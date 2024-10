Nori negri la CFR Cluj Dan Petrescu, după thriller-ul cu Sepsi OSK: „Nu știu de ce trebuie să plec eu ”

CFR Cluj - Sepsi 3-3. Dan Petrescu a vorbit despre plecarea din Gruia după meciul în care CFR a obținut un egal cu goluri marcate în minutele 86 și 90+3

Cu Dan Petrescu antrenor, CFR Cluj a cucerit cinci titluri de campioană a României

CFR Cluj și Sepsi au deschis etapa a 14-a cu un meci spectaculos. Echipa lui Dan Petrescu a scos un punct după un gol marcat în minutele de prelungire, după ce Sepsi a condus cu 1-0 și 3-1.

Fanii din Gruia i-au cerut demisia lui Dan Petrescu: „Dacă decide cineva să plec, ok”

Dan Petrescu a vorbit despre despărțirea de CFR Cluj, după ce fanii i-au cerut demisia în momentul în care echipa sa era condusă de Sepsi, scor 1-3.

„Am venit în 2017, suntem în 2024. Am plecat, am venit, știu ce e aici. Nu știu de ce trebuie să plec eu. Dacă cineva decide asta, ok. Dar muncim, echipa joacă foarte bine.

Ar trebui să fim judecați pe o perioadă mai lungă. Dacă ne gândim ce jucători au plecat, suntem bine acolo unde suntem.

Nu pot să câștig meci de meci cu 5-0. Eu cred în echipa asta, în jucătorii ăștia” , a declarat Dan Petrescu la DigiSport.

Petrescu, în dificultate la CFR Cluj. Balaj: „Normal că există presiune”

Declarația lui Dan Petrescu despre o posibilă despărțire de CFR Cluj vine la doar 24 de ore după ce președintele Cristi Balaj a recunoscut că antrenorul lucrează sub presiune în Gruia.

„Chiar dacă există argumente obiective, e normal să fie presiune. Vorbim de un antrenor care a adus multe trofee în ultimii ani la CFR Cluj. Am obișnuit suporterii cu rezultate.

„Există o presiune, normal că există. Mai ales că nu e obișnuit să nu câștigăm și să nu fim acolo sus în clasament.

Din păcate, trecem printr-o etapă de tranziție. Situația financiară a trebuit să fie reparată, ăsta e cuvântul potrivit”, declara înaintea meciului Cristi Balaj pentru Fanatik.ro