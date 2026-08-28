Transfer „galactic” la CFR  Un jucător crescut de Real Madrid și campion european cu Spania, aproape să ajungă în Gruia

CFR Cluj e aproape să dea o lovitură pe piața transferurilor, după ce ar fi ajuns la un acord cu un tânăr jucător care a fost crescut de Real Madrid și care a câștigat Campionatul European U19 alături de Spania.

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În ciuda problemelor financiare cu care se confruntă, care au dus la intrarea în insolvență, CFR Cluj e aproape de transferul unui „galactic”.

CFR Cluj îl poate aduce pe Cristian Perea de la Real Madrid

În vârstă de 21 de ani, mijlocașul defensiv ar urma să fie transferat de CFR Cluj, după mai mulți ani în care a evoluat la echipele de juniori ale celor de la Real Madrid, anunță fanatik.ro.

Cristian Perea va ajunge în Gruia, dar clubul din Madrid va păstra un procent de 50% din viitor transfer al jucătorului născut în Spania, dar care are și cetățenie columbiană.

Cristian Perea (în dreapta), într-un meci cu Leipzig din Youth League. Foto: Imago

A început fotbalul la o vârstă fragedă, la Almeria, apoi a continuat la UDC Pavia. În 2017, Perea a fost transferat de Real Madrid, evoluând prima dată în academia clubului.

Mijlocașul a fost coechipier la juniori și cu atacantul Gonzalo Garcia, care a debutat pentru Real Madrid în La Liga, dar care a fost cedat vara aceasta la Fulham, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

Cristian Perea a bifat prezențe și în naționalele U19 și U20 ale Spaniei. În 2024, mijlocașul a câștigat Campionatul European U19 alături de iberici.

A jucat chiar și la Campionatul Mondial U20, în meciuri cu Maroc și Columbia.

500.000 de euro este cota de piață a lui Cristian Perea, conform Transfermarkt

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