Ioan Ivașcu, fost jurist la CFR Cluj, s-ar fi înțeles să revină la clubul din Gruia la 5 ani distanță după ce a fost dat afară din cauza unui incident violent.

În august 2021, după ce CFR Cluj a fost eliminată de Steaua Roșie Belgrad în preliminariile Europa League (1-6 la general), Ioan Ivașcu și Marian Copilu, fostul președinte al clujenilor, au intrat într-un conflict.

Ioan Ivașcu ar fi revenit la CFR Cluj

Ivașcu și Copilu s-au bătut cu doi kinetoterapeuți ai clubului, conflict care s-a soldat cu geamuri sparte și uși rupte, fiind nevoie de intervenția bodyguarzilor pentru a calma spiritele.

Atunci, Ioan Ivașcu a fost internat în spital și, mai apoi, a depus o plângere la poliție, precizând că a fost agresat fizic. În cadrul acelui conflict, Denis Ciobotariu, fost fundaș de la CFR și actual jucător al Rapidului, ar fi primit un pumn în față de la un bodyguard.

În urma acelui incident, Ioan Ivașcu, Marian Copilu, dar și antrenorul Marius Șumudică au fost dați afară de la CFR Cluj.

În ciuda trecutului său de la formația din Gruia, Ioan Ivașcu ar fi revenit la CFR Cluj, imediat după numirea lui Ricardo Cadu în funcția de director sportiv, scrie gsp.ro.

Ivașcu nu ar deține, pentru moment, o funcție oficială la CFR Cluj și ar fi mai mult omul de încredere al lui Nelu Varga.

Astfel, influențele lui Ioan Varga ar fi făcut posibilă revenirea lui Ioan Ivașcu la clubul din Gruia, în ciuda incidentelor din 2021.

Suporterii, nemulțumiți de revenirea lui Ivașcu

Sâmbătă, în derby-ul dintre CFR și U Cluj, scor 1-0, fanii formației din Gruia și-au exprimat nemulțumirea cu privire la revenire lui Ioan Ivașcu.

În timpul meciului, aceștia au afișat un banner pe care scria: „Ivașcu, lasă-ne”.

Bannerul afișat de fanii CFR-ului.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Rapid de luni, 4 mai, din cadrul etapei #7 din play-off-ul Ligii 1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 6 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 5 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport