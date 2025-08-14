- FC Bacău a fost programată să dispute meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț, 0-2, din runda #3 a Cupei României, la 46 de ore distanță de ultimul joc oficial.
- Moldovenii nu au beneficiat de timpul minim de 48 de ore de pauză între partide.
- Costel Enache a fost nevoit să schimbe toți jucătorii din primul „11” față de meciul cu Poli Iași, 1-2.
FC Bacău, programată să joace la 46 de ore distanță de la ultimul meci
FC Bacău a fost programată să dispute partida împotriva celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, din runda #3 preliminară a Cupei României, la 46 de ore distanță de ultimul duel disputat, împotriva Politehnicii Iași, 1-2.
Trupa lui Costel Enache trebuia să beneficieze de minim 48 de ore de odihnă între cele două partide, întrucât meciul din campionat a fost disputat în deplasare, la Iași, arată articolul 11 din ROAF.
Costel Enache, obligat să schimbe întregul „prim 11”
Costel Enache a fost nevoit să schimbe întreaga echipă pentru meciul de Cupă.
Aceasta a fost formația aliniată de Costel Enache pentru duelul împotriva Ceahlăului Piatra Neamț: Puianu - Popescu, Burlacu, Blaj, Niță, Baban, Agapi, Ursu, Vodă, Luncașu, Ganea.
Aceasta a fost formația folosită de FC Bacău în duelul cu Politehnica Iași, din etapa #2 a eșalonului secund: Anton - Aftanache, Albu, Bordea, Chirilă, Cimbru, Ciobanu, Cîrstean, Coajă, Forizs, Mitrică.
Costel Enache, despre calendarul competițional: „Fiziologic, nu ai cum”
Antrenorul celor de la FC Bacău a contestat programarea duelului din Cupa României, la mai puțin de 48 de ore de cel din campionat.
„Fiziologic, nu ai cum să joci la 48 de ore, chiar dacă acest lucru e regulamentar. Expunem jucătorii! Nu contest programarea jocurilor din punct de vedere regulamentar, ci uman.
Cu siguranță, cu Ceahlăul, în Cupă, o competiție pe care o respectăm, ne vom baza pe alți jucători față de cei din campionat, nu avem altă soluție”, a spus Costel Enache, potrivit gsp.ro.
- Următorul meci pe care urmează să îl dispute FC Bacău va fi duminică, 17 august, de la ora 11:00, în compania celor de la CS Tunari.