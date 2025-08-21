Scandal la Marseille Doi jucători, OUT de la clubul din Ligue 1, după un conflict  „extrem de grav și violent” izbucnit în vestiar » Ce s-a întâmplat
Adrian Rabiot / Foto: IMAGO
Scandal la Marseille Doi jucători, OUT de la clubul din Ligue 1, după un conflict „extrem de grav și violent" izbucnit în vestiar » Ce s-a întâmplat

Publicat: 21.08.2025, ora 16:56
Actualizat: 21.08.2025, ora 17:00
  • Pablo Longoria (39 de ani), președintele celor de la Olympique Marseille, a oferit mai multe detalii despre un conflict „extrem de grav și violent” izbucnit în vestiarul echipei între Adrien Rabiot (30 de ani) și Jonathan Rowe (22 de ani).

Prima etapă din Ligue 1 a fost umbrită de un scandal ce a izbucnit în vestiarul celor de la Olympique Marseille, la finalul meciului pierdut cu Rennes, scor 0-1, în deplasare. Protagoniști: Adrien Rabiot și Jonathan Rowe.

Pablo Longoria: „Nu am mai văzut așa ceva niciodată”

Într-un interviu acordat miercuri, președintele clubului de pe Velodrome a vorbit despre cele întâmplate în vestiarul formației antrenate de fostul jucător al celor de la CFR Cluj, italianul Roberto De Zerbi (46 de ani).

„A fost un eveniment extrem de grav și violent. A trebuit să luăm o decizie după un incident care a depășit toate limitele acceptabile într-un club de fotbal sau în orice altă organizație.

Roberto De Zerbi este antrenor de 13 ani, Medhi Benatia joacă fotbal de elită de la 22 de ani, iar eu am intrat în fotbalul profesionist acum 20 de ani.

Cred că toți trei avem suficientă experiență pentru a spune că nu am mai văzut niciodată așa ceva într-un vestiar”, a explicat consternat Pablo Longori, citat de mundodeportivo.com.

Adrien Rabiot a ajuns în vara anului 2024 la Marseille/ Foto: IMAGO Adrien Rabiot a ajuns în vara anului 2024 la Marseille/ Foto: IMAGO
Adrien Rabiot a ajuns în vara anului 2024 la Marseille/ Foto: IMAGO

Mehdi Benatia: „Nu poți lovi pe cineva în gură

Martor la incident, Mehdi Benatia, directorul sportiv al clubului și fost jucător la echipe precum AS Roma sau Bayern Munchen, a comentat și el evenimentul.

„Oricine a jucat fotbal sau cunoaște codurile acestui sport știe că acesta este un lucru foarte important. Să merg în fața presei, în ciuda gravității a ceea ce s-a întâmplat, nu este o opțiune. Am încercat să liniștim lucrurile în primele 24-48 de ore”, a început Benatia.

El a ținut să clarifice că „le-am permis jucătorilor afectați să reflecteze și poate pur și simplu să își ceară scuze, dar nu au existat scuze și i-am sunat pe amândoi luni după-amiază pentru a le explica sancțiunea pe care am decis să o impunem”.

„A fost o ceartă în vestiar, cu jucători frustrați după un meci pe care dacă-l joci de zece ori, câștigi nouă dintre ele. Este un act regretabil, nu se poate întâmpla. Am început să discutăm, erau doar cuvinte, apoi lucrurile au început să se încingă puțin, oamenii s-au ridicat, au țipat și, de obicei, doi sau trei dintre ei se separă.

Asta au încercat să facă unii. Dar s-a ajuns la confruntări fizice, pumni. A fost un puști (Bakola) care în acel moment a avut o stare de rău, a căzut la pământ în vestiar… o scenă haotică, nu mai văzusem așa ceva.

Am trăit multe ca jucător, dar nu poți ajunge la agresiune fizică, un pumn în gură și chestii de genul ăsta, și să vină securitatea să te despartă. Suntem aici să jucăm fotbal. Am văzut fețele jucătorilor, erau în șoc”, a spus Benatia, potrivit sursei citate

Rabiot și Rowe, trecuți imediat pe lista de transferuri

Luni, Marseille a anunțat printr-un comunicat pe site-ul oficial că a luat decizia ca mijlocașul francez și atacantul englez să fie trecuți imediat pe lista de transferuri, drept pedeapsă pentru comportamentul neadecvat de care au dat dovadă.

Decizia le-a fost comunicat inclusiv jucătorilor.

„Olympique de Marseille informează că Adrien Rabiot şi Jonathan Rowe au fost puşi pe lista de transferuri de către club.

Această decizie a fost luată din cauza unui comportament inacceptabil în vestiar după meciul împotriva lui Stade Rennes, în acord cu stafful tehnic şi în conformitate cu codul intern de conduită al clubului.

Decizia a fost comunicată de club celor doi jucători luni” se arată în comunicatul celor de la Olympique de Marseille

25 de milioane de euro
este cota lui Rabiot, potrivit transfermarkt.ro. De parcea cealaltă, Rowe valorează 12 milioane de euro

