CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-1, 5-3 d. pen. / Ardelenii s-au calificat în semifinalele Cupei României, acolo unde vor întâlni Farul Constanța, acasă, pe 23 aprilie.

Jucătorii oltenilor consideră că doar ghinionul a stabilit acest deznodământ nefericit pentru ei.

CFR Cluj și Universitatea Craiova au mers umăr la umăr timp de 120 de minute.

Oltenii au deschis scorul în minutul 50, după golul lui Ștefan Baiaram, însă avantajul nu a rezistat decât 10 minute. Mohamed Kamara avea să egaleze pe tabelă.

Baiaram: „Dumnezeu nu a fost de partea noastră”

În prelungiri, CFR Cluj a fost echipa mai periculoasă, însă defensiva lui Mirel Rădoi a rezistat și împins disputa la loviturile de departajare.

La scorul de 3-2 pentru CFR, Mihai Căpățână a ratat, iar clujenii erau în avantaj. Au mai înscris Adrian Păun și Louis Munteanu, iar formația lui Dan Petrescu s-a calificate în semifinalele Cupei României, acolo unde o aștepta Farul Constanța.

Oltenii sunt de părere că au avut un joc reușit, însă norocul nu a fost de partea lor în acest duel.

„Consider că am făcut un joc foarte bun. 120 de minute, am dat tot ce avea mai bun. La penalty-uri e loterie. N-a fost Dumnezeu de partea noastră, dar suntem siguri că în meciul următor ne va răsplăti.

A fost un joc echilibrat, cu ocazii de ambele părți. Un adversar foarte bun. Și noi ne-am creat destule ocazii să marcăm golul doi. Din păcate, am ajuns la penalty-uri și n-a fost să fie.

Fiecare jucător care a intrat a dat maximum. Și-au făcut datoria, chiar dacă unii jucători au lipsit. Am făcut un joc bun dar, din păcate, am pierdut.

Acum avem un singur obiectiv: campionatul. Suntem caractere puternice, jucători cu experiență și cu siguranță vom arăta mai bine în campionat, vom fi mai motivați”, a declarat Ștefan Baiaram după meci, la Prima Sport.

Pe plan personal sunt mulțumit, dar îmi doream să iau Cupa. Sper să reușesc anul acesta un trofeu (n.r. titlul) Ștefan Baiaram

Nicușor Bancu: „Am fost un pic obosiți”

Nicușor Bancu a acuzat o stare de oboseală înaintea acestui duel și nu a fost titular. A intrat, însă, pe parcurs.

Regretul ratării Cupei României este mare, iar acum gândul i se îndreaptă către partida de luni, din campionat, în Gruia, împotriva aceluiași adversar.

„Suntem dezamăgiți. Este loterie la penalty-uri. Din păcate nu am putut să scoatem un rezultat bun, ca să ne calificăm. Am jucat 120 de minute, am luat și bătaie. Trebuie să ne refacem foarte bine.

Cu siguranță vom analiza meciul de astăzi, ca să nu mai repetăm greșelile. Să facem jocul bun din ultima perioadă și să câștigăm.

Am fost un pic obosiți, am zis să intrăm pe parcurs dacă este nevoie. Ne vom reveni. Și ei au jucat la fel. Trebuie să avem o refacere bună. Să sperăm că vom fi cu toții 100% pentru meciul de luni.

Nu e vorba neapărat de revanșă. Principalul obiectiv este campionatul. Nu ne mai gândim la Cupă, din păcate”, a declarat Nicușor Bancu.