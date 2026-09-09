Transferul #10 CFR Cluj face mutări pe bandă rulantă » L-a prezentat pe fostul fundaș al Rapidului

CFR Cluj a oficializat, miercuri, transferul fundașului central Cristi Ignat (23 de ani), cel care s-a aflat sub contract cu Rapid în ultimele 7 sezoane.

Este a 10-a mutarea anunțată de ardeleni după ce interdicția la transferuri a fost ridicată!

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Luni, CFR Cluj a scăpat de problemele privind transferurile, iar conducerea clubului a realizat rapid mai multe mutări importante, înainte ca perioada de mercato să se încheie.

CFR Cluj a anunțat transferul lui Cristi Ignat

„Bun venit, Cristian Ignat!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Cristian Ignat este noul nostru fundaș central!

În vârstă de 23 de ani, Cristian și-a început cariera în Republica Moldova, iar în 2019, acesta a făcut pasul către Rapid București, echipă pentru care a bifat 37 de partide în primele două eșaloane. De-a lungul carierei, Cristian a mai fost împrumutat la formații precum CS Mioveni și Unirea Constanța, iar în sezonul trecut a îmbrăcat tricoul celor de la Petrolul Ploiești.

La nivel internațional, Ignat a strâns numeroase prezențe pentru selecționatele de juniori ale României.

Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, a transmis clubul ardelean pe Facebook.

Este al 10-lea transfer anunțat de CFR Cluj, după mutările lui Cristian Perea, Jelani Dumas, Ervin Omic, Leo Saca, Adi Nalic, Iva Gelashvili, Sergiu Buș, Billel Omrani și Arpad Tordai.

Cifrele lui Cristi Ignat din carieră:

Rapid: 37 de meciuri

CS Mioveni: 29 de meciuri, un gol

Petrolul: 8 meciuri, un gol

Pentru echipa lui Marius Șumudică urmează meciul cu Sepsi din sâmbătă, de la ora 18:30, din etapa #9 a Superligii. Partida va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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