Salarii mai mari fără Champions League FCSB are 9 fotbaliști cu peste 200.000 de euro anual. În 2006 și 2007, când accesa UCL, doar Rădoi avea acest nivel

FCSB leagă an după an fără să reușească să revină în Champions League, însă fotbaliștii din ziua de azi câștigă mult mai bine decât cei care imediat după jumătatea anilor 2000 duceau echipa la masa bogaților, în Liga Campionilor.

În această săptămână, FCSB a anunțat că l-a transferat pe Mamadou Thiam, de la U Cluj. Fotbalistul a fost convins după ce i s-a propus un salariu imens: 300.000 de euro net anual.

El se alătură altor 3 nume cu greutate în vestiarul campioanei, din punct de vedere al câștigurilor: Olaru, Bîrligea și Alibec. Lider e însă Florin Tănase, care are 360.000 de euro.

1.000.000 de euro au fost câștigurile totale ale lui Florin Tănase în sezonul trecut, banii provenind din salariu, bonusuri de meciuri jucate și prime de obiectiv

400.000 de euro dezvăluia Gigi Becali că au fost veniturile totale ale lui Mirel Rădoi în 2006: salariu plus bonusurile de Europa și pentru câștigarea titlul de campioană

Ceea ce plătește acum Becali e mult peste ce contracte aveau jucătorii FCSB-ului în 2006 și 2007, ani în care echipa a reușit să se califice în grupele Champions League.

Atunci, un singur fotbalist era la nivelul celor mai bine recompensați de acum. Mirel Rădoi ajunsese să câștige 250.000 de euro pe an. În rest, nici un fotbalist de la acea vreme nu trecea de 200.000 pe an. Nici măcar Nicolae Dică și Thereau, două piese cu greutate în jocul echipei.

În prezent sunt nu mai puțin de 9 jucători care trec bine de bariera celor 200.000 de euro net pe sezon. Celor enumerați mai sus li se adaugă Șut, Radunovici, Chiricheș și Politic.

30.000 de euro a fost prima încasată de fiecare jucător al FCSB-ului în 2006 pentru calificarea în semifinalele Cupei UEFA, după ce au eliminat-o pe Rapid în sferturile de finală

150.000 de euro e prima pe care Becali o promite jucătorilor de acum, care sunt oameni de bază în preliminarii, dacă echipa ajunge în Europa League

Jucătorii care câștigau peste 100.000 de euro pe an în 2006 și 2007

Jucător Salariu anual (euro) Rădoi 250.000 Dică 200.000 Thereau 200.000 Neaga 180.000 Bădoi 150.000 Emeghara 150.000 Ghionea 150.000 Goian 150.000 V. Badea 150.000 V. Iacob 150.000 Nicoliță 120.000 Ov. Petre 120.000 P. Marin 120.000 G. Coman 120.000

Jucătorii care trec astăzi de bariera de 150.000 de euro pe an

Jucător Salariu anual (euro) Fl. Tănase 360.000 Olaru 300.000 Bîrligea 300.000 Alibec 300.000 Thiam 300.000 Chiricheș 240.000 Radunovic 240.000 Șut 240.000 Politic 240.000 Ngezana 180.000 Graovac 180.000 M. Popescu 180.000 Lixandru 180.000 Târnovanu 156.000 V. Crețu 156.000 Edjouma 156.000

Explicația acestor diferențe mari, în favoarea jucătorilor din prezent, e că FCSB a generat venituri foarte mari și fără a fi în Champions League, chiar mult peste cele din 2006,2007, când echipa era în Ligă.

De exemplu: sezonul trecut de Europa League a însemnat încasări de peste două ori mai mari decât în 2006-2007, când echipa a evoluat în UCL, unde a făcut 5 puncte și chiar a reușit să prindă inclusiv primăvara Cupei UEFA.

8,4 milioane de euro au fost veniturile FCSB de pe urma participării în Champions League în 2006-2007: bonusuri, biletele și Market Pool

18,5 milioane de euro au fost veniturile FCSB de pe urma participării în Europa League sezonul trecut: bonusuri, bilete și Market Pool

Charalambous câștigă 150.000 de euro pe an

FCSB a negociat în această vară cu antrenorul principal în ceea ce privește extinderea contractului. Până la urmă, tehnicianul cipriot a acceptat să semneze prelungirea și va rula pe aceeași înțelegere financiară ca în sezonul trecut.

Salariul este de 150.000 de euro net, dar are specificate bonusuri foarte mari pentru cupele europene. De exemplu, accesul pe tabloul principal în Europa League i-ar aduce încă circa 300.000 de euro!

