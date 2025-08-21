 Nu va fi coleg cu Drăgușin! Arsenal i-a „furat” un superjucător lui Tottenham și se apropie de 300 de milioane de euro cheltuiți

- Eberechi Eze, 27 de ani, mijlocașul ofensiv al lui Crystal Palace, nu a semnat cu Tottenham, așa cum toată lumea se aștepta.
- Arsenal i l-a „suflat” pe internaționalul englez marii rivale din nordul Londrei.
Toți cei de la Tottenham îl așteptau pe Eberechi Eze în White Hart Lane. Dar internaționalul englez nu va fi colegul lui Radu Drăgușin.
Mijlocașul ofensiv al lui Crystal Palace, 27 de ani, se va muta din sudul Londrei în nordul capitalei, însă va juca pe Emirates Stadium, la marea rivală!
Arsenal a acționat rapid pentru Eze. Tottenham, fără reacție
Oficialii lui Tottenham erau atât de siguri că Eze va semna cu ei încât și-au permis să întârzie cu negocierile.
Dintr-odată, Arsenal a acționat. A fost extrem de important ce s-a întâmplat în ultimele zile. Accidentarea lui Kai Havertz l-a convins pe managerul Mikel Arteta să mute repede în mercato.
În timp ce Spurs ezitau, făcând mai multe propuneri, „the Gunners” au oferit pe loc 70 de milioane de euro, peste cota lui, și au ajuns la un acord cu Palace.
Eze va purta în sfârșit tricoul lui Arsenal
Alegerea jucătorului a fost decisivă. Eze ar fi fost de acord să se transfere la Tottenham. Dar, aflând cine îl vrea, a închis definitiv varianta Spurs.
Era exact ce a visat. A descoperit fotbalul la Arsenal, a crescut până la 13 ani la academia de juniori a „tunarilor” și va purta acum tricoul alb-roșu.