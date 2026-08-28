Ioan Ivașcu a renunțat la plângerea penală depusă după bătaia de la CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad (1-2), din 26 august 2021.

Juristul clubului îi reclamase pe maseurul Dumitru Boncoi și pe Marin Vasile Filip, unul dintre bodyguarzii finanțatorului Ioan Varga, pentru lovire sau alte violențe și amenințare.

Între timp, Ivașcu a revenit la CFR și a fost desemnat administrator special al clubului intrat în insolvență. Boncoi a fost dat afară!

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La cinci ani de la una dintre cele mai urâte seri din istoria recentă a CFR Cluj, Ioan Ivașcu a renunțat la plângerea penală depusă după bătaia de la finalul meciului cu Steaua Roșie Belgrad.

Ioan Ivașcu renunță la plângerea penală după bătaia din 2021 de la CFR - Steaua Roșie Belgrad

Dosarul a ajuns de o săptămână la Judecătoria Cluj-Napoca, unde procurorul cere confirmarea renunțării la urmărirea penală.

În documentele instanței apar, în calitate de intimați, Ioan Ivașcu, maseurul Dumitru Boncoi, cunoscut în cadrul clubului CFR ca Viorel Boncoi, și Marin Vasile Filip, bodyguarzii finanțatorului Ioan Varga.

Soluția ar urma să fie confirmată de instanță pe 7 octombrie.

„S-a ajuns la o înțelegere amiabilă. Adevărul este Dumnezeu!”, a transmis pentru GOLAZO.ro Marin Vasile Filip.

Cum a început și cum s-a încheiat scandalul din 2021

Scandalul a izbucnit în seara de 26 august 2021, după returul dintre CFR Cluj și Steaua Roșie Belgrad, pierdut de campioana României cu 1-2. CFR fusese eliminată din play-off-ul Europa League după 1-6 la general.

La câteva minute după fluierul final, în zona vestiarelor a izbucnit un conflict între Ioan Ivașcu, consilier juridic și secretarul general al CFR Cluj la acel moment, și fizioterapeutul Dumitru Boncoi.

Disputa s-a declanșat de la discuțiile despre accidentarea portarului Giedrius Arlauskis.

S-au bătut în biroul președintelui: geamuri sparte și uși rupte

Situația a degenerat, iar în altercație a fost implicat și un alt fizioterapeut al echipei, Radu Pralea. Bătaia s-a extins apoi și în zona biroului președintelui de atunci, Marian Copilu.

Ulterior au intervenit și oamenii de pază trimiși de finanțatorul Ioan Varga pentru aplanarea conflictului, care s-a soldat cu geamuri sparte și uși rupte.

La o zi după scandal, Ivașcu a mers la Poliție și a depus plângere penală, pentru lovire, amenințare și alte violențe. Juristul CFR și-a scos certificat medico-legal, iar documentul indica opt zile de îngrijiri medicale.

În timpul cercetărilor, și Boncoi și-a scos certificat medico-legal și a depus, la rândul său, documentul la dosar.

Viorel Boncoi și Ioan Ivașcu s-au bătut după meciul CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad (Foto: Captura YouTube)

2021: CFR a stabilit că Boncoi a provocat scandalul. El a rămas la club, Ivașcu a plecat

După efectuarea unei anchete interne, CFR Cluj a anunțat că, în urma analizării imaginilor video, Viorel Boncoi a fost identificat drept cel care a provocat incidentele.

Clubul i-a sancționat pe Viorel Boncoi și Radu Pralea, ambii fizioterapeuți. În același timp, CFR a anunțat plecarea lui Ioan Ivașcu.

„În ceea ce îl privește pe dl. Ioan Ivașcu, secretarul general al clubului nostru, urmare a acestor evenimente regretabile, a solicitat încetarea relațiilor contractuale”, a transmis CFR în comunicatul din 9 septembrie 2021.

Ivașcu a plecat după 10 ani petrecuți la CFR. În schimb, maseurul Boncoi a rămas.

Maseurul Viorel Boncoi, într-un moment de bucurie alături de Mario Camora, la un meci CFR Cluj - Sepsi din 2023 (foto: Sport Pictures)

Cinci ani mai târziu, istoria s-a întors în Gruia: Ivașcu a revenit, Boncoi a plecat

Ironia poveștii este că drumurile celor doi s-au intersectat din nou la CFR în 2026. Ioan Varga l-a readus pe Ioan Ivașcu în club în primăvara acestui an, ca om de încredere și l-a desemnat administrator special după ce a băgat echipa în insolvanță.

În paralel, Ioan Varga l-a dat afară pe Boncoi după 18 ani petrecuți la CFR.

Fizioterapeutul a aflat decizia în iulie, când s-a dus la antrenamentul echipei, iar angajații firmei de pază nu l-au lăsat să intre în stadion.

Varga a explicat măsura prin dorința de a schimba și de a ridica nivelul departamentului medical: „Am decis să ne despărţim de dânsul pentru că vreau să aduc un staff medical mult mai bun, iar jucătorii să nu mai aibă probleme cu accidentările.

Ioan Ivașcu

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