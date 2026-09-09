Incident șocant pe stadion  Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul

Prin intermediul rețelele sociale, o fană a lui Olympique Marseille a susținut că a fost victima unei agresiuni sexuale în timpul meciului cu Paris FC, scor 2-3.

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Incidentul s-ar fi petrecut duminică, pe stadionul Velodrome, în etapa #3 din Ligue 1.

O fană a lui Marseille susține că a fost victima unei agresiuni sexuale în meciul cu Paris FC

Aceasta a povestit ce s-a întâmplat în timpul partidei pe contul său de TikTok:

„Am simțit ceva atingându-mă. L-am văzut pe bărbatul care stătea în spatele meu îndepărtându-se spre tribune. Apoi s-a așezat din nou în spatele meu.

S-a întâmplat a doua oară, apoi a treia oară, de fiecare dată cu aceeași senzație că ceva mă atinge. Mi-am spus că nu putea vedea nimic și că se aplecase pentru a vedea ce se întâmplă”, a spus în primă parte fana lui Marseille, citat de abola.pt.

A continuat și a dezvăluit ce a descoperit pe hainele sale:

„Când m-am așezat, mi-am tras tricoul în spate. Degetele îmi erau ude. M-am uitat la tatăl meu și am observat că erau urme de spermă pe tot tricoul, dar și pe pantaloni.

La început, am crezut că este salivă. Era extrem de vâscoasă, iar sperma are un miros specific. Nu mai era nicio îndoială”.

M-am simțit murdară, de tot rahatul. A fost îngrozitor, aveam degetele pline de spermă. Nici măcar nu puteam să merg la toaletă să mă spăl. Este o situație pe care nu i-aș dori-o nimănui. Fana echipei Marseille

În cele din urmă, femeia respectivă a mers la toaletă pentru a se curăța și, după ce a ieșit, a mers la un angajat al stadionului pentru a relata ce s-a întâmplat.

„Cineva mă agresase. Când m-am întors de la toaletă, m-am dus la securitate și am găsit acolo o femeie. I-am spus că este dezgustător, dar mi-a răspuns că nu pot face nimic. Cum trebuia să mă întorc la autocarul grupului meu, nu mai aveam ce să fac.

Merg singură la toaletă, merg singură pe stradă de 20 de ani. Dar este suficient să se întâmple o singură dată”.

Oamenii de genul acesta cred că pot scăpa nepedepsiți indiferent de ce fac, mai ales când sunt copii în apropiere. Sunt oameni obișnuiți, fără nicio legătură cu Marseille. Nu voi lăsa lucrurile să treacă așa. Lumea a luat-o razna. Femeia care susține că a fost agresată

Reacția clubului Marseille

RMC Sport a precizat că Olympique Marseille a sărit imediat în apărarea femeii: „De îndată ce a aflat despre situație, clubul a luat legătura cu aceasta și i-a oferit tot sprijinul pentru clarificarea situației”.

„Marseille va pune la dispoziția autorităților toate informațiile pe care le deține, va coopera pe deplin cu autoritățile competente și va lua toate măsurile necesare în funcție de faptele stabilite”, se mai arată în comunicat.

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