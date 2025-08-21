Se califică FCSB, CFR și U Craiova? Marius Niculae analizează, pentru GOLAZO.ro, șansele echipelor românești în cupele europene: „Să prindă o zi slabă!”
Marius Niculae a marcat 15 goluri pentru naționala României în 45 de prezențe sub tricolor. Foto: GOLAZO.ro
Special

Se califică FCSB, CFR și U Craiova? Marius Niculae analizează, pentru GOLAZO.ro, șansele echipelor românești în cupele europene: „Să prindă o zi slabă!”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 13:49
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 14:23
  • Marius Niculae, românul care a jucat în campionatul Scoției, la Inverness, crede că FCSB are maturitatea necesară de a trece de Aberdeen.
  • Fostul atacant al celor de la Sporting Lisabona avertizează asupra disciplinei echipei suedeze Hacken și a calității individuale a fotbaliștilor de la Bașakșehir.
  • Aberdeen - FCSB începe la 21:45 și va fi transmis în direct pe Voyo.ro și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
  • CFR Cluj – Hacken începe la 20.00 și va fi transmis în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 2 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
  • Bașakșehir – Universitatea Craiova va putea fi vizionat pe Digi Sport 1 și Prima Sport 2, de la ora 20.45, precum și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FCSB joacă pentru o nouă participare în faza principală a Europa League, acolo unde a avut performanțe remarcabile sezonul trecut. Roș-albaștrii vor întâlni, în deplasare, Aberdeen, echipa care a cunoscut succesul în anii ‘80, atunci când era condusă de Sir Alex Ferguson.

Alte două echipe românești se luptă pentru o calificare în Conference League, iar pentru asta vor trebui să treacă de adversari bine cotați. CFR Cluj de campioana Suediei din 2022, Hacken, iar Universitatea Craiova de Bașakșehir, campioana Turciei din 2020.

Marius Niculae: „FCSB e favorită”

Marius Niculae, fost jucător în campionatul Scoției, fotbalist cu 45 de selecții la naționala României, a oferit un interviu, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a analizat șansele pe care le au echipele noastre de a se califica în grupele competițiilor europene.

Salut, Marius. Aș vrea să vorbim despre partidele pe care echipele noastre le vor disputa în cupele europene. FCSB – Aberdeen. Trupa lui Charalambous nu trece printr-o perioadă bună.

Cea mai mare diferență pe care am observat-o eu la FCSB față de anul trecut e lipsa presingului agresiv. Recuperau foarte multe mingi în treimea adversă. Prin asta dominau majoritatea echipelor din Superligă și făceau față meciurilor din Europa League. Acum văd că au probleme din acest punct de vedere.

Să amintim și că au avut ceva probleme cu accidentările.

Da, mai ales la nivel de jucători de atac. Bîrligea a fost accidentat, acum e Alibec. Thiam nu a fost înscris pe lista UEFA. Politic, chiar dacă a marcat în Supercupă, nu e adaptat 100%. Îți spun sigur asta. Și nici nu știu dacă se poate exprima la adevărata sa valoare ca atacant. Poate FCSB, pe undeva, se aștepta să fie mai ușor acest an.

Marius, știu că fotbalul scoțian s-a schimbat substanțial de când ai activat tu acolo. Dar spune-mi cum era privită Aberdeen atunci. „Ruda” mai săracă a celor de la Celtic și Glasgow?

Da, mai ales după epoca Sir Alex Ferguson. E o echipă ce vine în plutonul secund, după cele două mari. Chiar dacă au 1-2 jucători buni, imediat Celtic sau Rangers îi cumpără. Și atunci nu reușesc să țină pasul.

38
de partide și 10 goluri sunt cifrele lui Marius Niculae la Inverness

FCSB cred că are de partea ei avantajul calității tehnice a jucătorilor și experiența europeană. Aberdeen s-ar putea să fie foarte solidă pe partea fizică și determinarea fotbaliștilor săi. Va fi o dublă echilibrată?

Da, ei pun accent pe treaba asta. Pentru că și când eram eu la Inverness, lucram mult mai mult fizic decât eram eu obișnuit. Și fusesem la Sporting, Standard Liege, Mainz. Se punea accent pe partea fizică pentru a anula valoarea individuală a adversarului. Echipele din eșalonul doi scoțian, nu Celtic, nu Rangers, trebuie să fie foarte bine pregătite din punct de vedere fizic.

Totuși, eu cred că FCSB-ul are prima șansă. Mă gândesc și la rezultatul pe care l-a făcut Rangers contra FC Bruges (n.r. - 1-3 în turul play-off-ului de Champions League), ceea ce-mi spune că fotbalul scoțian nu trece printr-un moment excelent.

Să nu uităm că FCSB a fost eliminată de o echipă din Macedonia de Nord, a mâncat bătaie de la o trupă din Andorra și s-a chinuit cu o altă echipă din Kosovo.

E adevărat, început modest de sezon. Dar, uite, Andorra are deja mulți fotbaliști care provin din academii bune din Europa. Adică cresc într-un mediu profesionist. Dar nu mă așteptam că echipa campioană din țara noastră să nu rezolve dubla cu Inter d'Escaldes mult mai ușor. Însă FCSB e favorită cu Aberdeen. Are mult mai multă experiență europeană, ceea ce o va ajuta.

3
meciuri a jucat Aberdeen în acest sezon, înregistrând două înfrângeri și o victorie

Aberdeen și-a amânat ultimul meci din campionat, pentru a fi cât mai odihniți...

Da, pentru că e foarte importantă partea financiară și pentru ei. Nu sunt Celtic, Rangers, ca să aibă resurse materiale foarte bune. În plus, nu au un lot care să le permită să ruleze foarte ușor jucători.

Marius Niculae: „CFR va avea meci foarte greu”

Ce-ți amintești din meciurile cu Aberdeen?

(n.r. - râde) Că atunci când am jucat la ei era un vânt atât de puternic încât n-am putut să bat o lovitură liberă. Nu stătea mingea, pur și simplu. Îmi venea să rog un coleg să pună un deget pe minge, ca la fotbal american. A trebuit să fac o mică groapă ca să pot să bat lovitura. Asta-mi amintesc cel mai bine din meciurile cu Aberdeen.

Marius, hai să ne mutăm la un alt meci. CFR Cluj – Hacken, campioana Suediei din 2022. Ți se pare mai echilibrată această dublă decât FCSB – Aberdeen?

Noi nu prea avem experiențe bune cu țările nordice. Nici la nivel de națională, nici la nivel de cluburi. CFR are nevoie să obțină calificarea pentru liniște financiară. Să nu se întâmple ca în sezonul trecut, când nu s-au calificat în nicio competiție europeană și au început să vândă.

Clujenii nu stau bine în campionat. Dan Petrescu a zis că nu a fost niciodată pe locul pe care se află acum în Superligă. Dar și CFR, ca FCSB, are experiență europeană. Iar Dan Petrescu e omul care a obținut rezultate foarte bune cu CFR. Să nu uităm că a eliminat echipe precum Celtic.

Deci CFR e favorită?

Dacă, cum am zis, la FCSB îi dau favoriți în dubla cu Aberdeen, aici va fi un pic echilibrat. Pentru că echipele noastre au mereu probleme cu echipele acestea care sunt foarte disciplinate, foarte bine așezate în teren. Iar dacă stau și bine din punct de vedere fizic, iar suedezii cred că sunt, atunci e și mai greu.

Îmi doresc ca toate echipele românești să meargă mai departe, în grupele cupelor europene, pentru a acumula puncte pentru România. Și pentru a evita, în viitor, aceste tururi care le scurtează vacanța jucătorilor. Marius Niculae, fost internațional

Marius Niculae: „Bașakșehir să prindă o zi slabă”

Marius, ne-am mai rămas Universitatea Craiova – Bașakșehir. Spre deosebire de FCSB, trupa lui Rădoi a început foarte bine campionatul.

Da, au reușit evoluții bune. Însă mă neliniștește returul cu Trnava. Nu mă așteptam să se întoarcă un avantaj de patru goluri în favoarea Craiovei și să se ajungă în prelungiri. Din punctul meu de vedere, nu prea ai voie să lași să se întâmple asta. Și așa a fost și cu echipa din Bosnia și Herțegovina (n.r. - FC Sarajevo). Au mâncat bătaie în deplasare.

Iar primul meci e în Turcia.

Da, de asta spun că sper să obțină un rezultat care să le ofere o șansă pentru retur. Să aibă pentru ce să lupte. E clar că nu se compară ca buget, ca și condiții, ca fotbaliști cu Bașakșehir. Știm foarte bine că echipa turcă a fost și campioană (n.r. - sezonul 2019/2020). Așa că nu văd Craiova favorită.

7,5
milioane de euro a dat Bașakșehir pe uzbekul Abbosbek Fayzullaev, cumpărându-l de la CSKA Moscova în acest an

Da, pare dubla cea mai dezechilibrată, dar să sperăm că vom avea o surpriză plăcută.

Îl știu pe Mirel, am fost colegi la echipa națională. Un tip foarte conștiincios, care pregătește foarte bine meciurile, în detaliu, dar nu va avea viață ușoară cu turci. Sper să prindă Bașakșehir o zi proastă și Craiova să scoată un rezultat bun. Nici turcii nu sunt foarte constanți, alternează evoluțiile bune cu cele slabe.

