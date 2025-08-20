Noua strategie a FRF  Răzvan Burleanu, despre schimbările care vor fi făcute după incidentul de la Miercurea-Ciuc
Răzvan Burleanu. Foto: GOLAZO.ro
Noua strategie a FRF Răzvan Burleanu, despre schimbările care vor fi făcute după incidentul de la Miercurea-Ciuc

  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a susținut astăzi, 20 august, o conferință de presă în care a discutat despre mai multe subiecte importante.
  • Unul dintre aceste subiecte e reprezentat de controversa de la Csikszereda - U Craiova, scor 1-2, din etapa #6 din Superliga.

Fotbaliștii celor două formații au intrat pe teren însoțiți de copii de la grupele din Academia clubului gazdă. Puștii purtau tricouri cu însemnele, culorile și stema Ținutului Secuiesc.

Echipamentul copiilor era bleu, culoarea steagului Ținutului Secuiesc, purtau și stema și pe piept scria Szekelyfold (n.r. - Ținutul Secuiesc). În dreptul siglei, erau imprimate semiluna și soarele, simbolurile de pe steagul Ținutului Secuiesc.

GOLAZO.ro a anunțat azi că Federația va lua măsuri:

Răzvan Burleanu, despre controversa de la Csikszereda-U Craiova: „Am adus o modificare importantă”

În cadrul conferinței de presă susținute astăzi, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a venit cu lămuriri.

„Regulamentul disciplinar a folosit un alt regulament care s-a aflat pe ordinea de zi a Comitetului Executiv din luna iulie. Aici am adus o modificare foarte importantă.

Mesajele de natură politică, ideologică, religioasă sau ofensatoare se sancționează cu aceleași sancțiuni ca cele pentru rasism, xenofobie, discriminare și denigrare.

Se introduce totodată și un model pe care l-am descoperit la nivel de FIFA, pe care UEFA încă nu-l folosește, dar la nivel de FIFA îl regăsim deja și îl vedem deja implementat și în anumite competiții importante.

Se introduce posibilitatea ca în funcție de circumstanțele cauzei, comisiile jurisdicționale ale Federației Române de Fotbal să decidă ca cel puțin jumătate din penalitatea financiară aplicată să fie aplicată de clubul în cauză pentru elaborarea și implementarea unui plan de acțiuni pentru a preveni repetarea incidentelor.

Vrem să schimbăm abordarea, nu ne mai dorim ca să aplicăm niște sancțiuni și FRF să încaseze niște amenzi, ci practic, începând din această vară, cluburile vor avea posibilitatea ca cel puțin 50% din amendă să se constituie într-un fond care să se ducă în elaborarea și implementarea unui plan tocmai pentru a evita pe viitor repetarea acelorași incidente.

Acest plan trebuie să fie aprobat secretarul general al FRF și va cuprinde activități educaționale, măsuri suplimentare de securitate pe stadion sau de dialog cu suporterii, dar și diferite protocoale sau colaborări cu grupuri de suporteri, ONG-uri, experți, astfel încât să putem avea un impact puternic”, a declarat Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu a precizat și sancțiunile pe care cluburile le pot primi

Dacă regulamentul nu va fi respectat, cluburile aflate în cauză pot fi sancționate în funcție de gravitatea situației.

„Sancțiunile sunt pecuniare pentru tot ce înseamnă această plajă care este foarte largă: rasism, xenofobie, mesaje denigratoare, ofensatoare, cu caracter politic.

Sancțiunile sunt de la 5.000 de lei la 70.000 de lei și pot să meargă până la interzicerea organizării unui meci sau unor meciuri cu spectatori.

Deci, sancțiunile pot fi foarte dure. Este rolul unei comisii jurisdicționale și nu al nostru, al Administrației Federației Române de Fotbal să ne exprimăm pe orice caz, fiindcă ar fi însemnat că am trasat deja un mandat unei comisii jurisdicționale care e o comisie independentă”, a mai precizat președintele FRF.

FRF conferinta de presa schimbari razvan burleanu
