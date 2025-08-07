Cine transmite CFR Cluj - Braga Meciul din turul 3 preliminar al Europa League începe la 19:30, e la TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro

CFR CLUJ - BRAGA. Astăzi are loc manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League.

Meciul începe de la ora 19:30 și va fi transmis de două televiziuni din România, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Dintre echipele românești care încearcă să ajungă în fazele principale ale competițiilor europene, CFR a fost cea mai ghinionistă la tragerile la sorți.

Până la play-off, unde ar urma să aibă un adversar mai facil, trupa lui Dan Petrescu trebuie să treacă de Braga.

CFR Cluj - Braga se vede la TV

Drepturile TV pentru meciul din Gruia au fost cumpărate de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Manșa retur va avea loc joi, pe 14 august, de la ora 21:30.

Dacă va trece de Braga, echipa ardeleană va juca în play-off-ul Europa League cu învingătoarea „dublei” dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și FC Noah (Armenia).

În cazul în care va fi eliminată de formația portugheză, CFR Cluj va pica în Conference League, unde se va duela pentru un loc în faza principală cu învinsa dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

Indiferent de competiția în care va evolua, CFR va disputa manșa tur în deplasare (21 august) și returul pe teren propriu (28 august).

CFR Cluj - Braga, echipe probabile

CFR Cluj : Hindrich – Bosec, Bolgado, M. Ilie, Camora – Korenica, Djokovic, Fică – Nkololo, L. Munteanu, Postolachi

: Hindrich – Bosec, Bolgado, M. Ilie, Camora – Korenica, Djokovic, Fică – Nkololo, L. Munteanu, Postolachi Antrenor: Dan Petrescu

Dan Petrescu Braga : Hornicek – Vitor Carvalho, Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Dorgeles, Moutinho, Gorby – Horta, Fernandes, Zalazar Martines

: Hornicek – Vitor Carvalho, Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Dorgeles, Moutinho, Gorby – Horta, Fernandes, Zalazar Martines Antrenor : Carlos Vicens

: Carlos Vicens Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)

„Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca) Arbitru: Elchin Masiyev. Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov. Arbitru VAR: Cesar Soto Grado. Asistent VAR: Alejandro Muñiz Ruiz

