 Nu va fi coleg cu Drăgușin! Arsenal i-a „furat” un superjucător lui Tottenham și se apropie de 300 de milioane de euro cheltuiți

Eberechi Eze, 27 de ani, mijlocașul ofensiv al lui Crystal Palace, nu a semnat cu Tottenham, așa cum toată lumea se aștepta.

Arsenal i l-a „suflat” pe internaționalul englez marii rivale din nordul Londrei.

Toți cei de la Tottenham îl așteptau pe Eberechi Eze în White Hart Lane. Dar internaționalul englez nu va fi colegul lui Radu Drăgușin.

Mijlocașul ofensiv al lui Crystal Palace, 27 de ani, se va muta din sudul Londrei în nordul capitalei, însă va juca pe Emirates Stadium, la marea rivală!

Arsenal a acționat rapid pentru Eze. Tottenham, fără reacție

Oficialii lui Tottenham erau atât de siguri că Eze va semna cu ei încât și-au permis să întârzie cu negocierile.

Dintr-odată, Arsenal a acționat. A fost extrem de important ce s-a întâmplat în ultimele zile. Accidentarea lui Kai Havertz l-a convins pe managerul Mikel Arteta să mute repede în mercato.

Mikel Arteta speră să câștige titlul în Premier League, pentru care s-a luptat în ultimii ani cu Arsenal Foto: Imago

În timp ce Spurs ezitau, făcând mai multe propuneri, „the Gunners” au oferit pe loc 70 de milioane de euro, peste cota lui, și au ajuns la un acord cu Palace.

55 de milioane de euro este cota lui Eberechi Eze (Transfermarkt)

Eze va purta în sfârșit tricoul lui Arsenal

Alegerea jucătorului a fost decisivă. Eze ar fi fost de acord să se transfere la Tottenham. Dar, aflând cine îl vrea, a închis definitiv varianta Spurs.

🚨❤️🤍 BREAKING: Eberechi Eze to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place between all parties.



Crystal Palace to receive package in excess of £60m as Eze preferred #AFC over Spurs.



Arsenal win race over Tottenham, been in advanced talks for days but never sealed. pic.twitter.com/nUN2gXXjgY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Era exact ce a visat. A descoperit fotbalul la Arsenal, a crescut până la 13 ani la academia de juniori a „tunarilor” și va purta acum tricoul alb-roșu.

294,2 milioane de euro a cheltuit Arsenal în această campanie de transferuri. Cei mai scumpi, Eze și Zubimendi (Real Sociedad), ambii 70 de milioane

