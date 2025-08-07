CFR Cluj a anulat omagiul pentru Iliescu Momentul de reculegere în memoria fostului președinte al României nu se va mai ține: „Vrem să ne disociem!”

CFR Cluj a anulat momentul de reculegere care urma să fie ținut în memoria lui Ion Iliescu, fostul președinte al țării.

Cristi Balaj, președintele formației din Gruia, a explicat de ce a fost luată această decizie înainte de partida cu Braga din turul 3 preliminar al Europa League.

Guvernul României a stabilit ca astăzi să fie zi de doliu național, iar Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea.

CFR Cluj anulează momentul de reculegere pentru Ion Iliescu: „Avem susținători și cu alte orientări politice”

Miercuri, GOLAZO.ro a întrebat UEFA dacă va exista un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, înainte de startul partidelor găzduite de FCSB, U Craiova și CFR Cluj în preliminariile cupelor europene.

Forul de la Nyon a răspuns: „Meciurile din România se vor juca așa cum erau programate. Ar putea fi un minut de reculegere, la cererea cluburilor gazdă. Deocamdată, doar CFR Cluj a cerut”.

În urma dezvăluirilor făcute de UEFA, președintele clubului CFR Cluj a venit cu clarificări.

Balaj a explicat că înainte de partida cu Braga va fi ținut un moment de reculegere doar pentru Jorge Costa, fost antrenor al echipei, nu și pentru Ion Iliescu, fostul președinte al României. Clubul nu vrea să pornească un conflict cu suporterii.

„Inițial, momentul de reculegere de diseară l-am cerut de la UEFA pentru ambele personalități care au decedat în această săptămână, fostul nostru antrenor Jorge Costa, dar și pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu și am primit acordul din partea forului continental.

Totuși, în urma unor discuții interne, am decis că vrem să ne disociem de orice persoană sau acțiune politică , deoarece nu vrem să dăm o tentă politică acțiunii noastre, chiar dacă astăzi este zi de doliu național în onoarea fostului președinte al României, pentru că avem susținători și cu alte orientări politice.

Nu vrem să creăm un moment tensionat în rândul suporterilor noștri”, a declarat Balaj, potrivit iamsport.ro.

FRF a cerut omagiu pentru Iliescu

La foarte scurt timp după ce s-a anunțat decesul lui Ion Iliescu, Federația Română de Fotbal a anunțat pe site-ul său că înaintea tuturor celor peste 30 meciuri din Cupa României, de miercuri și joi, se va păstra un moment de reculegere. Au existat și cluburi care s-au opus.

Meciurile care se vor disputa joi în România:

CFR Cluj - Braga / 19:30, Digi Sport și Prima Sport

FCSB - Drita / 21:30, Pro TV

Universitatea Craiova - Spartak Trnava / 21:30, Digi Sport și Prima Sport

