iași , arată articolul 11 din ROAF.

Costel Enache, obligat să schimbe întregul „prim 11”

Costel Enache a fost nevoit să schimbe întreaga echipă pentru meciul de Cupă.

Aceasta a fost formația aliniată de Costel Enache pentru duelul împotriva Ceahlăului Piatra Neamț: Puianu - Popescu, Burlacu, Blaj, Niță, Baban, Agapi, Ursu, Vodă, Luncașu, Ganea.

Aceasta a fost formația folosită de FC Bacău în duelul cu Politehnica Iași, din etapa #2 a eșalonului secund: Anton - Aftanache, Albu, Bordea, Chirilă, Cimbru, Ciobanu, Cîrstean, Coajă, Forizs, Mitrică.

Costel Enache, despre calendarul competițional: „Fiziologic, nu ai cum”

Antrenorul celor de la FC Bacău a contestat programarea duelului din Cupa României, la mai puțin de 48 de ore de cel din campionat.

„ Fiziologic, nu ai cum să joci la 48 de ore, chiar dacă acest lucru e regulamentar. Expunem jucătorii! Nu contest programarea jocurilor din punct de vedere regulamentar, ci uman.

Cu siguranță, cu Ceahlăul, în Cupă, o competiție pe care o respectăm, ne vom baza pe alți jucători față de cei din campionat, nu avem altă soluție”, a spus Costel Enache, potrivit gsp.ro.

Următorul meci pe care urmează să îl dispute FC Bacău va fi duminică, 17 august, de la ora 11:00, în compania celor de la CS Tunari.

