„M-am săturat” Ioan Varga, prima reacție după ce CFR Cluj a intrat oficial în insolvență: „Care e problema?”
Ioan Varga
Superliga

„M-am săturat” Ioan Varga, prima reacție după ce CFR Cluj a intrat oficial în insolvență: „Care e problema?”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 18:09
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 18:09
  • Tribunalul Specializat Cluj a aprobat joi, 20 august, intrarea în insolvență a CFR-ului, la cererea clubului. 
  • Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a oferit o primă reacție pe această temă.
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Oficialul ardelenilor susține că datoriile clubului se ridică la 15 milioane de euro. Varga a dezvăluit și ce urmează pentru CFR Cluj.

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Ioan Varga, după ce CFR Cluj a intrat în insolvență: „Sunt 15 milioane de euro maximum

„Da, s-a aprobat cererea. Acum urmează să facem planul de reorganizare și să rezolvăm problemele. Totul se va rezolva. Clubul va fi bine. Cu acest pas s-a detensionat un pic situația cu conturile blocate, cu restricțiile de la UEFA. În timp, vom trece și peste asta. Care e problema?

Nu am vrut să facem acest pas, dar nu am avut de ales. Nu mi-am rezolvat eu toate treburile la timp și tot veneau fel de fel de notificări de plată. Acum, o să fie mai liniște. Plus că jucătorii vor fi mai liniștiți, știind că își vor lua salariile la timp.

Datoria nu e una mare. Sunt 15 milioane de euro maximum. Dintre care vreo 4 și ceva sunt către ANAF. Și acolo e o plată eșalonată. Deci, cu 10 milioane de euro se rezolvă treaba. Dacă elvețienii sunt serioși, aduc bani. Și mai pun și eu și totul va fi în regulă. Că mă pun la punct cu totul în scurt timp.

M-am săturat să trebuiască să aduc bani întruna pentru fel de fel de plăți. Să fiu doar eu singur și să trebuiască să-mi vând din afaceri sau proprietăți.

Sunt banii familiei mele până la urmă. Am ajuns și eu la o limită și, pentru moment, am făcut un pas în spate. Pe viitor, vom vedea ce va fi”, a declarat Ioan Varga, citat de gsp.ro.

CFR Cluj, oficial în insolvență

RTZ&Partners SPRL, firma condusă de Răzvan Zăvăleanu, a fost desemnată administrator judiciar provizoriu.

Este pentru a doua oară când Zăvăleanu se ocupă de insolvența CFR-ului, după procedura prin care clubul a trecut între 2015 și 2017.

„Tribunalul Specializat Cluj a aprobat astăzi cererea de deschidere a procedurii de insolvență a clubului CFR 1907 Cluj. Demersul a fost solicitat de către clubul nostru din dorința de a asigura cadrul legal necesar pentru redresarea financiară a societății.

Ne exprimăm intenția fermă ca, împreună cu firma desemnată, să depunem un plan sustenabil de reorganizare care să permită atât desfășurarea activității sportive, cât și onorarea obligațiilor față de creditori.

Dorim să mulțumim, pe această cale, tuturor partenerilor și suporterilor noștri pentru susținerea necondiționată și îi asigurăm că această etapă reprezintă un pas important în restabilirea echilibrului financiar, păstrând ca obiectiv menținerea performanței sportive”, a transmis clubul, pe rețelele de socializare.

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