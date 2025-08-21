Salarii mai mari fără Champions League FCSB are 9 fotbaliști cu peste 200.000 de euro anual. În 2006 și 2007, când accesa UCL, doar Rădoi avea acest nivel

- Thiam a fost adus de la U Cluj și a primit un salariu uriaș: 300.000 de euro pe an, la fel ca alți 3 jucători ai campioanei
- Comparația contractelor din lotul actual versus FCSB în primii ani de Champions League, 2006 și 2007, arată că echipa de acum câștigă mai bine cu peste 50-60%
- Comparația șocantă a veniturilor produse de FCSB: Champions League 2006-2007 versus Europa League 2024-2025
FCSB leagă an după an fără să reușească să revină în Champions League, însă fotbaliștii din ziua de azi câștigă mult mai bine decât cei care imediat după jumătatea anilor 2000 duceau echipa la masa bogaților, în Liga Campionilor.
În această săptămână, FCSB a anunțat că l-a transferat pe Mamadou Thiam, de la U Cluj. Fotbalistul a fost convins după ce i s-a propus un salariu imens: 300.000 de euro net anual.
El se alătură altor 3 nume cu greutate în vestiarul campioanei, din punct de vedere al câștigurilor: Olaru, Bîrligea și Alibec. Lider e însă Florin Tănase, care are 360.000 de euro.
Ceea ce plătește acum Becali e mult peste ce contracte aveau jucătorii FCSB-ului în 2006 și 2007, ani în care echipa a reușit să se califice în grupele Champions League.
Atunci, un singur fotbalist era la nivelul celor mai bine recompensați de acum. Mirel Rădoi ajunsese să câștige 250.000 de euro pe an. În rest, nici un fotbalist de la acea vreme nu trecea de 200.000 pe an. Nici măcar Nicolae Dică și Thereau, două piese cu greutate în jocul echipei.
În prezent sunt nu mai puțin de 9 jucători care trec bine de bariera celor 200.000 de euro net pe sezon. Celor enumerați mai sus li se adaugă Șut, Radunovici, Chiricheș și Politic.
Jucătorii care câștigau peste 100.000 de euro pe an în 2006 și 2007
|Jucător
|Salariu anual (euro)
|Rădoi
|250.000
|Dică
|200.000
|Thereau
|200.000
|Neaga
|180.000
|Bădoi
|150.000
|Emeghara
|150.000
|Ghionea
|150.000
|Goian
|150.000
|V. Badea
|150.000
|V. Iacob
|150.000
|Nicoliță
|120.000
|Ov. Petre
|120.000
|P. Marin
|120.000
|G. Coman
|120.000
Jucătorii care trec astăzi de bariera de 150.000 de euro pe an
|Jucător
|Salariu anual (euro)
|Fl. Tănase
|360.000
|Olaru
|300.000
|Bîrligea
|300.000
|Alibec
|300.000
|Thiam
|300.000
|Chiricheș
|240.000
|Radunovic
|240.000
|Șut
|240.000
|Politic
|240.000
|Ngezana
|180.000
|Graovac
|180.000
|M. Popescu
|180.000
|Lixandru
|180.000
|Târnovanu
|156.000
|V. Crețu
|156.000
|Edjouma
|156.000
Explicația acestor diferențe mari, în favoarea jucătorilor din prezent, e că FCSB a generat venituri foarte mari și fără a fi în Champions League, chiar mult peste cele din 2006,2007, când echipa era în Ligă.
De exemplu: sezonul trecut de Europa League a însemnat încasări de peste două ori mai mari decât în 2006-2007, când echipa a evoluat în UCL, unde a făcut 5 puncte și chiar a reușit să prindă inclusiv primăvara Cupei UEFA.
Charalambous câștigă 150.000 de euro pe an
FCSB a negociat în această vară cu antrenorul principal în ceea ce privește extinderea contractului. Până la urmă, tehnicianul cipriot a acceptat să semneze prelungirea și va rula pe aceeași înțelegere financiară ca în sezonul trecut.
Salariul este de 150.000 de euro net, dar are specificate bonusuri foarte mari pentru cupele europene. De exemplu, accesul pe tabloul principal în Europa League i-ar aduce încă circa 300.000 de euro!