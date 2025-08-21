România, ajutor nesperat „Vulturii” au câștigat grupa din precalificările pentru CM 2027 » Programul în drumul spre Mondial

Naționala României de baschet masculin a câștigat Grupa E din faza a doua a precalificărilor FIBA World Cup din 2027 .

. „Vulturii” și-au aflat și adversarele din preliminariile competițiției ce va avea loc în Qatar. Detalii, mai jos.

România a câștigat nesperat grupa din faza a doua a precalificărilor pentru CM 2027. Macedonia de Nord a produs surpriza și a învins Ungaria, scor 82-75, în ultimul meci.

Astfel, selecționata antrenată de Mihai Silvășan a încheiat pe locul 1, cu 7 puncte, urmată de Ungaria cu 6.

România va juca în grupa B a preliminariilor FIBA World Cup 2027

Grație parcursului bun din precalificări, România a fost repartizată în grupa B a preliminariilor pentru CM 2027, alături de Grecia, Muntenegru și Portugalia.

„Tricolorii” vor debuta pe 27 noiembrie, în deplasare, contra Greciei, iar apoi vor juca pe teren propriu cu Muntenegru, pe 30 noiembrie. Celelalte meciuri se vor disputa anul viitor.

Programul României în preliminariile Cupei Mondiale din 2027

Joi, 27 noiembrie 2025: Grecia vs. România

Duminică, 30 noiembrie 2025: România vs. Muntenegru

Vineri, 27 februarie 2026: Portugalia vs. România

Luni, 2 martie 2026: România vs. Portugalia

Joi, 2 iulie 2026: România vs. Grecia

Duminică, 5 iulie 2026: Muntenegru vs. România

Primele trei clasate în grupă merg în faza a doua a preliminariilor, unde echipele vor fi împărțite în patru grupe de câte 6.

Se vor juca tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate din fiecare grupă, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

0 participări la Cupa Mondială are România de-a lungul istoriei. În schimb, „tricolorii” au participat la 18 Campioante Europene

Rezultatele României în faza a doua a precalificărilor

2 august, Kumanovo: Macedonia de Nord – România 72-80

6 august, Oradea: România – Ungaria 76-64

13 august, Oradea: România – Macedonia de Nord 79-66

16 august, Szolnok: Ungaria – România 86-66

