„Nu sunt finul lui Argăseală” Justin Ștefan, reacție fermă după declarațiile lui Becali: „Atacuri fără dovezi”
Justin Ștefan FOTO: Facebook Justin Ștefan
Superliga

„Nu sunt finul lui Argăseală” Justin Ștefan, reacție fermă după declarațiile lui Becali: „Atacuri fără dovezi”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 21:40
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 21:40
  • Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre presupusa sa legătură de rudenie cu Valeriu Argăseală (69 de ani), președintele celor de la FCSB.

Justin Ștefan a negat că ar fi finul conducătorului de la FCSB. De asemenea, acesta a vorbit și despre Adunarea Generală convocată de Ligă.

PSG, de nicăieri! Parizienii câștigă Supercupa Europei la penalty-uri, deși Tottenham avea 2-0 în min. 85!
Citește și
PSG, de nicăieri! Parizienii câștigă Supercupa Europei la penalty-uri, deși Tottenham avea 2-0 în min. 85!
Citește mai mult
PSG, de nicăieri! Parizienii câștigă Supercupa Europei la penalty-uri, deși Tottenham avea 2-0 în min. 85!

Justin Ștefan neagă o posibilă legătură de rudenie cu Valeriu Argăseală

Federația Română de Fotbal a aprobat propunerea LPF de modificare a Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice, care permitea doar jucătorilor noi să fie înregistrați pe lista de joc pe parcursul sezonului.

Prin această decizie, FCSB a putut să îl reînscrie pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1, care nu fusese inclus în lotul inițial.

Înainte ca articolul din regulament să fie modificat, Becali anunțase că Valeriu Argăseală pe lângă Justin Ștefan pentru ca FCSB să fie ajutată.

Mi-a zis Argăseală că a vorbit, că o să rezolve nu știu cine, finul lui de pe la Ligă, avocatul ăla. Ăla nu e băiat prost, e băiat deștept Gigi Becali, înainte ca regulamentul să fie modificat

„Nu sunt finul lui Argăseală, pentru că nu m-a botezat și nici nu m-a cununat. Este o poveste veche, un atac care apare tot timpul. Să lansăm acest atac fără nicio probă concludentă, rămâne doar la stadiul de atac și o chestie așa, fără dovezi.

În general sunt atacat cu această chestie. Nu știu de unde a ieșit, nu există niciun fel de rudenie. V-am zis, nu e cazul”, a declarat Justin Ștefan, pentru Digi Sport.

Justin Ștefan, despre Adunarea Generală de la LPF: „A fost un dialog extrem de civilizat”

Secretarul general al Ligii a vorbit și despre adunarea generală convocată pe 12 august la sediul LPF. Acesta susține că toată discuția s-a petrecut într-un cadru civilizat, fără ca spiritele să se aprindă.

„Nu a fost o Adunare Generală convocată de urgență, era o adunare convocată cu vreo 10 zile înainte de data la care s-a ținut. Principalul punct de pe ordinea de zi a fost cel legat de prelungirea contractului legat de drepturile TV.

A fost un dialog extrem de civilizat pe care l-am avut cu reprezentanții cluburilor Craiova și Rapid, pentru că ei au avut acele nemulțumiri.

Domnul Angelescu și-a exprimat îngrijorarea legată de un precedent periculos și i-am spus ce vom face mai departe. Dacă decizia s-ar fi luat înainte de startul sezonului, n-ar mai fi existat această discuție”, a mai adăugat Justin Ștefan.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Cupa României Toate rezultatele meciurilor din turul 3 » Chindia, eliminată rușinos  
Cupa Romaniei
21:14
Cupa României Toate rezultatele meciurilor din turul 3 » Chindia, eliminată rușinos
Citește mai mult
Cupa României Toate rezultatele meciurilor din turul 3 » Chindia, eliminată rușinos  
Războiul psihologic începe în lift Metoda prin care Braga încearcă să-i intimideze pe jucătorii de la CFR Cluj
Europa League
20:56
Războiul psihologic începe în lift Metoda prin care Braga încearcă să-i intimideze pe jucătorii de la CFR Cluj
Citește mai mult
Războiul psihologic începe în lift Metoda prin care Braga încearcă să-i intimideze pe jucătorii de la CFR Cluj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Valeriu Argaseala gigi becali liga 1 lpf justin stefan fcsb
Știrile zilei din sport
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Superliga
16:44
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Citește mai mult
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Superliga
17:37
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Citește mai mult
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Europa League
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Citește mai mult
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Europa League
13:35
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
17:42
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
19:47
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo: „Nu are dovezi!”
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo:  „Nu are dovezi!”
19:00
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Conference League
14:52
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Citește mai mult
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Europa League
18:24
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Citește mai mult
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Box
13:36
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Citește mai mult
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 15 rapid 28 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share