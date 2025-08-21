Violență extremă în tribune VIDEO. Imagini înfiorătoare la Copa Sudamericana.  10 răniți grav după o bătaie generală  » S-a vorbit de 3 morți
Un tânăr atacat cu bare metalice în peluza arenei din Avellaneda, la Independiente - Universidad de Chile Foto: Imago
Violență extremă în tribune VIDEO. Imagini înfiorătoare la Copa Sudamericana. 10 răniți grav după o bătaie generală » S-a vorbit de 3 morți

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 14:11
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 14:12
  • Meciul Independiente - Universidad de Chile, disputat miercuri seară în Argentina, în „optimile” Copa Sudamericana, a fost suspendat definitiv din cauza incidentelor grave provocate de ultrași.

Violență extremă în Argentina, la Avellaneda. Meciul Independiente - Universidad de Chile, în returul „optimilor” Copa Sudamericana, nu a putut fi dus până la capăt. 

După pauză, jocul a fost suspendat definitiv și anulat, ulterior. Scorul era 1-1 (în prima manșă, câștigase Universidad, 1-0).

Ultrașii chilieni, bombardament! Un tânăr lovit în cap cu o bară de fier, lăsat fără suflare

De la început, organizatorii au greșit: 3.000 de ultrași ai lui Universidad au stat pe inelul superior, chiar deasupra suporterilor rivali.

I-au bombardat de sus cu pietre, cu bare metalice și tot felul de obiecte smulse din tribune sau din băile arenei, pe care le-au devastat. În mâinile lor, orice obiect se transformase în proiectil, în armă de atac.

Fanaticii chilieni i-au atacat pe argentinienii din alte tribune, agresându-i, indiferent dacă erau copii sau femei.

Într-o înregistrare video, un tânăr cade inconștient după ce a fost lovit în cap cu o bară de fier.

Ultrașii lui Independiente au răspuns la fel de dur. Mulți spectatori au fost prinși în ambuscadele huliganilor.

De frică, unii au sărit din tribune, pe partea exterioară, încercând să scape. Alții au fugit pe gazon.

Un jurnalist argentinian a scris că au murit 3 persoane. Ole l-a contrazis

Forțele de ordine, 650 de polițiști și 150 de agenți de securitate, au intervenit târziu și au oprit cu dificultate violența pe „Estadio Libertadores de America”.

Au arestat 90 de fani radicali. Dar răul fusese deja făcut.

Unele surse, inclusiv Juli Natalutti, jurnalist la postul de televiziune argentinian TyC Sports, au scris că trei persoane și-au pierdut viața.

Diario Ole susține, totuși, că nimeni nu a murit până acum.

Președintele chilian Gabriel Boric s-a revoltat pe social media. „Nimic, absolut nimic, nu justifică un asemenea linșaj!”, a exclamat el pe X.

