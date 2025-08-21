Violență extremă în tribune VIDEO. Imagini înfiorătoare la Copa Sudamericana. 10 răniți grav după o bătaie generală » S-a vorbit de 3 morți

Meciul Independiente - Universidad de Chile, disputat miercuri seară în Argentina, în „optimile” Copa Sudamericana, a fost suspendat definitiv din cauza incidentelor grave provocate de ultrași.

Violență extremă în Argentina, la Avellaneda. Meciul Independiente - Universidad de Chile, în returul „optimilor” Copa Sudamericana, nu a putut fi dus până la capăt.

După pauză, jocul a fost suspendat definitiv și anulat, ulterior. Scorul era 1-1 (în prima manșă, câștigase Universidad, 1-0).

Ultrașii chilieni, bombardament! Un tânăr lovit în cap cu o bară de fier, lăsat fără suflare

De la început, organizatorii au greșit: 3.000 de ultrași ai lui Universidad au stat pe inelul superior, chiar deasupra suporterilor rivali.

Violencia en la Copa Sudamericana.



El partido entre Independiente y U de Chile en octavos fue suspendido tras disturbios en las gradas.

Saldo 10 heridos y 90 detenidos.



Visita https://t.co/sggMRojzvi#JLMNoticias #JoséLuisMorales #Aguascalientes #Ags #NiMásNiMenos pic.twitter.com/OXkjDWpGU7 — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 21, 2025

I-au bombardat de sus cu pietre, cu bare metalice și tot felul de obiecte smulse din tribune sau din băile arenei, pe care le-au devastat. În mâinile lor, orice obiect se transformase în proiectil, în armă de atac.

🔴Último Minuto

Argentina,

A esta hora se registran graves incidentes en Partido Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, reportan varios muertos y heridos, preliminarmente se informa de 3 muertos 1 de ellos un niño todos chilenos @biobio @Louisvasquez23 pic.twitter.com/KwahGvICzA — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) August 21, 2025

Fanaticii chilieni i-au atacat pe argentinienii din alte tribune, agresându-i, indiferent dacă erau copii sau femei.

Într-o înregistrare video, un tânăr cade inconștient după ce a fost lovit în cap cu o bară de fier.

Diez personas resultaron heridas y 90 fueron detenidas tras la batalla campal entre las aficiones de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile durante el partido de vuelta de Octavos de Final de la Copa Sudamericana.



Visita https://t.co/sggMRoj1FK#JLMNoticias… https://t.co/ksFlzyg6Qn pic.twitter.com/yZjlVSKAcU — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 21, 2025

Ultrașii lui Independiente au răspuns la fel de dur. Mulți spectatori au fost prinși în ambuscadele huliganilor.

De frică, unii au sărit din tribune, pe partea exterioară, încercând să scape. Alții au fugit pe gazon.

Suspendieron el juego entre El Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025 por tremenda bronca.



Vean estas fotos del gran fotoperiodista deportivo Juan Roncoroni de @EFEnoticias



¿En serio el fútbol es para tanto? pic.twitter.com/1PFOdzJRJz — lauragarza (@lauragarza) August 21, 2025

Un jurnalist argentinian a scris că au murit 3 persoane. Ole l-a contrazis

Forțele de ordine, 650 de polițiști și 150 de agenți de securitate, au intervenit târziu și au oprit cu dificultate violența pe „Estadio Libertadores de America”.

Au arestat 90 de fani radicali. Dar răul fusese deja făcut.

Fans arrested in Argentina after the Independiente de Avellaneda - Universidad de Chile Copa Sudamericana match was suspended due to violent incidents in the stands.



Numerous fans were taken to a local hospital in serious condition as per TyC Sports.pic.twitter.com/Yf3QLIZEHm — Kyama ⚽ (@ElijahKyama_) August 21, 2025

Unele surse, inclusiv Juli Natalutti, jurnalist la postul de televiziune argentinian TyC Sports, au scris că trei persoane și-au pierdut viața.

Diario Ole susține, totuși, că nimeni nu a murit până acum.

#Argentina l Parte de los destrozos registrados en el estadio Libertadores de América, producto a los altercados entre los hinchas del Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/kEVMR7DJyI — Señal Capital (@senalcapital) August 21, 2025

Președintele chilian Gabriel Boric s-a revoltat pe social media. „Nimic, absolut nimic, nu justifică un asemenea linșaj!”, a exclamat el pe X.

“Lamentable”



Por videos de “hinchas” de Independiente que OBLIGARON A PEDIR PERDÓN, a 2 de Universidad De Chile. https://t.co/xWYsnSEyTc — 👁️‍🗨️ Es Tendencia (@es_tendenciaenx) August 21, 2025

