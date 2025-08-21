Salarii mai mari fără Champions League FCSB are 9 fotbaliști cu peste 200.000 de euro anual. În 2006 și 2007, când accesa UCL, doar Rădoi avea acest nivel
FCSB FOTO Montaj GOLAZO.ro
Salarii mai mari fără Champions League FCSB are 9 fotbaliști cu peste 200.000 de euro anual. În 2006 și 2007, când accesa UCL, doar Rădoi avea acest nivel

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 16:12
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 16:20
  • Thiam a fost adus de la U Cluj și a primit un salariu uriaș: 300.000 de euro pe an, la fel ca alți 3 jucători ai campioanei
  • Comparația contractelor din lotul actual versus FCSB în primii ani de Champions League, 2006 și 2007, arată că echipa de acum câștigă mai bine cu peste 50-60%
  • Comparația șocantă a veniturilor produse de FCSB: Champions League 2006-2007 versus Europa League 2024-2025

FCSB leagă an după an fără să reușească să revină în Champions League, însă fotbaliștii din ziua de azi câștigă mult mai bine decât cei care imediat după jumătatea anilor 2000 duceau echipa la masa bogaților, în Liga Campionilor.

Miza României: 11.500.000 euro! Aceasta e suma minimă pe care o pierdem dacă FCSB, CFR și U Craiova nu câștigă play-off-ul
În această săptămână, FCSB a anunțat că l-a transferat pe Mamadou Thiam, de la U Cluj. Fotbalistul a fost convins după ce i s-a propus un salariu imens: 300.000 de euro net anual.

El se alătură altor 3 nume cu greutate în vestiarul campioanei, din punct de vedere al câștigurilor: Olaru, Bîrligea și Alibec. Lider e însă Florin Tănase, care are 360.000 de euro.

1.000.000 de euro
au fost câștigurile totale ale lui Florin Tănase în sezonul trecut, banii provenind din salariu, bonusuri de meciuri jucate și prime de obiectiv
400.000 de euro
dezvăluia Gigi Becali că au fost veniturile totale ale lui Mirel Rădoi în 2006: salariu plus bonusurile de Europa și pentru câștigarea titlul de campioană

Ceea ce plătește acum Becali e mult peste ce contracte aveau jucătorii FCSB-ului în 2006 și 2007, ani în care echipa a reușit să se califice în grupele Champions League.

Atunci, un singur fotbalist era la nivelul celor mai bine recompensați de acum. Mirel Rădoi ajunsese să câștige 250.000 de euro pe an. În rest, nici un fotbalist de la acea vreme nu trecea de 200.000 pe an. Nici măcar Nicolae Dică și Thereau, două piese cu greutate în jocul echipei.

În prezent sunt nu mai puțin de 9 jucători care trec bine de bariera celor 200.000 de euro net pe sezon. Celor enumerați mai sus li se adaugă Șut, Radunovici, Chiricheș și Politic.

30.000 de euro
a fost prima încasată de fiecare jucător al FCSB-ului în 2006 pentru calificarea în semifinalele Cupei UEFA, după ce au eliminat-o pe Rapid în sferturile de finală
150.000 de euro
e prima pe care Becali o promite jucătorilor de acum, care sunt oameni de bază în preliminarii, dacă echipa ajunge în Europa League

Jucătorii care câștigau peste 100.000 de euro pe an în 2006 și 2007

JucătorSalariu anual (euro)
Rădoi 250.000
Dică 200.000
Thereau 200.000
Neaga 180.000
Bădoi 150.000
Emeghara 150.000
Ghionea 150.000
Goian 150.000
V. Badea 150.000
V. Iacob 150.000
Nicoliță 120.000
Ov. Petre 120.000
P. Marin 120.000
G. Coman 120.000

Jucătorii care trec astăzi de bariera de 150.000 de euro pe an

JucătorSalariu anual (euro)
Fl. Tănase 360.000
Olaru 300.000
Bîrligea 300.000
Alibec 300.000
Thiam 300.000
Chiricheș 240.000
Radunovic 240.000
Șut 240.000
Politic 240.000
Ngezana 180.000
Graovac 180.000
M. Popescu 180.000
Lixandru 180.000
Târnovanu 156.000
V. Crețu 156.000
Edjouma 156.000

Explicația acestor diferențe mari, în favoarea jucătorilor din prezent, e că FCSB a generat venituri foarte mari și fără a fi în Champions League, chiar mult peste cele din 2006,2007, când echipa era în Ligă.

De exemplu: sezonul trecut de Europa League a însemnat încasări de peste două ori mai mari decât în 2006-2007, când echipa a evoluat în UCL, unde a făcut 5 puncte și chiar a reușit să prindă inclusiv primăvara Cupei UEFA.

8,4 milioane de euro
au fost veniturile FCSB de pe urma participării în Champions League în 2006-2007: bonusuri, biletele și Market Pool
18,5 milioane de euro
au fost veniturile FCSB de pe urma participării în Europa League sezonul trecut: bonusuri, bilete și Market Pool

Charalambous câștigă 150.000 de euro pe an

FCSB a negociat în această vară cu antrenorul principal în ceea ce privește extinderea contractului. Până la urmă, tehnicianul cipriot a acceptat să semneze prelungirea și va rula pe aceeași înțelegere financiară ca în sezonul trecut.

Salariul este de 150.000 de euro net, dar are specificate bonusuri foarte mari pentru cupele europene. De exemplu, accesul pe tabloul principal în Europa League i-ar aduce încă circa 300.000 de euro!

