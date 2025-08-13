Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre presupusa sa legătură de rudenie cu Valeriu Argăseală (69 de ani), președintele celor de la FCSB.

Justin Ștefan a negat că ar fi finul conducătorului de la FCSB. De asemenea, acesta a vorbit și despre Adunarea Generală convocată de Ligă.

Justin Ștefan neagă o posibilă legătură de rudenie cu Valeriu Argăseală

Federația Română de Fotbal a aprobat propunerea LPF de modificare a Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice, care permitea doar jucătorilor noi să fie înregistrați pe lista de joc pe parcursul sezonului.

Prin această decizie, FCSB a putut să îl reînscrie pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1, care nu fusese inclus în lotul inițial.

Înainte ca articolul din regulament să fie modificat, Becali anunțase că Valeriu Argăseală pe lângă Justin Ștefan pentru ca FCSB să fie ajutată.

Mi-a zis Argăseală că a vorbit, că o să rezolve nu știu cine, finul lui de pe la Ligă, avocatul ăla. Ăla nu e băiat prost, e băiat deștept Gigi Becali, înainte ca regulamentul să fie modificat

„Nu sunt finul lui Argăseală, pentru că nu m-a botezat și nici nu m-a cununat. Este o poveste veche, un atac care apare tot timpul. Să lansăm acest atac fără nicio probă concludentă, rămâne doar la stadiul de atac și o chestie așa, fără dovezi.

În general sunt atacat cu această chestie. Nu știu de unde a ieșit, nu există niciun fel de rudenie. V-am zis, nu e cazul”, a declarat Justin Ștefan, pentru Digi Sport.

Justin Ștefan, despre Adunarea Generală de la LPF: „A fost un dialog extrem de civilizat”

Secretarul general al Ligii a vorbit și despre adunarea generală convocată pe 12 august la sediul LPF. Acesta susține că toată discuția s-a petrecut într-un cadru civilizat, fără ca spiritele să se aprindă.

„Nu a fost o Adunare Generală convocată de urgență, era o adunare convocată cu vreo 10 zile înainte de data la care s-a ținut. Principalul punct de pe ordinea de zi a fost cel legat de prelungirea contractului legat de drepturile TV.

A fost un dialog extrem de civilizat pe care l-am avut cu reprezentanții cluburilor Craiova și Rapid, pentru că ei au avut acele nemulțumiri.

Domnul Angelescu și-a exprimat îngrijorarea legată de un precedent periculos și i-am spus ce vom face mai departe. Dacă decizia s-ar fi luat înainte de startul sezonului, n-ar mai fi existat această discuție”, a mai adăugat Justin Ștefan.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport