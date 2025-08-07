CFR Cluj - Braga 1-2  Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League +11 foto
CFR Cluj - Sporting Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro
Europa League

CFR Cluj - Braga 1-2 Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League

Silviu Dumitru , Alexandru Smeu , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 07.08.2025, ora 21:25
Actualizat: 08.08.2025, ora 00:04
  • CFR Cluj a fost învinsă de Braga, scor 1-2, în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League.
  • Returul este programat pe 14 august, în Portugalia, cu începere de la ora 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Partida din Gruia a fost precedată de un moment de reculegere în memoria lui Jorge Costa, fost antrenor al ambelor echipe. Portughezul a decedat marți, la doar 53 de ani.

CFR Cluj, înfrângere la limită în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League

Formația antrenată de Dan Petrescu a început încrezătoare duelul cu Braga, iar Nkololo a avut șansa să deschidă scorul. Șutul său dintr-o poziție favorabilă trecut pe lângă poartă.

Portughezii au profitat și au marcat prin Gorby, la chiar primul atac mai periculos la poarta lui Hindrich. Era minutul 17.

CFR Cluj nu s-a panicat și a continuat să atace. Munca ardelenilor a fost răsplătită, iar Sinyan a restabilit egalitatea. Tot el marcase și golul decisiv în „dubla” cu Lugano.

După reluarea jocului, Braga a forțat și a trecut din nou în avantaj pentru același Gorby.

O fază controversată a avut loc în minutul 69, când Bosec a fost busculat în careu. „Centralul” a lăsat jocul să continue, fără să consulte sistemul VAR. Dan Petrescu a văzut cartonașul galben pentru proteste.

CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport
CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport

Nu s-a mai întâmplat nimic până la final, iar Braga a învins, scor 2-1, în Gruia, și pleacă cu prima șansă la calificare. A fost prima victorie a portughezilor, în 3 meciuri cu CFR Cluj.

Ce urmează pentru CFR Cluj

Dacă va trece de Braga, echipa antrenată de Dan Petrescu se va duela în play-off-ul Europa League cu învingătoarea „dublei” dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și FC Noah (Armenia), 1-1 în tur.

În cazul în care va fi eliminată de formația portugheză, CFR Cluj va pica în Conference League, unde se va duela pentru un loc în faza principală cu învinsa dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia), 0-2 azi.

Indiferent de competiția în care va juca, CFR va disputa manșa tur în deplasare (21 august) și returul pe teren propriu (28 august).

CFR Cluj - Braga 1-2

  • Au marcat: Sinyan ('30) / Gorby ('17, '51)
  • Spectatori: 10.383

Min.90+5 - Final de meci în Gruia! Braga se impune, scor 2-1, și pleacă acum cu prima șansă la calificare.

  • Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.89 - Ultima schimbare la CFR Cluj: iese Munteanu, intră Gjorgjiesvski.

Min.84 - Modificări și în tabăra lui Dan Petrescu: ies Camora și Korenica, intră Rocha și Cordea.

Min.82- Dublă schimnare la Braga: ies Dorgeles și Horta, intră Victor și Rodrigues.

Min.77 - Bolgado vede cartonașul galben pentru proteste, după un fault a lui Keita la Horta.

Min.74 - Dublă schimbare la Braga: ies Navarro și Zalazar, intră El Ouazzani și Fernandes.

Min.69 - CFR Cluj cere penalty, după ce Bosec a fost busculat în careu. „Centralul” lasă jocul să continue, fără să consulte sistemul VAR. Dan Petrescu a văzut cartonașul galben pentru proteste.

Min.63 - Dublă schimbare la CFR Cluj: ies Djokovic și Postolachi, intră Keita și Bolgado.

Min.51 - GOL Braga, 1-2! Hindrich are un reflex incredibil la șutul lui Navvaro, din apropierea careului de 6 metri, mingea sare la Gorby, care marchează cu poarta goală.

Min.46 - Start în repriza secundă! Nicio schimbare efectuată la pauză de cei doi tehnicieni.

Min.45+1 - Pauză la Cluj.

  • Prima repriză este prelungită cu minimum 1 minut

Min.30 - GOOOOL CFR Cluj, 1-1! Munteanu șutează, mingea este blocată de un adversar, dar ricoșează la Sinyan, care înscrie din 6 metri.

Min.17 - GOL Braga, 0-1! Gorby deschide scorul, cu un șut din jurul punctului cu var, la prima fază a portughezilor la poarta lui Hindrich.

Min.11 - Korenica îl găsesește într-o poziție favorabilă pe Nkololo, care șutează pe lângă poartă, din interiorul careului, lateral stânga.

Min.7 - Korenica vede cartonașul galben, după un fault asupra lui Horta, la mijlocul terenului.

Min.1 - Start de meci în Gruia!

Partida din Gruia va fi precedată de un moment de reculegere, în memoria lui Jorge Costa, fost antrenor al ambelor echipe. Portughezul a decedat în urmă cu câteva zile la doar 53 de ani.

19:29 CFR Cluj a pătruns pe gazon cu tricouri speciale în memoria lui Jorge Costa

CFR Cluj - Braga 1-2  Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League CFR Cluj - Braga 1-2  Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League

19:25 9 suporteri de la Braga au făcut deplasarea în Gruia

CFR Cluj - Braga 1-2  Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League CFR Cluj - Braga 1-2  Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League

CFR Cluj - Braga, echipele de start

  • CFR Cluj: Hindrich - Bosec, Sinyan, Ilie, Camora - Fică, Djokovic, Korenica - Nkololo, Munteanu, Postolachi
  • Rezerve: Micai, Abeid, Bolgado, Deac, Rocha, Badamosi, Gjorgjiesvski, Keita, Cordea, Kresic, Kun, Grigor
  • Antrenor: Dan Petrescu
  • Braga: Hornicek - Gomez, Oliveira, Niakate, Lagerbielke - Moutinho, Horta, Gorby- Dorgeles, Navarro, Zalazar
  • Rezerve: Tiago Sa, Bellaarouch, Lelo, Carvalho, Fernandes, El Ouazzani, Gharbi, Moscardo, Pau Victor, Arrey-Mbi, Rodrigues, Vidigal
  • Antrenor: Carlos Vicens
  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca)
  • Arbitru: Elchin Masiyev. Asistenți: Elshad Abdullayev, Parvin Talibov. Arbitru VAR: Cesar Soto Grado. Asistent VAR: Alejandro Muñiz Ruiz

Dan Petrescu: „Nu ne putem compara cu ei”

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR, consideră că Braga este mare favorită, dar are speranță că echipa sa poate produce surpriza cea mare.

E clar că nu ne putem compara cu acest club, dar s-au mai întâmplat minuni la Cluj. Noi trebuie să facem o minune, nu neapărat mâine, dar în aceste 8 zile următoare ca să mergem mai departe.

Au luat jucători de la Barcelona, PSG și Celtic. 30 de milioane au costat doar transferurile lor. M-am uitat la cota lor de piață. Titularii lor valorează 90 de milioane de euro.

Au antrenor de la Manchester City, care a stat 4 ani cu Guardiola. Se vede mâna lui, se vede că vrea posesia mult mai mult și are și jucători care să facă acest lucru”, a declarat Dan Petrescu.

Braga tot timpul a fost periculoasă. Este a patra echipă din Portugalia, așa este catalogată.

Odată cu venirea acestui antrenor, Braga și-a stabilit alte obiective. Ei vor să ajungă în top 3 în campionat și vor să câștige ori Europa League, ori Conference League. Mi se pare realizabil, gândindu-mă la ce lot au. Când sunt asemenea jucători, normal că pretențiile sunt mari. Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj

Carlos Vicens, înainte de CFR Cluj - Braga: „Ne așteptăm la un meci dificil”

Carlos Vicens a vorbit despre duelul cu CFR Cluj și a declarat că partida de la Cluj nu va fi una decisivă, totul urmând a se hotărî la returul din Portugalia, de pe 14 august.

„Vom juca din nou în deplasare. Evident, este o echipă cu multă experiență și cu un lot bogat, ceea ce le-a permis să odihnească jucătorii din campionat și să-i rezerve pentru Europa League.

Ne așteptăm la un meci dificil împotriva unui rival experimentat și a unui antrenor de rang internațional.

CFR Cluj este superpregătită, este foarte greu să joci pe terenul lor, dar vom merge cu energie și cu expectativa unei performanțe deosebite. I-am pregătit pe jucători și vedem că echipa arată puțin mai bine.

Acum începe o perioadă în care meciurile vor fi mai importante decât antrenamentul. Meciurile servesc drept antrenament, drept pregătire, și trebuie să le folosim în acest scop.

Suntem concentrați, calmi, dar conștienți că jucăm împotriva unei echipe foarte bune”, a declarat Carlos Vicens.

Nu cred că meciul de mâine va decide ceva. Este foarte puțin probabil, dacă nu imposibil. „Dubla” va fi complet deschisă și se va decide la Braga. Carlos Vicens, antrenor Braga

CFR Cluj Sporting Braga Dan Petrescu europa league carlos vicens
