Miza României: 11.500.000 euro! Aceasta e suma minimă pe care o pierdem dacă FCSB, CFR și U Craiova nu câștigă play-off-ul
Superliga

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 12:16
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 13:53
  • FCSB e sigură cel puțin de Conference League, în caz că e eliminată de Aberdeen, dar ar avea încasări mai mici
  • Doar din bonusul de participare și biletele la cele 6 meciuri de pe teren propriu, CFR și U Craiova s-ar alege cu peste 8,5 milioane de euro
  • Când am avut ultima dată 3 echipe în grupe și cum au arătat atunci play-off-urile câștigătoare

Într-o săptămână, fotbalul românesc află dacă pierde sau câștigă cel puțin 11,5 milioane de euro. Răspunsul va fi dat de cele 3 duble pe care FCSB, CFR și Universitatea Craiova le susțin în Europa și Conference League.

Doar FCSB e sigură că va fi în cupele europene măcar până în decembrie, fiindcă are asigurată prezența în Conference. În schimb, clujenii și oltenii vor fi out definitiv dacă sunt eliminați de Hacken și Bașakșehir.

De unde provin cele minimum 11.500.000 de euro? În primul rând din bonusul de participare pe tabloul principal al celor două competiții, dar și din diferența dintre Europa și Conference League:

FCSB

  • Va pierde 1.140.000 dacă va fi eliminată de Aberdeen, fiindcă se va alege cu bonusul de Conference, care e de 3.170.000 euro, față de 4.310.000, recompensa pentru Europa League
  • Va avea doar 3 meciuri pe teren propriu, dacă va fi în Conference, nu 4 ca în Europa League. Ar pierde măcar 500.000 de euro din rețeta de bilete
  • Ar pierde bani dacă ar rata Europa League, inclusiv din diferența de Market Pool. Suma minimă la UEL e de 1.000.000 de euro, în Conference e de doar 300.000. Pierdere 700.000 de euro

CFR CLUJ

  • Dacă nu va fi în Conference va rata bonusul de participare de 3,17 milioane euro
  • Ar rata și cele 3 meciuri de pe teren propriu, unde s-ar putea alege cu măcar 700.000 de euro încasări din bilete
  • Cota de Market Pool ar fi de minimum 300.000 de euro

UNIVERSITATEA CRAIOVA

  • Dacă nu va fi în Conference va rata bonusul de participare de 3,17 milioane euro
  • Ar rata și cele 3 meciuri de pe teren propriu, unde s-ar putea alege cu o sumă dublă față de cea a CFR-ului, în jur de 1,5 milioane de euro
  • Cota de Market Pool ar fi de minimum 300.000 de euro

CONCLUZIA: putem câștiga cel puțin 11,5 milioane euro

Dacă FCSB, CFR și Craiova vor reuși să treacă de aceste duble, atunci vor câștiga cel puțin 11,5 milioane de euro față de varianta eliminării.

România n-a mai avut cel puțin 3 echipe în grupele cupelor europene de foarte mult timp. Mai precis din 2011-2012. Atunci am avut chiar 4, dar una, Oțelul, a mers direct în Champions League, din postura de campioană.

Celelalte 3, FCSB, FC Vaslui și Rapid, s-au impus în play-off-urile de Europa League:

  • FCSB: 2-0 și 1-1 cu CSKA Sofia
  • Rapid: 3-1 și 1-1 cu Slask Wroclaw
  • FC Vaslui: 2-0 și 0-1 cu Sparta Praga

România a mai avut în 2011 două echilepe în play-off, pe Gaz Metan Mediaș, care a fost eliminată dramatic de Austria Viena: 1-3 și 1-0, dar și pe Dinamo, care a pierdut cu Vorskla Poltava: 1-2, 2-3.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

