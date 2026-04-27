Foto: captură YouTube/@FotbalRomaniaTV
„E omul lui Varga” S-ar fi înțeles cu CFR Cluj la 5 ani distanță de când a fost dat afară în urma unei bătăi generale

alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 21:39
  • Ioan Ivașcu, fost jurist la CFR Cluj, s-ar fi înțeles să revină la clubul din Gruia la 5 ani distanță după ce a fost dat afară din cauza unui incident violent.

În august 2021, după ce CFR Cluj a fost eliminată de Steaua Roșie Belgrad în preliminariile Europa League (1-6 la general), Ioan Ivașcu și Marian Copilu, fostul președinte al clujenilor, au intrat într-un conflict.

Ioan Ivașcu ar fi revenit la CFR Cluj

Ivașcu și Copilu s-au bătut cu doi kinetoterapeuți ai clubului, conflict care s-a soldat cu geamuri sparte și uși rupte, fiind nevoie de intervenția bodyguarzilor pentru a calma spiritele.

Atunci, Ioan Ivașcu a fost internat în spital și, mai apoi, a depus o plângere la poliție, precizând că a fost agresat fizic. În cadrul acelui conflict, Denis Ciobotariu, fost fundaș de la CFR și actual jucător al Rapidului, ar fi primit un pumn în față de la un bodyguard.

În urma acelui incident, Ioan Ivașcu, Marian Copilu, dar și antrenorul Marius Șumudică au fost dați afară de la CFR Cluj.

În ciuda trecutului său de la formația din Gruia, Ioan Ivașcu ar fi revenit la CFR Cluj, imediat după numirea lui Ricardo Cadu în funcția de director sportiv, scrie gsp.ro.

Ivașcu nu ar deține, pentru moment, o funcție oficială la CFR Cluj și ar fi mai mult omul de încredere al lui Nelu Varga.

Astfel, influențele lui Ioan Varga ar fi făcut posibilă revenirea lui Ioan Ivașcu la clubul din Gruia, în ciuda incidentelor din 2021.

Suporterii, nemulțumiți de revenirea lui Ivașcu

Sâmbătă, în derby-ul dintre CFR și U Cluj, scor 1-0, fanii formației din Gruia și-au exprimat nemulțumirea cu privire la revenire lui Ioan Ivașcu.

În timpul meciului, aceștia au afișat un banner pe care scria: „Ivașcu, lasă-ne”.

Bannerul afișat de fanii CFR-ului. Foto: GSP.ro

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Rapid de luni, 4 mai, din cadrul etapei #7 din play-off-ul Ligii 1.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj639
2U Craiova539
3CFR Cluj637*
4Dinamo634
5Rapid632
6FC Argeș530
*beneficiază de rotunjire

Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

De ce nu e demis Gâlcă?

Final rapid de coșmar

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
